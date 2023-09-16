Хенесс о тренере для Германии: «Времени на эксперименты больше нет, Евро летом. Нужен тот, кто четко скажет: «Вот моя система, вот мои 14-15 игроков»
Ули Хенесс рассказал, каким должен быть новый тренер сборной Германии.
О том, что Луи ван Гал входит в число кандидатов на должность
«Я большой друг Луи, но не знаю, доступен ли он. И в целом я считаю, что не так-то просто пригласить тренера-иностранца. Я бы взял Пепа Гвардиолу. Но это, конечно, не вариант».
О характеристиках, которыми должен обладать новый тренер сборной Германии
«У Немецкого футбольного союза больше нет времени на эксперименты. Евро уже следующим летом.
Бывший игрок «Баварии» Мартин Демичелис, например, выиграл чемпионат Аргентины, но я бы даже не стал предлагать его в качестве кандидата. Немецкому футболу нужен тренер, которому все здесь знакомо. Кто-то, кто четко скажет: «Вот моя система, вот мои 14-15 игроков, и мы будем играть вот так». Если случится поражение, он должен сказать: «Без разницы, идем дальше».
Новому тренеру теперь придется безжалостно идти своим путем и не думать о том, что будет после Евро. Для немецкого футбола теперь все должно быть связано с Евро», – сказал почетный президент «Баварии» в интервью Süddeutsche Zeitung.
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Можно пригласить Карпина, но 14-15 игроков для него мало.
Ну а если со своей Системой, то и тут у нас есть кандидат. Правда не совсем от футбола, но пару матчей посмотрит, разберётся.