Ван Гал – кандидат на пост тренера Германии, Нагельсманн – фаворит. Феллер больше не будет тренировать сборную
Руди Феллер не будет тренером сборной Германии на Евро-2024.
Немец вернется на должность спортивного директора национальной команды, сообщает Кристиан Фальк.
Отмечается, что Немецкий футбольный союз (DFB) пытается сейчас убедить Юлиана Нагельсманна.
По информации журналиста Флориана Плеттенберга, экс-тренер «Баварии» – фаворит на вакантный пост. Кроме того, в списке кандидатов находится 72-летний Луи ван Гал, который готов возглавить сборную.
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Ты еще не все сказал в клубном футболе!!! Дождись предложений от клубов! Не губи карьеру в сборной!
Заммер вряд согласится, а Аки Ватцке его вряд ли отпустит, а жаль. Уломают Нагельсманна всем миром, а он ничего не добьётся
А потом уже новый цикл с кем угодно. Сейчас главное не ударить в грязь лицом на домашнем турнире и взять крутого старика, который я уверен гарантировано в 1/2 ЧЕ выведет их.
Если с ним не смогут договориться, тогда назначат 72-летнего нидерландца Луи.🙃🥴👎
Позже - выигрывал лишь неустойки за увольнения.