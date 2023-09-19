Баллак считает, что ван Гал должен возглавить сборную Германии: «Он обладает большим опытом и знает все тонкости работы. Придется смириться с его голландским паспортом»

Михаэль Баллак считает, что в сборную Германии нужно назначить Луи ван Гала.

Сообщалось, что 72-летний специалист является одним из кандидатов на пост главного тренера немецкой сборной. Фаворитом считается Юлиан Нагельсманн.

«Поиск тренера должен быть ориентирован на лучшее. Я бы взял опытного человека, а Луи ван Гал – исключительный тренер.

У ван Гала есть почти все необходимое. Он, конечно, непростой парень, но это не плохо. Я думаю, что команде нужен новый импульс. Он человек, который вызывает уважение, обладает большим опытом и знает все тонкости тренерской работы.

Его голландский паспорт – это то, с чем нам придется смириться», – сказал бывший футболист сборной Германии в интервью Kicker.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS