Де ла Фуэнте о заявлениях Ямаля про «Реал»: «Уверен, Ламин не хотел проявить неуважение – момент был неподходящим, возможно. Нужно быть осторожнее со словами»

Луис де ла Фуэнте: слова Ямаля о «Реале» были сказаны в неподходящий момент.

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте считает, что Ламин Ямаль не хотел проявить неуважение словами о «Реале».

Перед класико в 10-м туре Ла Лиги вингер «Барселоны» на стриме медиафутбольной лиги Kings League заявил, что мадридцы «жульничают и жалуются ».

– Слова Ламина Ямаля о «Реале» неуважительны?

– Для меня уважение не подлежит обсуждению. Благодаря уважению мы можем построить что угодно, любые взаимоотношения. Нужно быть осторожным со словами, потому что иногда они вырываются из контекста и кажутся гораздо более значимыми, чем на самом деле. Нужно быть очень осторожным, чтобы не обидеть. О многих вещах можно сказать, не проявляя неуважения.

Это не значит, что Ламин сказал это с намерением проявить неуважение, я уверен, что это было не так. Возможно, момент был неподходящим. Я повторю это еще раз – [важен] контекст, тон и конкретный момент. Возможно, вы говорите что-то, думая, что это шутка, но эта шутка не очень хорошо воспринимается, – сказал де ла Фуэнте .