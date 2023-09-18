Маттеус о «Баварии»: «Киммиха не поддерживают, вокруг него слишком много споров. Многих игроков лишили уверенности, замены и решения Тухеля сыграли свою роль»

Лотар Маттеус считает, что Томас Тухель подрывает уверенность лидеров «Баварии».

Экс-игрок «Баварии» раскритиковал решение Тухеля заменить и на 61-й минуте матча против «Байера» (2:2) в 4-м туре Бундеслиги и оставить в запасе , который вышел на поле лишь на 85-й минуте.

«[С Киммихом] считаются в команде, он больше всех взаимодействует с мячом. Он все делает с энтузиазмом и энергией. Киммиха не поддерживают, вокруг него ведется слишком много споров. Оба тренера [ и ] не до конца доверяли ему, и это его беспокоит. Именно поэтому ему не хватает уверенности в собственной игре.

Есть игрок, на данный момент являющийся капитаном, который не знал, что может сыграть только 60 минут. Это губительно для общей картины – есть помощники тренера и физиотерапевты, один из которых должен был сказать ему об этом. После заявлений Тухеля несколько недель назад о том, что Киммих не является опорником, это стало «вишенкой на торте» и лишило его авторитета в раздевалке.

У многих игроков отняли веру в себя. Такими заменами и решениями, как в матче с «Байером», Тухель также сыграл свою роль в том, что некоторые игроки из-за неуверенности больше не могут выступать наилучшим образом», – сказал бывший игрок сборной Германии.

Игроков и боссов «Баварии» раздражает требование Тухеля купить опорника. Томас считает, что Киммих замедляет игру команды

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS