Аленичев о «Спартаке»: «Рвем «Динамо» за 24 минуты, а на следующую игру полсостава другие, Соболев никакой. Задача тренера – угадать с составом, у Абаскаля не получается, видимо»
Дмитрий Аленичев отметил нестабильный состав «Спартака» в новом сезоне Мир РПЛ.
– Многие удивляются, что не играет Пруцев. Он мог бы дать больше в центре поля?
– Мог бы. Но опять‑таки: болельщики говорят, что в команде большая ротация. Рвем «Динамо» за 24 минуты, а на следующую игру выходим – и там полсостава другие. С чем это связано? Не могу ответить на ваш вопрос. Вроде побежали с «Динамо», забивали красивые голы, а на следующий матч Соболев – при всем уважении к Саше – выходит никакой. Или Промес.
– Все отмечают силу состава «Спартака». Но он кажется вам сбалансированным?
– На каждую позицию по два игрока присутствует. Этого достаточно, чтобы составить конкуренцию «Зениту». Верю, что «Спартак» может это сделать.
Задача тренера в такой ситуации, как бы банально ни звучало, угадать с составом. Видимо, у Абаскаля это пока не получается. Об этом многие говорят – и я в принципе согласен с болельщиками, – сказал бывший игрок «Спартака».
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