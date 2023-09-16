Федотов о 2:2 с «Крыльями»: «В 1-м тайме ЦСКА не было на поле, мы забыли злость в раздевалке. Во 2-м вышли доказывать, что у нас есть дух»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подвел итоги матча с «Крыльями Советов».

Игра 8-го тура Мир закончилась ничьей со счетом 2:2.

«В первом тайме нас не было на футбольном поле. Нам не хватало спортивной злости, мы ее забыли в раздевалке. Это вопросы к нам, позабыли этот саквояж в раздевалке.

Нам катастрофически не хватало игровой концентрации. В перерыве сделали корректировки, команда вышла доказывать, что у нас есть дух», – сказал .

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