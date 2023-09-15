Футболистки сборной Испании, выигравшие ЧМ, не собираются возвращаться в команду, несмотря на отставку Рубиалеса и главного тренера

Теги Луис Рубиалес Ла Лига женский футбол Федерация футбола Испании сборная Испании жен Дженнифер Эрмосо Футбол

Футболистки сборной Испании, выигравшие ЧМ, не собираются возвращаться в состав.

Как пишет As, 23 чемпионки мира и остальные футболистки, решившие не выступать за Испанию в знак протеста после истории с поцелуем Луиса Рубиалеса и Дженнифер Эрмосо, не собираются возвращаться в команду. Футболисток не убедили ни отставка Рубиалеса, ни уход главного тренера Хорхе Вильды.

Новым тренером стала Монсеррат Томе. Теперь ей придется выбрать 23 игрока на матчи Лиги наций против Швеции и Швейцарии, которые пройдут 22 и 26 сентября.

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55 комментариев

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Копатель морей
Не могут отойти от той моральный травмы, последствия которой мы видели на видео из автобуса
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Алешка Терминатор
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Очевидно, что Рубиалеса недостаточно даже расстрелять. Слишком велика вина.
+60
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Отец Абду
Ответ Угараю_с_вас
Этот мир сошел с ума…
Футболистки сборной Испании сошли с ума... А остальные люди работают, учатся и оставляют комменты под постом:)
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Stewee
Ой, как удобно. Теперь еще можно устроить нытье про равную с мужиками оплату, раз уж такая пьянка пошла.
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Честный контроль
Бабий бунт, бессмысленный и беспощадный!
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Пикачу82
Ответ Алешка Терминатор
Очевидно, что Рубиалеса недостаточно даже расстрелять. Слишком велика вина.
Да и расстрелять мало, надо сжечь на костре заживо, чтоб другим мужикам неповадно было женщин целовать!
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Александр Александров
Ну а куле. Кто их теперь целовать то будет? Вот и ушли.
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Угараю_с_вас
Этот мир сошел с ума…
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Николай Козлов
"Кто мы? Женщины! Чего мы хотим? Не знаем! Когда мы этого хотим? Прямо сейчас! "
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Roman Araslanov
Ну это уже клиника
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Suvlehim Takaz
Выиграли ЧМ - пришли к успеху. Зачем дальше напрягаться?
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magentrumen
вызовите других, в чём проблема?
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Bergkamp007
#банутые
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Cube Litening C:68X
Ответ Samsonov_24_4_11_15
В смысле а что они тогда хотят? Равные призовые с мужчинами?
Этого мало, желательно в два раза больше..😁
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Обманутый россиянин 33
Раньше не понимал почему пишут ББПЕ. Думал, как так можно. Теперь понимаю
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Уся Ваткин
А можно всех посмотреть?
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viktorpavlov70
Недостаточно уважительно уволились или писюны себе не поотрезали?
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Руслан Платонов
Вспоминается классика Советского кино Иван Васильевич : чего ж тебе еще надо, собака?
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Красная стрела
Понимают курицы, что их освистают.
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Андрей Королёв
Ушли на пике
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ALMANAC
Women☕️
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Rio de Janeiro
То что из-за такого раздули целый апокалипсис, уничтожили морально целого человека, лишний раз показывает насколько западные леваки абсолютно неадекватные радикалы
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Hans Castorp
И кто от этого действительно, вот прям на самом деле пострадает кроме самих футболисток ? Не знаю насколько нужно извращенно любить футбол чтобы смотреть его в женском исполнении , даже на самом топ уровне. Уровень игры примерно как в ДЮСШ где гоняют 12-13 летние ребята
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majestic1980
Интересна мотивация, если они вообще задумываются о подобных мелочах...
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Экспертное мнение
Если женщина поцелует футболиста, то мужчина не будет ущемлен. Но когда мужик поцеловал футболистку, женщины были ущемлены. Что значит, женщины изначально ставят себя ниже мужиков и ущемляются, равенство невозможно.
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