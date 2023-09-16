Геннадий Орлов: «Почему после 7 туров стали говорить, что надо снимать Абаскаля? Он же в прошлом сезоне себя зарекомендовал. У «Спартака» нет настоящего костяка»

Теги Спартак премьер-лига Россия Геннадий Орлов Квинси Промес Гильермо Абаскаль Футбол

Журналист Геннадий Орлов высказался о работе Гильермо Абаскаля в «Спартаке».

«Абаскаль еще не все сказал в «Спартаке», дайте ему поработать. Но я понимаю, почему сейчас к нему возникают вопросы. У «Спартака» нет настоящего костяка. Костяк – это группа ведущих игроков, которые всегда дают определенный уровень. А в «Спартаке» сейчас даже Промес играет эпизодами. Есть матчи, в которых он просто пропадает.

Абаскалю нужен костяк. Но у него сейчас нет группы игроков, на которых он был мог положиться. Видно, что команда бежит и играет, но есть серьезные проблемы в обороне.

Я всю жизнь дружил со спартаковцами – Никита Симонян, Алексей Парамонов, Олег Романцев, Георгий Ярцев, Женя Ловчев. У «Спартака» очень много болельщиков, и я их уважаю. Но вот у «Спартака» все как-то не складывается организация процесса.

Почему вот после первых семи туров начали говорить, что надо снимать Абаскаля? Почему так рано-то? Он же в прошлом сезоне себя зарекомендовал. Значит, в нем что-то есть. Плюс учитывайте, что ему 34 года, нет опыта. Поэтому он часто меняет победный состав», – сказал Орлов

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23 комментария

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rigobersong
Лысый гопник с цска играет примерно на тот же результат с более унылым футболом все его хвалят, на Абаскаля же все просто как коршуны набросились, отвратительное отношение к человеку только из-за того, что он иностранец, Геннадий Сергеевич полностью прав:))
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Итачи Учиха
Так пусть Абаскаль не меняет по 4-5 игроков старта каждый матч. Быть может и костяк образуется. При чем очень бесят замены в линии обороны. Во многом ошибки при пропущенных голах из-за отсутствия сыгранности защитной линии помимо низкого уровня отдельных исполнителей(привет Джикии и Дуарте).
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Остап Бендер Сгибальщик
Ответ Ivan Petrov
Надеюсь эти индивидуумы с берегов Невы, которые с утра твердили,что Орлов говорит и про другие клубы,а не только про Спартак надолго закроют рот
ты просто видишь только про спартак,а это спортс ру сортирует
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Karel
".. в прошлом сезоне.." - это от лукавого. В 2023 году (после огромного зимнего перерыва в три месяца, время для подготовки команды) уже сыграно - внимание - 24 матча.

По набранным очкам за этот 2023, за 2023 год - это комнда второй половины таблицы.
Намного меньше Ахмата,к слову, за тот же период, за те же 24 матча в 2023.
С ЦСКА, Локо и еще многими даже сравнивать нечего.

Жирок лета-осень 2022 помог из последних сил завоевать бронзу. Вот только 2022 давно прошел.
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.ru
вот же старый тролль... не упустил-таки возможность лишний раз семёрку к Спартаку притянуть
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Кино Музыка
Сашку Мостового на царство!
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Vito Andolini
Знаете почему все хотят уволить Абаскаля? Скажу простыми словами. Почему нельзя трахнуть бабу на площади? Советчиков дохера!!!
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Hong Kil
Привыкайте московские к этому старческому бу-бу-бу. Орлова отлучили от Питера, теперь он только о московских говорит за крошки со стола.
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Фантом
Ответ Итачи Учиха
Так пусть Абаскаль не меняет по 4-5 игроков старта каждый матч. Быть может и костяк образуется. При чем очень бесят замены в линии обороны. Во многом ошибки при пропущенных голах из-за отсутствия сыгранности защитной линии помимо низкого уровня отдельных исполнителей(привет Джикии и Дуарте).
Ну так это очевидная попытка латать тришкин кафтан: исполнители в защите посредственные, целенаправленно добиться толковой игры не получается, поэтому идет постоянная перетасовка - а вдруг какое-то сочетание окажется удачным? Понятно, что тренер в идеале должен сразу понять, какое сочетание будет лучшим, но Абаскаль все-таки не гений, а материал, который у него есть, весьма так себе.
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jss
Ответ Фантом
Ну так это очевидная попытка латать тришкин кафтан: исполнители в защите посредственные, целенаправленно добиться толковой игры не получается, поэтому идет постоянная перетасовка - а вдруг какое-то сочетание окажется удачным? Понятно, что тренер в идеале должен сразу понять, какое сочетание будет лучшим, но Абаскаль все-таки не гений, а материал, который у него есть, весьма так себе.
сыгранность намного важнее исполнителей, счас бы спартаку на игроков жаловаться, два состава равноценных, вон на состав наших Крыльев без слез не взглянешь, а в итоге?
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kasdgq76wztv
Ответ rigobersong
Лысый гопник с цска играет примерно на тот же результат с более унылым футболом все его хвалят, на Абаскаля же все просто как коршуны набросились, отвратительное отношение к человеку только из-за того, что он иностранец, Геннадий Сергеевич полностью прав:))
Не согласен,ЦСКА очень не плохо выглядит,да есть провалы,но в целом команда стабильна,у Спартака провал весной,небольшой всплеск и опять провал,от Абаскаля ждать нечего,уже 10 место,его нужно убирать сейчас
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