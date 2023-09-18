Глава УЕФА о том, что Рубиалес поцеловал футболистку: «Это неуместно и неразумно. Но разговоры об уголовном преступлении нелогичны. Журналисты довели все до такого»
Глава УЕФА высказался о скандале с Луисом Рубиалесом, поцеловавшим футболистку.
– Президент Королевской испанской футбольной федерации Луис Рубиалес подал в отставку после нескольких недель отрицания вины и попыток преуменьшить важность своего поцелуя в губы футболистки сборной Испании Дженнифер Эрмосо. Вы имели к этому какое-то отношение?
– Мы говорили несколько раз. Его действия были неуместными и неразумными, и он не смог выиграть эту битву, он не мог остаться.
Мы несколько раз разговаривали, и мое мнение заключалось в том, что для испанской федерации будет лучше, если он уйдет в отставку. Насколько решающее значение имел мой совет – этого я не могу сказать.
В основном мы говорили о том, что необходимо создать кодекс поведения, который бы четко устанавливал границы допустимого поведения и определял последствия при пересечении этой черты.
То, что сделал Рубиалес, было, как я уже сказал, неуместным и неразумным. Но когда я читаю о том, что это уголовное преступление... Мне как адвокату по уголовным делам это кажется совершенно нелогичным.
Это вы, журналисты, довели эту историю до такого уровня. Женский фактор важен в любом деле. У меня три дочери и жена, дома мне почти что нужна мужская квота (смеется).
С одной стороны, совершенно необходимо больше женщин в футболе, но с другой – их даже «найти» непросто. В Европе у нас есть три женщины-президента национальных футбольных ассоциаций и 52 мужчины-президента.
В футболе очень мало женщин. Я ожидаю, что вскоре мы увеличим количество мест для женщин в органах УЕФА, – сказал Александер Чеферин в интервью N1.
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Это называется "равноправие"?
Ну, да, ничего, сегодня европейские фемки визжат из за банального поцелуя, а через 20 лет будут помалкивать в хиджабе )
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Считаю, что Россия должна быть в авангарде феминизации футбола
Дюкова пора сменить на бабу. Тут у нас полно достойных особей женского пола - от Вали Матвиенко до Собчак и заремы. Последняя так вообще устроит революцию в футболе
Кстати, в России тоже скоро будут носить хиджабы, вы там сильно не переживайте: очевидный союз с мусульманскими странами, приток мигрантов и тому подобное, при условии, что русские и прочие белые не хотят как тараканы просто так разможножаться + на войне куча русских в рассвете сил погибает