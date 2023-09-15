Футболистки сборной Испании, выигравшие ЧМ, не собираются возвращаться в команду, несмотря на отставку Рубиалеса и главного тренера

Футболистки сборной Испании, выигравшие ЧМ, не собираются возвращаться в состав.

Как пишет As, 23 чемпионки мира и остальные футболистки, решившие не выступать за Испанию в знак протеста после истории с поцелуем Луиса Рубиалеса и Дженнифер Эрмосо, не собираются возвращаться в команду. Футболисток не убедили ни отставка Рубиалеса, ни уход главного тренера Хорхе Вильды.

Новым тренером стала Монсеррат Томе. Теперь ей придется выбрать 23 игрока на матчи Лиги наций против Швеции и Швейцарии, которые пройдут 22 и 26 сентября.

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