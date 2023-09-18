Глава УЕФА о том, что Рубиалес поцеловал футболистку: «Это неуместно и неразумно. Но разговоры об уголовном преступлении нелогичны. Журналисты довели все до такого»

Теги Луис Рубиалес Ла Лига Сборная Испании по футболу УЕФА женский футбол Федерация футбола Испании сборная Испании жен Александер Чеферин Дженнифер Эрмосо Футбол

Глава УЕФА высказался о скандале с Луисом Рубиалесом, поцеловавшим футболистку.

– Президент Королевской испанской футбольной федерации Луис Рубиалес подал в отставку после нескольких недель отрицания вины и попыток преуменьшить важность своего поцелуя в губы футболистки сборной Испании Дженнифер Эрмосо. Вы имели к этому какое-то отношение?

– Мы говорили несколько раз. Его действия были неуместными и неразумными, и он не смог выиграть эту битву, он не мог остаться.

Мы несколько раз разговаривали, и мое мнение заключалось в том, что для испанской федерации будет лучше, если он уйдет в отставку. Насколько решающее значение имел мой совет – этого я не могу сказать.

В основном мы говорили о том, что необходимо создать кодекс поведения, который бы четко устанавливал границы допустимого поведения и определял последствия при пересечении этой черты.

То, что сделал Рубиалес, было, как я уже сказал, неуместным и неразумным. Но когда я читаю о том, что это уголовное преступление... Мне как адвокату по уголовным делам это кажется совершенно нелогичным.

Это вы, журналисты, довели эту историю до такого уровня. Женский фактор важен в любом деле. У меня три дочери и жена, дома мне почти что нужна мужская квота (смеется).

С одной стороны, совершенно необходимо больше женщин в футболе, но с другой – их даже «найти» непросто. В Европе у нас есть три женщины-президента национальных футбольных ассоциаций и 52 мужчины-президента.

В футболе очень мало женщин. Я ожидаю, что вскоре мы увеличим количество мест для женщин в органах УЕФА, – сказал Александер Чеферин в интервью N1.

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23 комментария

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Kuba Juba
Получается уже бывший Глава...
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Георгий Большаков
>мест, отведенных для женщин
Это называется "равноправие"?
+20
-3
+17
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Егор Годин
Ну всё, сейчас как соучастник пойдёт, если будет защищать
+7
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+7
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riverman1980
Ответ arisstopane
время куколдов...
Было "Бремя белого человека", а настало " Бремя белых куколдов" )

Ну, да, ничего, сегодня европейские фемки визжат из за банального поцелуя, а через 20 лет будут помалкивать в хиджабе )
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Spartakus1984
Где новость важная,где глава УЕФА говорит,что до конца СВО,Российских клубов в Еврокубках не будет.?!А то обсуждают поцелуй уже 2 недели.
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goshforever
Ответ Spartakus1984
Где новость важная,где глава УЕФА говорит,что до конца СВО,Российских клубов в Еврокубках не будет.?!А то обсуждают поцелуй уже 2 недели.
В этой новости в общем-то ничего нового нет) Но даже странно, что еще не вбросили для очередного бурления.
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justbored
Истерика и возмущение это естественные состояния сегодня. Толпе с факелами и вилами давно не нужны главари и зачинщики для этого, сама прекрасно себя в состояние frenzy вводит.
+3
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justbored
Ответ justbored
Истерика и возмущение это естественные состояния сегодня. Толпе с факелами и вилами давно не нужны главари и зачинщики для этого, сама прекрасно себя в состояние frenzy вводит.
*пока не заменил "исступление" на frenzy коммент маркировался как оскорбительный. как же смешно
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oliknep
испанский стыд
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arisstopane
время куколдов...
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Maksat Hasanow
где-то в Испании гордо сидит...... министр равенства
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lightrip
Наш Комитет по этике с энтузиазмом рассмотрит ваш вопрос!
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bestvideox
Сажать мужиков за поцелуй женщины это уже перебор. Даже для толерантной Европы.
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Fona
Ответ Kuba Juba
Получается уже бывший Глава...
Человек, который принимал тысячи спорных решений, брал бабки у катарцев и саудовцев, закрывал на все глаза, ты сравниваешь этого мафиози с каким-то локальным чиновником? Увы, но я думаю Чеферин не скоро уйдет со своего поста
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Leon Betov
Ответ Kuba Juba
Получается уже бывший Глава...
Катарские хозяева за него впрягутся
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rusichi
Разумный дядька!
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Tun
Давайте уже перевернем эту страницу
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Кавабунга Шреддоголовый
Будь осторожен, Чиф. Так ты можешь стать бывшим главой УЕФА
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Бамбарбиякиргуда
Вот читаешь иной раз комментарий какого нибудь Чифферина, Баха или Инфантино... И ловишь себя на мысли, что что-то подобное ты уже слышал, как будто дежа-вю. И тут видишь спич Романа Борисовича Ротенберга. БИНГО.
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Wiley Fox
В футболе очень мало женщин. Я ожидаю, что вскоре мы увеличим количество мест, отведенных для женщин в органах УЕФА, – сказал Александер Чеферин в интервью N1.

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Считаю, что Россия должна быть в авангарде феминизации футбола

Дюкова пора сменить на бабу. Тут у нас полно достойных особей женского пола - от Вали Матвиенко до Собчак и заремы. Последняя так вообще устроит революцию в футболе
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Born is the King
Ответ Kuba Juba
Получается уже бывший Глава...
Этого просто так не убрать. Чеферин адвокат, как он сам сказал и оценил действия Рубиалеса неуместным , а остальное из-за фемок с журналюг
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Леха Гибкий
Там Чеферин ещё кое-что сказал, но спортс всё не постит и не постит))
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Владимир Владимир
Ответ riverman1980
Было "Бремя белого человека", а настало " Бремя белых куколдов" ) Ну, да, ничего, сегодня европейские фемки визжат из за банального поцелуя, а через 20 лет будут помалкивать в хиджабе )
Тот случай, когда рационализм перетек в иррационализм, а ведь это направление в философии и определило развитие Европы, пока не осталось за что бороться (у всех категорий граждан в Европе уйма прав).

Кстати, в России тоже скоро будут носить хиджабы, вы там сильно не переживайте: очевидный союз с мусульманскими странами, приток мигрантов и тому подобное, при условии, что русские и прочие белые не хотят как тараканы просто так разможножаться + на войне куча русских в рассвете сил погибает
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