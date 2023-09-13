Переговоры с Нагельсманном о работе в сборной Германии начаты

Немецкий футбольный союз (DFB) начал переговоры с Юлианом Нагельсманном.

Как сообщает Sport1.de, DFB установил контакт с экс-тренером «Баварии».

Нагельсманн остается основным претендентом на пост главного тренера сборной Германии.

Отмечается, что тренера может заинтересовать эта работа, поскольку у него появится возможность руководить сборной во время домашнего Евро.

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