Переговоры с Нагельсманном о работе в сборной Германии начаты
Немецкий футбольный союз (DFB) начал переговоры с Юлианом Нагельсманном.
Как сообщает Sport1.de, DFB установил контакт с экс-тренером «Баварии».
Нагельсманн остается основным претендентом на пост главного тренера сборной Германии.
Отмечается, что тренера может заинтересовать эта работа, поскольку у него появится возможность руководить сборной во время домашнего Евро.
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