ЦСКА не побеждает в РПЛ 4 матча подряд – 3 ничьих, 1 поражение. Дальше – выезд к «Ростову»

ЦСКА не выиграл ни одного из 4 последних матчей в чемпионате.

В 8-м туре Мир РПЛ команда сыграла вничью с «Крыльями Советов» – 2:2.

В 4 последних матчах в рамках лиги армейцы не одержали ни одной победы – ранее они уступили «Динамо» (1:2) и поделили очки с «Оренбургом» (1:1) и «Зенитом» (1:1).

В данный момент занимает 6-е место в турнирной таблице, набрав 12 очков после 8 игр. Следующий матч в рамках команда проведет 24 сентября – против «Ростова» на выезде.

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