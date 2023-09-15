Хави о том, что Пеп 6 сезонов не брал ЛЧ с «Сити»: «Тут столько ждать не будут. «Барса» прекрасно сыграла с «Баварией» в 2022-м, но проиграла 0:2, и вы сказали, что главное – результат»
Хави отмахнулся от сравнений с Пепом Гвардиолой.
Уроженцу Санпедора удалось выиграть Лигу чемпионов с «Манчестер Сити» лишь в 2023 году, а назначен он был в 2016-м.
«Здесь не такие терпеливые люди. У «Барселоны» ничего общего с «Манчестер Сити» нет. И Пеп точно об этом знает, понимает уровень требований.
Вы требуете от меня побед. Я понимаю, что победы – следствие хорошей игры, но в прошлом сезоне мы провели прекрасный матч против «Баварии» и проиграли со счетом 0:2. Тогда вы мне сказали, что главное – результат.
Здесь не будут ждать столько, сколько ждут в других клубах», – заявил главный тренер «блауграны».
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Пеп в первый же сезон выдал 6/6 трофеев, при этом игра была головокружительная.
Хави ещё работать, работать и работать
К сожалению хави таких игроков близко даже нето в Барселоне сейчас.
Для Сити - это первая ЛЧ, так сказать они не имели понятия о вкусе этого турнира. Если войдут во вкус, то тоже захотят её часто. И следующий после Пепа будет иметь такие же проблемы.
Я считаю пеп абсолютно не причём к их игорвым качествам
Как вы вообще можете так думать?
Что то выигрывал?
Я при это не хвалю Хави а наоборот считаю что он не совсем готов тренировать супер команду
Иначе я ничем не могу объяснить проигрыш Боруссия в прошлом году
Он итак лучший, но пока не еще не в гигантском отрыве от всех в истории.
И причем тут конкретно клуб, ты с тренерами, конкретными людьми сравни