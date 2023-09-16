ЦСКА не побеждает в РПЛ 4 матча подряд – 3 ничьих, 1 поражение. Дальше – выезд к «Ростову»

Теги ЦСКА Крылья Советов премьер-лига Россия Владимир Федотов Футбол

ЦСКА не выиграл ни одного из 4 последних матчей в чемпионате.

В 8-м туре Мир РПЛ команда Владимира Федотова сыграла вничью с «Крыльями Советов» – 2:2. 

В 4 последних матчах в рамках лиги армейцы не одержали ни одной победы – ранее они уступили «Динамо» (1:2) и поделили очки с «Оренбургом» (1:1) и «Зенитом» (1:1). 

В данный момент ЦСКА занимает 6-е место в турнирной таблице, набрав 12 очков после 8 игр. Следующий матч в рамках РПЛ команда проведет 24 сентября – против «Ростова» на выезде. 

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17 комментариев

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T622222
Ответ БолельщикСоСтажем
ЦСКА, всё наладится, освоятся новички через пару туров и пойдут победы. Файзуллаев очень креативный, отличный игрок
Тогда отставание от 1 места будет 9 очков
+12
-2
+10
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Иван Данилов
Файзулаев - лучик света был в этой игре, хорошо вошёл, Федя тоже красавчик, уверенно разобрался в моменте с голом.
+6
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Юрий Хромов
Повезло ЦСКА , ушли от поражения .
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ЭАГ
Спасибо Роше! Наконец я увидел хоть 15 минут хорошей игры ЦСКА.
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-1
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Честный контроль
Ну скоро дерби с мясцом, и традиционный ######.
Так что скоро победим!
+3
-2
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БолельщикСоСтажем
ЦСКА, всё наладится, освоятся новички через пару туров и пойдут победы. Файзуллаев очень креативный, отличный игрок
+14
-14
0
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Roman Araslanov
Услышим ли мы на Sports.ru 100500 статей о том, что в ЦСКА кризис? Или это только со Спартаком работает?
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инок
Матч получился огненным. Здесь было всё, и два удаления, и пенальти, и гол забитый ЦСКА когда они были в меньшинстве. Вот это воистину боевая ничья!
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Промах Мораты
Ответ Александр Ветров
Что такое не везёт и как с этим бороться. Ждём победы. ЦВБП. ❤️💙
В смысле не везёт? Поставили халявную пенку. +Кучу моментов кс не забили
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Александр Ветров
Ответ Промах Мораты
В смысле не везёт? Поставили халявную пенку. +Кучу моментов кс не забили
А сколько моментов было у ЦСКА ты посчитал?
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