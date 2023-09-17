Федотов об игре ЦСКА после удаления Роши: «Когда приперли к стенке, пропал испуг, появилось отличное движение. Не раз были близки к тому, чтобы отыграться и даже больше»
Владимир Федотов высказался об игре ЦСКА после удаления защитника Виллиана Роши.
Главный тренер армейцев выразил мнение после матча Мир РПЛ с «Крыльями Советов» (2:2).
– С Заболотным и Мойзесом предварительно все неплохо в плане травм, если вы о составе на следующий матч. Остальная ясность будет позже.
— Давила не попал в игру, или причина его замены в другом?
— Он дозированно провел тайм в непростом матче, теперь будет входить в струю, ловить попутный ветер.
— После удаления Роши ЦСКА играл вдохновенно. Каковы выводы?
— Многое для себя почерпнули из данного момента. Знаем силу перемен, работаем с этим. Психология – причина нашего возвращения в игру, это очевидно.
Когда приперли к стенке, пропал испуг, появилось отличное движение. Не раз были близки к тому, чтобы отыграться и даже больше, — сказал Федотов.
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