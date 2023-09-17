Гильермо Абаскаль: «Если бы я не работал над завершением атак, был бы глупцом. Иногда форвардам не везет»

Теги Спартак премьер-лига Россия Квинси Промес Александр Соболев Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль высказался о реализации голевых моментов «Спартаком».

Главный тренер красно-белых выразил мнение после матча с «Сочи» (1:0) в Мир РПЛ.

— Вы понимаете, что нужно работать над реализацией моментов? Ведь сегодня могли и проиграть. У «Сочи» был хороший момент в конце.

— Я не знаю, о каком моменте идет речь. Я уже говорил, что иногда это так не работает. У нас было много голов в Кубке России и чемпионате. Ведь если бы я не работал над завершением [атак], я был бы глупцом. Промес и Соболев имели много моментов. Однажды «Атлетико» нанес один удар, а «Ливерпуль» — 19, но выиграл «Атлетико».

Иногда форвардам не везет, бывает, что они случайно забивают в первом же моменте, а бывает, что они много‑много бьют и не могут забить. Иногда вопрос в том, чтобы сломать психологическую стену, не задерживать действия нападающих, играть быстро. Сегодня у нас было семь ударов в створ, к сожалению, забили только в конце.

— Переход на схему 4–4–2 был связан с необходимостью поставить Промеса ближе к штрафной, где он отлично играет?

— Вы правы. В таких играх, если ты не забиваешь, нужно что‑то менять. Выход Медины и Зиньковского был связан с необходимостью поставить правшу налево и наоборот. Квинси был тоже активен. Если не удается играть по 4–3–3, то можно добавлять второго нападающего. Эта замена добавила эффективности впереди, – сказал Абаскаль.

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8 комментариев

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Святослав Федорович
жду интервью Мостового с примерным посылом: "Как может тот, кто не играл и сам не завершал атаки, учить этому других"
+7
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Ильдар Фарукшин
Заслуженно победили. Иногда такие победы нужнее чем крупные.
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Вячеслав Припузов
Ответ Ильдар Фарукшин
Заслуженно победили. Иногда такие победы нужнее чем крупные.
Да, особенно на фоне ничейных результатов конкурентов
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Mihail0910
А тот, кто меняет чуть ли не половину состава каждый матч разве не глупец?
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Жорег Борщофф
А уж как работает над составом - красота! Гений!
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Юрий Поляков
За то когда он наиграет 100500 составов, в рамках текущего набора игроков, задействует различные составы, тогда все скажут - гений! А конкуренты скажут - чёртов гений...
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