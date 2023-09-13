Аленичев о «Спартаке»: «Рвем «Динамо» за 24 минуты, а на следующую игру полсостава другие, Соболев никакой. Задача тренера – угадать с составом, у Абаскаля не получается, видимо»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Дмитрий Аленичев Квинси Промес Матч ТВ Александр Соболев Данил Пруцев Гильермо Абаскаль Футбол

Дмитрий Аленичев отметил нестабильный состав «Спартака» в новом сезоне Мир РПЛ.

– Многие удивляются, что не играет Пруцев. Он мог бы дать больше в центре поля?

– Мог бы. Но опять‑таки: болельщики говорят, что в команде большая ротация. Рвем «Динамо» за 24 минуты, а на следующую игру выходим – и там полсостава другие. С чем это связано? Не могу ответить на ваш вопрос. Вроде побежали с «Динамо», забивали красивые голы, а на следующий матч Соболев – при всем уважении к Саше – выходит никакой. Или Промес.

– Все отмечают силу состава «Спартака». Но он кажется вам сбалансированным?

– На каждую позицию по два игрока присутствует. Этого достаточно, чтобы составить конкуренцию «Зениту». Верю, что «Спартак» может это сделать.

Задача тренера в такой ситуации, как бы банально ни звучало, угадать с составом. Видимо, у Абаскаля это пока не получается. Об этом многие говорят – и я в принципе согласен с болельщиками, – сказал бывший игрок «Спартака».

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11 комментариев

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lovkac
Интересно как он в своих командах состав угадывает, по таро, гороскопу или монетку бросает?
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seaman29
Активизировались ветераны…не к добру
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Pertinax Gandi
Абаскаль же не дурак, он понимает, что Динамо порвали с Кутицким в центре обороны и Гагнидзе в опорной зоне, а Краснодар в РПЛ выставит основной состав.
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Михаил1970
Так то Абаскаль еще и чеканить не умеет
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sergspartak
Там ротация на кубок была - балбес! они играли через 3 дня, Динамо тоже другим составом играло, как и Краснодар. А еще Краснодар намного сильнее сыграл, поэтому у Соболя и Зиньковского ничего уже не получалось, а Динамо в Кубке валяло дурака!
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Direct free kick
Ответ Дмитрий Посадский
Рвём....вторые составы играли что там что там... Рвуны!
Хорошо ДиНамО в год столетия выступало. Пердив ждёт
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Дмитрий Посадский
Ответ Direct free kick
Хорошо ДиНамО в год столетия выступало. Пердив ждёт
Не переживайте так за нас. По окончании сезона посмотрим кто выше будет. Удачи вам...
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