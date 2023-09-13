Руди Феллер не будет тренером сборной Германии на Евро-2024.

Немец вернется на должность спортивного директора национальной команды, сообщает Кристиан Фальк.

Отмечается, что Немецкий футбольный союз (DFB) пытается сейчас убедить Юлиана Нагельсманна.

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, экс-тренер «Баварии» – фаворит на вакантный пост. Кроме того, в списке кандидатов находится 72-летний Луи ван Гал, который готов возглавить сборную.

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