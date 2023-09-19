Баллак считает, что ван Гал должен возглавить сборную Германии: «Он обладает большим опытом и знает все тонкости работы. Придется смириться с его голландским паспортом»

Теги Михаэль Баллак Луи ван Гал бундеслига Германия Сборная Германии по футболу Футбол

Михаэль Баллак считает, что в сборную Германии нужно назначить Луи ван Гала.

Сообщалось, что 72-летний специалист является одним из кандидатов на пост главного тренера немецкой сборной. Фаворитом считается Юлиан Нагельсманн.

«Поиск тренера должен быть ориентирован на лучшее. Я бы взял опытного человека, а Луи ван Гал – исключительный тренер.

У ван Гала есть почти все необходимое. Он, конечно, непростой парень, но это не плохо. Я думаю, что команде нужен новый импульс. Он человек, который вызывает уважение, обладает большим опытом и знает все тонкости тренерской работы.

Его голландский паспорт – это то, с чем нам придется смириться», – сказал бывший футболист сборной Германии в интервью Kicker.

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9 комментариев

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Leon Betov
Ван Гал один из немногих кто сказал правду о Пенальтине, уважение
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Cruel Snake
72 летний непростой парень с голландским паспортом. Ну что берёте?
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Crosby84
С такими кандидатами - уж лучше пусть сам Баллак сборную возглавит🤦
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Слончик
Сейчас в сборной все так плохо, что можно вообще не оглядываться и назначать хоть ноунейма с вчерашним дипломом, хоть легенду с россыпью титулов, хоть кого. Топы все равно сейчас не пойдут, потом карьеру не соберешь.
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Cruel Snake
Ответ Александр Кораблев
пускай возглавляет, и Аргентина во главе с Месси в очередной раз макнет Гала лицом в грязь.
Сколько пафоса! Они сыграли на ЧМ 2:2 в основное время и 4:3 (а это всегда лотерея) по пенальти. Макнули... Прям разнесли 7:0
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