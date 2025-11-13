3

Сборная Алжира хочет пригласить брата Мбаппе, как уже было с сыном Зидана

Этан Мбаппе может начать выступать за Алжир.

Алжирская федерация футбола хочет привлечь в свою сборную младшего брата Килиана Мбаппе Этана, также имеющего французское гражданство, сообщает Foot Mercato со ссылкой на Win Win. 

Ранее за алжирскую команду дебютировал Люка Зидан, сын Зинедина Зидана, сменивший спортивное гражданство в сентябре.  

18-летний Этан Мбаппе может представлять Алжир благодаря алжирскому происхождению матери, Файзы Ламари. Полузащитник «Лилля» уже выступал за сборную Франции U19.

«Спартак» убрал Станковича. Правильно?31413 голосов
ДаСпартак
НетДеян Станкович
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Foot Mercato
logoЗинедин Зидан
logoсборная Алжира по футболу
logoКилиан Мбаппе
logoСборная Франции по футболу
logoЛюка Зидан
logoлига 1 Франция
logoЛилль
logoЭтан Мбаппе
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Хейсен о Ямале: «Некоторые вещи раздуваются, и с Винисиусом это тоже происходит. Вини – невероятный футболист и очень хороший человек, но его слишком сильно критикуют за любую мелочь»
4 минуты назад
Армения и Азербайджан потеряли шансы попасть на ЧМ-2026. Они еще ни разу не играли на крупных турнирах
17 минут назад
PFA против потолка расходов в АПЛ: «В футболе есть тенденция считать, что мы стоим выше закона, но нельзя искусственно ограничивать чью-то способность зарабатывать на жизнь»
26 минут назад
Квалификация ЧМ-2026. Армения проиграла Венгрии, Англия примет Сербию, Франция – Украину, Португалия в гостях у Ирландии
30 минут назад
Пэт Невин: «Кайседо – гений игры в обороне. «Реалу» пришлось бы выложить больше 200 млн евро»
52 минуты назад
У Холанда 30 голов в 19 матчах сезона за «Ман Сити» и Норвегию. Сегодня дубль Эстонии в отборе на ЧМ
54 минуты назад
Холанд забил 52-й и 53-й голы за Норвегию – дубль Эстонии в отборе ЧМ
сегодня, 18:15
Агент Дзюбы о пересчете голов Кержакова: «Это искусственно созданный инфоповод, тогда можно пересмотреть голы из 60-х годов. Будет решение ФИФА – тогда можно комментировать»
сегодня, 18:12Видео
Соболев про СМС Слишковичу в «Спартаке»: «После тренировки он сказал: «Завтра футбол смотришь дома на диване». С «Балтикой» сыграли 0:1, пишу: «Финал вместе на диване посмотрим»
сегодня, 18:08
Депутат Свищев о пиве на стадионах: «Лед тронулся, после консультаций с правительством дан зеленый свет. Примем законопроект к Новому году, надеюсь»
сегодня, 18:07
Ко всем новостям
Последние новости
Пономарев об отставке Станковича: «Положительный фактор для «Спартака». Ну нельзя же так выпендриваться и нервировать команду!»
3 минуты назад
Бывшая жена Сапеты о разрыве: «Неделю не ела, весила 45 кг при росте 174 см. Человек сказал, что больше не хочет знать про ребенка, оставил нас с долгами в 3 млн и заблокированными картами»
6 минут назад
Англия – Сербия. Кейн и Влахович в старте. Онлайн-трансляция начнется в 22:45
10 минут назад
Поцеловавший Эрмосо экс-глава RFEF Рубиалес: «Я сторонник равноправия полов. Мы увеличили бюджет женского футбола, относились к футболисткам как к профессионалам»
11 минут назад
Молдова – Италия. Тонали и Скамакка в старте. Онлайн-трансляция начнется в 22:45
11 минут назад
Франция – Украина. Мбаппе и Забарный играют. Онлайн-трансляция начнется в 22:45
11 минут назад
Ирландия – Португалия. Роналду играет. Онлайн-трансляция начнется в 22:45
12 минут назад
У Норвегии 11 матчей подряд без поражений с общим счетом 44:6. Сборная не проигрывает год и лидирует в группе отбора ЧМ
28 минут назад
Соболев о хейте фанатов: «Я провоцирую, но меня же оскорбляют. Специально это делаю»
29 минут назад
Седокова выложила фото в носках с эмблемой «Спартака» и букетом роз. Певица заявила, что у нее нет романа с игроком клуба: «Сын тренировался в их детской секции. Расследование завершено»
40 минут назадФото