Хави о том, что Пеп 6 сезонов не брал ЛЧ с «Сити»: «Тут столько ждать не будут. «Барса» прекрасно сыграла с «Баварией» в 2022-м, но проиграла 0:2, и вы сказали, что главное – результат»

Хави отмахнулся от сравнений с Пепом Гвардиолой.

Уроженцу Санпедора удалось выиграть с « » лишь в 2023 году, а назначен он был в 2016-м.

«Здесь не такие терпеливые люди. У «Барселоны» ничего общего с «Манчестер Сити» нет. И Пеп точно об этом знает, понимает уровень требований.

Вы требуете от меня побед. Я понимаю, что победы – следствие хорошей игры, но в прошлом сезоне мы провели прекрасный матч против «Баварии» и проиграли со счетом 0:2. Тогда вы мне сказали, что главное – результат.

Здесь не будут ждать столько, сколько ждут в других клубах», – заявил главный тренер «блауграны».

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