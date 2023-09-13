Ван Гал – кандидат на пост тренера Германии, Нагельсманн – фаворит. Феллер больше не будет тренировать сборную

Теги Луи ван Гал бундеслига Германия Сборная Германии по футболу Руди Феллер Немецкий футбольный союз Юлиан Нагельсманн Евро-2024 Футбол

Руди Феллер не будет тренером сборной Германии на Евро-2024.

Немец вернется на должность спортивного директора национальной команды, сообщает Кристиан Фальк.

Отмечается, что Немецкий футбольный союз (DFB) пытается сейчас убедить Юлиана Нагельсманна.

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, экс-тренер «Баварии» – фаворит на вакантный пост. Кроме того, в списке кандидатов находится 72-летний Луи ван Гал, который готов возглавить сборную.

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22 комментария

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Trash Talking
Спортс, сегодня матчи Кубка России. Вы хоть бы ветку создали для этого события.
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Дмитрий Крутенко
Юля не надо!!!
Ты еще не все сказал в клубном футболе!!! Дождись предложений от клубов! Не губи карьеру в сборной!
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Pertinax Gandi
Может и зря. Все-таки Нагель сборную никогда не тренировал, ему б сначала попрактиковаться на сборной какой-нибудь швейцарии. А Руди опыт имеет.
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Матвей Суицидин
Ответ Veles3101
скажите плиз что выиграл Ван Гал? почему его постоянно куда-то зовут откуда он со скандалами сливается. Реально гуглить лень
даже если забыть про ЛЧ с Аяксом, сборную он регулярно и хорошо тренировал, даже на последнем ЧМ отлетели аргам лишь по пенальти. Плюс Ван Гал настоящий футбольный визионер. Он первый на уровне ЧМ поменял вратаря перед пенальти и выиграл. А розыгрыш штрафного, который позволил сравнять счет с Аргентиной на прошлом ЧМ - это это гениально просто. Уверен, что Ван Гал сам все это придумал. На коротком отрезке Ван Гал вполне может дать результат - это то что нужно немцам. Для него нет авторитетов, его все уважают. Крутой дядька. Надеюсь, это назначение состоится.
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Okaka
Луи может сделать их чемпионами
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romanisti89
слышал, там условия у Нагельсмана адовые, Бавария ему до сих пор платит за и он хочет, чтобы в сборной за ему платила так же Бавария, и это при том, что уволенному Флику тоже будут платить зп ещё долго, а он вроде как самый высокооплачиваемый тренер сборной
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bibendum
Ответ Pertinax Gandi
Может и зря. Все-таки Нагель сборную никогда не тренировал, ему б сначала попрактиковаться на сборной какой-нибудь швейцарии. А Руди опыт имеет.
Да вообще. Рано ему сборную тренировать. В том плане, что он ещё толком не показал себя в клубном футболе.
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Луис ван Гаал
Ван Гаал, Глазнер, Заммер, Нагельсманн, Магат сам себя предложил. Выбирать есть из кого... Фёллер, конечно, не согласится, хотя пример на тот момент более молодого ФБ все еще в памяти. Вчера, кстати, несколько интересных решений: Киммих и Горецка - на скамейку, Та- налево, Хенрикса - направо, заставили забегать всю команду. Даже, когда Гюндоган травмировался. Ни одного паса поперек поля не было. И французы спасовали, хоть и без Мбаппе.
Заммер вряд согласится, а Аки Ватцке его вряд ли отпустит, а жаль. Уломают Нагельсманна всем миром, а он ничего не добьётся
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Фарид Харисов
Пусть берут Ван Гала ровно до конца Евро, не прогадают.

А потом уже новый цикл с кем угодно. Сейчас главное не ударить в грязь лицом на домашнем турнире и взять крутого старика, который я уверен гарантировано в 1/2 ЧЕ выведет их.
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Чёрный тюльпан
Куда они этого мальчугана хотят назначить в сборную? Пусть пиджаки меняет и реснички подкрашивает. Несмотря на то, что Тухлый запорол сезон, а сам Юлиан не особо и заслуживал увольнения из Баварии, но он не был готов тогда к этой работе. У него и в Ляйпциге были качели, простой пример: группа ЛЧ с МЮ, где он обыграл их, но потом МЮ целую авоську забрасывал команде этого гика в следующем матче. Опыта мало, матчей мало, а следовательно и различных ситуаций для принятия верных решений, чтобы тренировать большие клубы, не говоря уже о давлении в Хоффенхаймах, РБ и Мюнхене. Пусть бы пока натыркивался на тех, что попроще. Реал ещё смутил своим интересом, хотя назначь его, то там бы был провал, что пришлось бы в скором темпе Зидана или Анчелотти вызывать Пересу на спасение. Что у бритишей, что у немцев ЧСВ космических масштабов, поэтому и ставят своих у руля, хотя первые попробовали, не вышло и решили, что с аналогом Макларена во второй заход станет лучше. Оно может и стало, но тут скорее из-за подбора игроков, либо отсутствия сумбура, когда в центре нужно было разместить и Лэмпарда и Бекхэма и Скоулза с Джеррардом, отчего страдал результат. Ван Гал их реально сейчас может поймать и из пропасти вытащить, тем более язык знает, но ДФБ упорно пытается наступить на грабли в очередной раз, получив уже не синяк, а шишку, ну флаги в руки им!
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Футбол, хоккей итд
Надо же, у Германии дефицит тренеров, только один кандидат- Юлик.🫣😖
Если с ним не смогут договориться, тогда назначат 72-летнего нидерландца Луи.🙃🥴👎
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larissa
Ответ Veles3101
скажите плиз что выиграл Ван Гал? почему его постоянно куда-то зовут откуда он со скандалами сливается. Реально гуглить лень
В 1995, когда половина нынешней сборной ещё не родилась, выиграл ЛЧ.
Позже - выигрывал лишь неустойки за увольнения.
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red hikkikomori
Ответ Veles3101
скажите плиз что выиграл Ван Гал? почему его постоянно куда-то зовут откуда он со скандалами сливается. Реально гуглить лень
За былые заслуги, очень давно былые. Впрочем тренера сборных все либо сбитые лётчики клубного футбола, либо ненужные в клубном футболе
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Чёрный тюльпан
Ответ Луис ван Гаал
Ван Гаал, Глазнер, Заммер, Нагельсманн, Магат сам себя предложил. Выбирать есть из кого... Фёллер, конечно, не согласится, хотя пример на тот момент более молодого ФБ все еще в памяти. Вчера, кстати, несколько интересных решений: Киммих и Горецка - на скамейку, Та- налево, Хенрикса - направо, заставили забегать всю команду. Даже, когда Гюндоган травмировался. Ни одного паса поперек поля не было. И французы спасовали, хоть и без Мбаппе. Заммер вряд согласится, а Аки Ватцке его вряд ли отпустит, а жаль. Уломают Нагельсманна всем миром, а он ничего не добьётся
Заммер вообще не вариант, пусть дальше советником на трибуне у Дортмунда сидит, последний раз тренировал почти 20 лет назад. Гласнер и Нагельсманн сборные никогда не тренировали, так ещё обоим есть что клубному футболу предложить, Юлиан так вообще младше Роналду, который всё ещё в футбол играет, или ушедшего на покой в этом сезоне Буффона. Вот на Магата (чисто ради прикола) посмотреть можно было, в чувство бы привёл пенсионеров и неженок этих, либо просто разогнал, благо в сборной контрактами они не обременены, так что тренер решает, кого вызывать на матчи и турниры. Ван Гал в принципе такой же тоталитарный стиль работы проповедует со своими любимчиками, правда более повёрнутый на тактике, тогда как Феликс сперва от физухи пляшет, а после уже тактику адаптирует. Но против Луи, конечно, голландское гражданство. Был бы он немцем, то скорей всего уже бы был назначен, а тут ДФБ придётся переступить через "Дойчланд убер аллес", чтобы чужака на пост главного тренера национальной команды назначить, особенно в самом популярном виде спорта.
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Lavinka
Ответ romanisti89
слышал, там условия у Нагельсмана адовые, Бавария ему до сих пор платит за и он хочет, чтобы в сборной за ему платила так же Бавария, и это при том, что уволенному Флику тоже будут платить зп ещё долго, а он вроде как самый высокооплачиваемый тренер сборной
Так почти всегда когда клуб увольняет тренера то платит ему зарплату пока тренер не находит новый клуб .
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Today I feel Qatari
Ответ Семён Жуйло
Я уже писал сегодня - Нагельсманн не один. Ван Гал тоже. Есть еще Штефан Кунц, Оливер Гайснер и Ральф Хазенхюттль. Магата и Заммера никто серьёзно не рассматривает.
Вот упустили Рангника, а он с австрийцами чудеса в отборе творит
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