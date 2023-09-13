Аленичев о «Спартаке»: «Рвем «Динамо» за 24 минуты, а на следующую игру полсостава другие, Соболев никакой. Задача тренера – угадать с составом, у Абаскаля не получается, видимо»

Дмитрий Аленичев отметил нестабильный состав «Спартака» в новом сезоне Мир РПЛ.

– Многие удивляются, что не играет Пруцев. Он мог бы дать больше в центре поля?

– Мог бы. Но опять‑таки: болельщики говорят, что в команде большая ротация. Рвем « » за 24 минуты, а на следующую игру выходим – и там полсостава другие. С чем это связано? Не могу ответить на ваш вопрос. Вроде побежали с «Динамо», забивали красивые голы, а на следующий матч – при всем уважении к Саше – выходит никакой. Или Промес.

– Все отмечают силу состава «Спартака». Но он кажется вам сбалансированным?

– На каждую позицию по два игрока присутствует. Этого достаточно, чтобы составить конкуренцию « ». Верю, что « » может это сделать.

Задача тренера в такой ситуации, как бы банально ни звучало, угадать с составом. Видимо, у это пока не получается. Об этом многие говорят – и я в принципе согласен с болельщиками, – сказал бывший игрок «Спартака».

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