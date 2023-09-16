Федотов о 2:2 с «Крыльями»: «В 1-м тайме ЦСКА не было на поле, мы забыли злость в раздевалке. Во 2-м вышли доказывать, что у нас есть дух»

Теги ЦСКА Крылья Советов премьер-лига Россия Владимир Федотов Чемпионат.com Футбол

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подвел итоги матча с «Крыльями Советов».

Игра 8-го тура Мир РПЛ закончилась ничьей со счетом 2:2. 

«В первом тайме нас не было на футбольном поле. Нам не хватало спортивной злости, мы ее забыли в раздевалке. Это вопросы к нам, позабыли этот саквояж в раздевалке.

Нам катастрофически не хватало игровой концентрации. В перерыве сделали корректировки, команда вышла доказывать, что у нас есть дух», – сказал Федотов

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67 комментариев

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Артур Свиридов
Нет, ну как можно быть такими дятлами, обзывая Федотова физруком? Забыли, какое место донный Сочи занял под его руководством? Забыли, что впервые за долгое время далеко не самый сильный состав ЦСКА хоть-что то взял за последние несколько лет? Так же про серебро чемпионата видно забыли, где мы составу Зенита ну точно не ровня? Капец вы конечно.
+74
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Сергей48
Огненная концовка, жаль без забитого мяча…Получил удовольствие от матча👌Армейцы очень достойно провели отрезок в меньшинстве 💪
+33
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+29
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Nazr
От имени армии болельщиков Узбекистана передаю Вам огромное спасибо Влади́мир Валенти́нович за доверие Аббосбеку Файзуллаеву! Он обязательно оправдывает Ваши авансы и станет вторым Шомуродовым в РПЛ!
+28
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Контрольный выстрел
Ответ Nazr
От имени армии болельщиков Узбекистана передаю Вам огромное спасибо Влади́мир Валенти́нович за доверие Аббосбеку Файзуллаеву! Он обязательно оправдывает Ваши авансы и станет вторым Шомуродовым в РПЛ!
Аббос нереальный красавчик! Он не должен быть вторым Шомуродовым, он сможет (я очень надеюсь) стать первым Файзулаевым!) Очень приятный паренек!
+13
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Влашич
Ответ Артур Свиридов
Нет, ну как можно быть такими дятлами, обзывая Федотова физруком? Забыли, какое место донный Сочи занял под его руководством? Забыли, что впервые за долгое время далеко не самый сильный состав ЦСКА хоть-что то взял за последние несколько лет? Так же про серебро чемпионата видно забыли, где мы составу Зенита ну точно не ровня? Капец вы конечно.
Все верно сказано
+10
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Pol Belov
похоже игроки таки плюнули на все установки ГТ и ТШ и решили сами сыграть как хочется... вот и результат...
... те, кто вовсю защищают Федотова как-то быстро забыли, что невнятная игра в первом тайме - не в последнюю очередь и явно неправильный состав на матч со стороны ГТ... Кучаев и его косяки в этом матче - полностью по вине Федотова... единственно Роша там рвал и метал и заработал свою КК, но зато и команду разбудил, не ГТ, а игрок... и игру перевернули Чалов и Файззулаев, которых ГТ наконец-то ВЫНУЖДЕН был выпустить ...
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seversever
Максимально грубый бей беги борись авось что-то отскочет, смотреть невозможно. Файзулаев Чалов и Обляков должны составлять тройку нападения в этом составе, а Федотов продолжает строить игру вокруг деревянного Заболотного.
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[ADO]
Тут я смотрю осанну поют Федотову)) Так, вот игру во втором тайме удалось перевернуть не благодаря, а вопреки его установкам. Просто ребята вышли и стали играть в футбол, а не бицца-бороцца по Федотову. Визит Акинфеева к исполнению штрафного - тому доказательство. Примерно что-то похожее было в те времена, когда коллективный разум Акинфеев-Игнашевич-Братья-Дзага и примкнувший к ним Понтус вытаскивали все игры, в то время как недальновидные эксперты приписывали лавры пончику, который толком на игру никак не влиял и тренером был никчемным. Что и доказали его гастроли по европам
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unknown artist
Ответ VMF VMF
Понабрали хрен знает кого . Давила просто ноль ! Защитник бразильский тоже . А свои ребята, которые не хуже ,.а зачастую лучше , сидят на лавке . Или по арендам раздают . Какой 3,14дор отдал Ушакова , Глебова ??? С таким подходом будем в глубокой ж.пе !!!!!
Какие свои ребята? Ушаков полгода в футбол не играл, да и в целом он находится в двух состояниях всегда или лечится или набирает форму после травмы. Глебова никуда не отдавали, но с мужиками он бегать не может, иди посмотри матч с Динамо где он от каждого второго столкновения сальто делает.
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Andrej Degtjarev
Я в Кучаеве ещё больше разочаровался,два гола привёз,ниодного единоборства не выйграл,полный 0... давно номер отбывает.... Думаю ему пора на выход...
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Контрольный выстрел
Ответ Golfimbyl
Кусай вообще сдал очень сильно за последние пол года а так конечно больше вопросов к Администрации чем к тренеру, выжимает максимально
Какие полгода? Кучаев дно это давно.
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Контрольный выстрел
Ответ Артур Свиридов
Нет, ну как можно быть такими дятлами, обзывая Федотова физруком? Забыли, какое место донный Сочи занял под его руководством? Забыли, что впервые за долгое время далеко не самый сильный состав ЦСКА хоть-что то взял за последние несколько лет? Так же про серебро чемпионата видно забыли, где мы составу Зенита ну точно не ровня? Капец вы конечно.
Кто ругает Федотова не самые адекватные люди)
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Кирилл.С-Пб
По-моему наоборот. Таскали саквояж набитый кирпичами)
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Pol Belov
Ответ Артур Свиридов
Нет, ну как можно быть такими дятлами, обзывая Федотова физруком? Забыли, какое место донный Сочи занял под его руководством? Забыли, что впервые за долгое время далеко не самый сильный состав ЦСКА хоть-что то взял за последние несколько лет? Так же про серебро чемпионата видно забыли, где мы составу Зенита ну точно не ровня? Капец вы конечно.
а при чем тут серебро и Зенит? вообще-то ЦСКА не с Зенитом за серебро боролся... и если бы не провалы в концовке сезона Спартака и Ростова - то не видать бы ЦСКА серебра как своих ушей, или ты уже забыл как в решающих матчах с конкурентами ЦСКА под руководством Федотова откровенно провалился, проиграв Спартаку и сыграв вничью с Краснодаром?
... завоеванный КР - классно, но кроме Краснодара у ЦСКА вообще никого из достойных соперников не было, а финал напомнить как протекал? и с кем в основном боролся ЦСКА за выход в финал КР? ну да, с Уралом...
... надо быть откровенным страусом, что бы не видеть таких очевидных вещей и вовсю пиарить тут Федотова, с его скучнейшей в этом веке игрой ЦСКА...
... и хорошо уже жвачку жевать про "не самый сильный состав", по сравнению с прошлым ЦСКА - да, по сравнению с соперниками - конечно нет, особенно с Ростовом, который, на минуточку, тоже боролся за серебро вплоть до последнего матча в сезоне...
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Tun
Крылья и правда хороши)
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Den D
В такой игре виноват только тренер! Дуойка
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.ru
вот уж не думал что Аббосбек в переводе с узбекского это злость...
а игровой интеллект в просторечии выходит... Фёдор
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Квадрапул
ЦСКА заслужил гол за второй тайм, но ничью им принёс, во многом, рукастый и безголовый Ломаев.
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Shuller18
Ответ Злобный Конь
Не забыли Это называется "выскочка", "односезонка".
Односезонка? Два подряд попадания в медали
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Golfimbyl
Кусай вообще сдал очень сильно за последние пол года а так конечно больше вопросов к Администрации чем к тренеру, выжимает максимально
+1
0
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Юрий Король
Такие матчи цементируют команду. И рад, что Файзе дали лучшего, он теперь полетит вперёд.
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Vagner01
Ответ Артур Свиридов
Нет, ну как можно быть такими дятлами, обзывая Федотова физруком? Забыли, какое место донный Сочи занял под его руководством? Забыли, что впервые за долгое время далеко не самый сильный состав ЦСКА хоть-что то взял за последние несколько лет? Так же про серебро чемпионата видно забыли, где мы составу Зенита ну точно не ровня? Капец вы конечно.
Прав на все сто!
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samarskij-kuzmich
Вот. А во второй половине второго тайма концентрация полностью отсутствовала у Крыльев.
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mallowan
Ответ Artem Piatkov
Комментарий удален пользователем
Не тянет? Видимо второе место и кубок в прошлом сезоне с таким составом чистая случайность
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Юрий Король
Ответ VMF VMF
Понабрали хрен знает кого . Давила просто ноль ! Защитник бразильский тоже . А свои ребята, которые не хуже ,.а зачастую лучше , сидят на лавке . Или по арендам раздают . Какой 3,14дор отдал Ушакова , Глебова ??? С таким подходом будем в глубокой ж.пе !!!!!
У ЦСКА два Глебова? Какого отдали?
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