Федотов о 2:2 с «Крыльями»: «В 1-м тайме ЦСКА не было на поле, мы забыли злость в раздевалке. Во 2-м вышли доказывать, что у нас есть дух»
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подвел итоги матча с «Крыльями Советов».
Игра 8-го тура Мир РПЛ закончилась ничьей со счетом 2:2.
«В первом тайме нас не было на футбольном поле. Нам не хватало спортивной злости, мы ее забыли в раздевалке. Это вопросы к нам, позабыли этот саквояж в раздевалке.
Нам катастрофически не хватало игровой концентрации. В перерыве сделали корректировки, команда вышла доказывать, что у нас есть дух», – сказал Федотов.
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... те, кто вовсю защищают Федотова как-то быстро забыли, что невнятная игра в первом тайме - не в последнюю очередь и явно неправильный состав на матч со стороны ГТ... Кучаев и его косяки в этом матче - полностью по вине Федотова... единственно Роша там рвал и метал и заработал свою КК, но зато и команду разбудил, не ГТ, а игрок... и игру перевернули Чалов и Файззулаев, которых ГТ наконец-то ВЫНУЖДЕН был выпустить ...
... завоеванный КР - классно, но кроме Краснодара у ЦСКА вообще никого из достойных соперников не было, а финал напомнить как протекал? и с кем в основном боролся ЦСКА за выход в финал КР? ну да, с Уралом...
... надо быть откровенным страусом, что бы не видеть таких очевидных вещей и вовсю пиарить тут Федотова, с его скучнейшей в этом веке игрой ЦСКА...
... и хорошо уже жвачку жевать про "не самый сильный состав", по сравнению с прошлым ЦСКА - да, по сравнению с соперниками - конечно нет, особенно с Ростовом, который, на минуточку, тоже боролся за серебро вплоть до последнего матча в сезоне...
а игровой интеллект в просторечии выходит... Фёдор