Хенесс о тренере для Германии: «Времени на эксперименты больше нет, Евро летом. Нужен тот, кто четко скажет: «Вот моя система, вот мои 14-15 игроков»

Теги Бавария Мартин Демичелис Луи ван Гал бундеслига Германия Сборная Германии по футболу Ули Хенесс Пеп Гвардиола Евро-2024 Футбол

Ули Хенесс рассказал, каким должен быть новый тренер сборной Германии.

О том, что Луи ван Гал входит в число кандидатов на должность

«Я большой друг Луи, но не знаю, доступен ли он. И в целом я считаю, что не так-то просто пригласить тренера-иностранца. Я бы взял Пепа Гвардиолу. Но это, конечно, не вариант».

О характеристиках, которыми должен обладать новый тренер сборной Германии

«У Немецкого футбольного союза больше нет времени на эксперименты. Евро уже следующим летом.

Бывший игрок «Баварии» Мартин Демичелис, например, выиграл чемпионат Аргентины, но я бы даже не стал предлагать его в качестве кандидата. Немецкому футболу нужен тренер, которому все здесь знакомо. Кто-то, кто четко скажет: «Вот моя система, вот мои 14-15 игроков, и мы будем играть вот так». Если случится поражение, он должен сказать: «Без разницы, идем дальше».

Новому тренеру теперь придется безжалостно идти своим путем и не думать о том, что будет после Евро. Для немецкого футбола теперь все должно быть связано с Евро», – сказал почетный президент «Баварии» в интервью Süddeutsche Zeitung.

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10 комментариев

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pit4er
Ситуация для немцев перед домашним Евро сложная. Тут нужен успешный немецкоговорящий специалист с опытом подготовки команды к такому важному турниру. И такой есть. Как вы, наверное, уже догадались – это Станислав Саламович Черчесов
+15
-1
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Ден Ден
Ответ pit4er
Ситуация для немцев перед домашним Евро сложная. Тут нужен успешный немецкоговорящий специалист с опытом подготовки команды к такому важному турниру. И такой есть. Как вы, наверное, уже догадались – это Станислав Саламович Черчесов
Полевой командир, жил в Австрии, носит усы...
+4
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Ноу криминалити
Если нужна система - обращайтесь в хоккейный СКА, Роман Борисович в футболе себя еще не реализовал
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Oleg Olegov
Ну такие конкретные задачи хорошо решают Евсеев, Рахимов или Юран.
Можно пригласить Карпина, но 14-15 игроков для него мало.
Ну а если со своей Системой, то и тут у нас есть кандидат. Правда не совсем от футбола, но пару матчей посмотрит, разберётся.
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Хан Сахан
Я, наверное, человек жесткий, но нынешней сборной нужен кто-то типа Магата, чтобы железные чаполахи выписывал тем, кто вместо игры в футбол отвлекается на всякую ересь (собственно, вот и результат)
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Stanislav Cherchesov
👌
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Максим Черкашин
Ответ Ден Ден
Полевой командир, жил в Австрии, носит усы...
Владеет ли Станислав Саламович, изобразительным искусcтвом?:)))))))
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Уся Ваткин
Ответ Максим Черкашин
Владеет ли Станислав Саламович, изобразительным искусcтвом?:)))))))
Конечно, он изображает из себя великого тренера
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Stanislav Cherchesov
Ответ Хан Сахан
Я, наверное, человек жесткий, но нынешней сборной нужен кто-то типа Магата, чтобы железные чаполахи выписывал тем, кто вместо игры в футбол отвлекается на всякую ересь (собственно, вот и результат)
Такого тренера сольют в любой команде в нынешнее время.
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