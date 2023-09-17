Федотов об игре ЦСКА после удаления Роши: «Когда приперли к стенке, пропал испуг, появилось отличное движение. Не раз были близки к тому, чтобы отыграться и даже больше»

Теги ЦСКА Крылья Советов премьер-лига Россия Владимир Федотов Виллиан да Силва Роша Футбол

Владимир Федотов высказался об игре ЦСКА после удаления защитника Виллиана Роши.

Главный тренер армейцев выразил мнение после матча Мир РПЛ с «Крыльями Советов» (2:2).

– С Заболотным и Мойзесом предварительно все неплохо в плане травм, если вы о составе на следующий матч. Остальная ясность будет позже.

— Давила не попал в игру, или причина его замены в другом?

— Он дозированно провел тайм в непростом матче, теперь будет входить в струю, ловить попутный ветер.

— После удаления Роши ЦСКА играл вдохновенно. Каковы выводы?

— Многое для себя почерпнули из данного момента. Знаем силу перемен, работаем с этим. Психология – причина нашего возвращения в игру, это очевидно.

Когда приперли к стенке, пропал испуг, появилось отличное движение. Не раз были близки к тому, чтобы отыграться и даже больше, — сказал Федотов.

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6 комментариев

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дитя лимита
увы! так играть надо было с самого начала
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igor.igorev
Лысый не тренер и никогда им не будет. Давила это походу чудо ещё более ужасное чем Гайч.
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Геодез
Так ведь установку даёт тренер. После гола Крыльев нужно было идти в атаку ,а ЦСКА продолжал вату катать. Когда уже совсем пришёл песец, Володя наверное решил была-не была
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Алексей Ильин
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Дааила давим ! )
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Спиридон Цсковский
Ответ igor.igorev
Лысый не тренер и никогда им не будет. Давила это походу чудо ещё более ужасное чем Гайч.
Взяли из-за фамилии.
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