Переговоры с Нагельсманном о работе в сборной Германии начаты

Теги бундеслига Германия Сборная Германии по футболу Немецкий футбольный союз Юлиан Нагельсманн Футбол

Немецкий футбольный союз (DFB) начал переговоры с Юлианом Нагельсманном.

Как сообщает Sport1.de, DFB установил контакт с экс-тренером «Баварии».

Нагельсманн остается основным претендентом на пост главного тренера сборной Германии.

Отмечается, что тренера может заинтересовать эта работа, поскольку у него появится возможность руководить сборной во время домашнего Евро.

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8 комментариев

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JENNINGS
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Мог ваш Реал возглавить. А теперь его возглавит Хаби Баблонсо.
Жду с нетерпением одного из лучших опорников в истории футбола, одного из лучших полузащитников XXI века, примерно семьянина и перспективного тренера, творящего сейчас с «Байером» историю - Хаби Алонсо - в качестве преемника Карло Анчелотти!
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Антон Фалафель
Да Бавария уже сама рада избавиться от него.
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OldCityFan
Ответ Ilia Tikhonov
Я бы с удовольствием посмотрел на него в МЮ!
Не нужно ему в МЮ карьеру испортит с таким руководством
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