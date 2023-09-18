Пеп Гвардиола: «Был невероятно горд, когда «Барса» взяла 2 ЛЧ за 4 года, но они шли не подряд. Если «Сити» не победит в этом году, то попробует еще раз»

Пеп Гвардиола хочет, чтобы «Манчестер Сити» выиграл Лигу чемпионов дважды подряд.

Действующий победитель турнира стартует в Лиге чемпионов домашним матчем против «Црвены Звезды».

«Я был невероятно горд, когда « » выиграла две Лиги чемпионов за четыре года, но они шли не подряд.

Мы попытаемся быть собой. Если у « » не получится победить, то мы постараемся отобраться на следующий сезон и попробуем еще раз.

Выиграть первую Лигу чемпионов – самое сложное. Это невероятно для нас, но это всего одна победа. Вперед. Мы постараемся выиграть завтра», – сказал .

Пеп о защите титула в ЛЧ: «Это легче. Самое сложное – выиграть впервые. Важно не расслабляться. Сколько клубов брали ЛЧ один раз? Много. Мы не сделали ничего особенного»

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