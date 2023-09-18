Пеп Гвардиола: «Был невероятно горд, когда «Барса» взяла 2 ЛЧ за 4 года, но они шли не подряд. Если «Сити» не победит в этом году, то попробует еще раз»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола хочет, чтобы «Манчестер Сити» выиграл Лигу чемпионов дважды подряд.

Действующий победитель турнира стартует в Лиге чемпионов домашним матчем против «Црвены Звезды».

«Я был невероятно горд, когда «Барселона» выиграла две Лиги чемпионов за четыре года, но они шли не подряд.

Мы попытаемся быть собой. Если у «Манчестер Сити» не получится победить, то мы постараемся отобраться на следующий сезон и попробуем еще раз.

Выиграть первую Лигу чемпионов – самое сложное. Это невероятно для нас, но это всего одна победа. Вперед. Мы постараемся выиграть завтра», – сказал Гвардиола.

Пеп о защите титула в ЛЧ: «Это легче. Самое сложное – выиграть впервые. Важно не расслабляться. Сколько клубов брали ЛЧ один раз? Много. Мы не сделали ничего особенного»

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14 комментариев

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&_Bishep_&
В 2012 дома против Челси, играя больше тайма против десятерых ( минус Кэхилл и Терри) , ведя с нужным счетом, еще и получив во 2 тайме право на пенальти, не смогли выйти в финал. Это была сенсация.
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Очки Дани Алвеса
В принципе, по началу сезона даже малейшая конкуренция не видна. Бавария остаётся хрен пойми чем, Реал без нападающего и с травмами.
Кто еще? Интер разве что опять чудо серию до финала устроит, но вряд ли им уже такая легкая сетка попадется.
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Jlaw
Самое важное Пепа подольше оставить. Чето альтернативы ему не представляю
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fussballer
В этом году уже не получится.
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analogia
Ответ Очки Дани Алвеса
В принципе, по началу сезона даже малейшая конкуренция не видна. Бавария остаётся хрен пойми чем, Реал без нападающего и с травмами. Кто еще? Интер разве что опять чудо серию до финала устроит, но вряд ли им уже такая легкая сетка попадется.
Так то еще зимнее трансферное окно планируется, и тот же Реал вполне может успеть найти себе нападающего
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Y/ K
Ответ ZamoRano
Я за то, чтобы Сити взял лч опять, прикиньте лица фенов бчк с визгами о люччей команде в истории🤣
Так там Реал уже место забронировал
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