Хави о том, что Пеп 6 сезонов не брал ЛЧ с «Сити»: «Тут столько ждать не будут. «Барса» прекрасно сыграла с «Баварией» в 2022-м, но проиграла 0:2, и вы сказали, что главное – результат»

Теги Бавария Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Хави Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Футбол

Хави отмахнулся от сравнений с Пепом Гвардиолой.

Уроженцу Санпедора удалось выиграть Лигу чемпионов с «Манчестер Сити» лишь в 2023 году, а назначен он был в 2016-м.

«Здесь не такие терпеливые люди. У «Барселоны» ничего общего с «Манчестер Сити» нет. И Пеп точно об этом знает, понимает уровень требований.

Вы требуете от меня побед. Я понимаю, что победы – следствие хорошей игры, но в прошлом сезоне мы провели прекрасный матч против «Баварии» и проиграли со счетом 0:2. Тогда вы мне сказали, что главное – результат.

Здесь не будут ждать столько, сколько ждут в других клубах», – заявил главный тренер «блауграны».

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31 комментарий

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madaev
Прекрасное поражение
+26
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FrankieWild
прекрасный матч который проигран 😅
+15
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JENNINGS
При всём моём уважении к Хави, его «Барсе» до «Барселоны» Пепа в плане качества игры и трофеев - как раком до луны.
Пеп в первый же сезон выдал 6/6 трофеев, при этом игра была головокружительная.
Хави ещё работать, работать и работать
+11
-2
+9
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SCHOKKKK
Что за самомнение у физрука?🤣
+21
-14
+7
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#SharkTeam
Лол и что же делать будут? Хави два сезона подряд в ЛЕ выступает. Как раз в Сити уже бы нашли другого тренера в таком случае
+8
-2
+6
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FrankieWild
Ответ madaev
Прекрасное поражение
вот про какое ДНК он говорил
+11
-5
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Kevin de Bruyne
Ответ Я Гражданин Мира
Если у пепа не было игроки по имени Хави Иньеста и Месси пеп ничего не выиграл бы никогда в Барселоне. К сожалению хави таких игроков близко даже нето в Барселоне сейчас.
может хави Иньеста Месси не стали бы столь великолепными без Гвардиолы? у него талант создания великих!
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Я Гражданин Мира
Ответ JENNINGS
При всём моём уважении к Хави, его «Барсе» до «Барселоны» Пепа в плане качества игры и трофеев - как раком до луны. Пеп в первый же сезон выдал 6/6 трофеев, при этом игра была головокружительная. Хави ещё работать, работать и работать
Если у пепа не было игроки по имени Хави Иньеста и Месси пеп ничего не выиграл бы никогда в Барселоне.
К сожалению хави таких игроков близко даже нето в Барселоне сейчас.
+7
-4
+3
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Ansu Fati
Ответ SCHOKKKK
Что за самомнение у физрука?🤣
Фанаты клуба - мема чёлси последние, чье мнение спрашивают))вам бы группами скрываться в лесах, чтобы поменьше над вами глумились))
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Harryck
Мне кажется Хави на смертном одре в старости последними словами скажет, что они были лучше "Баварии" в первом тайме тогда. Уже раз около 10 раз это упоминал.
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Дмитрий Крутенко
В Баварии тоже Пеп не задержался, как раз по причине того, что не было ЛЧ.
Для Сити - это первая ЛЧ, так сказать они не имели понятия о вкусе этого турнира. Если войдут во вкус, то тоже захотят её часто. И следующий после Пепа будет иметь такие же проблемы.
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Владимир Самсонов
Так была и ответная игра, где Барса показала просто ужасный футбол
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Геннадий Тимченко
Ответ Evgen_Hazard
Что там было хорошего, мало понятно. Бавария никакая, и вы этой никакой ни разу не закатили, а блевандовски вообще исчез
пеший был незаметен на поле с Баварией и вообще в плей-офф ЛЧ за ПСЖ по системе гол+пас набрал ZERO, но его все равно считают лучшим, хотя результативные действия у него были в плей-офф только за Барсу
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Evgen_Hazard
Что там было хорошего, мало понятно. Бавария никакая, и вы этой никакой ни разу не закатили, а блевандовски вообще исчез
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Ansu Fati
Ответ Felp
Рычаг дерни и не трясись лол
Подумал, что ты школьник, пока не глянул дату регистрации на сайте, оказалось типичный кукурелья с чёлси))
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as009595@icloud.com
Ага Бавария спокойно играла в первом тайме не напрягаясь а Барса старалась как могла, но в перерыве Нагельсман дал сбучки в раздевалке Бавария включилась и сразу забила два в течении пяти минут и все
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Я Гражданин Мира
Ответ Kevin de Bruyne
может хави Иньеста Месси не стали бы столь великолепными без Гвардиолы? у него талант создания великих!
Это уже за граню моего понимания.
Я считаю пеп абсолютно не причём к их игорвым качествам
Как вы вообще можете так думать?
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Я Гражданин Мира
Ответ FrankieWild
Бред! Хави и с такими игроками вряд-ли выиграл 6из6...
А что байер?
Что то выигрывал?
Я при это не хвалю Хави а наоборот считаю что он не совсем готов тренировать супер команду
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FrankieWild
Ответ Я Гражданин Мира
А что байер? Что то выигрывал? Я при это не хвалю Хави а наоборот считаю что он не совсем готов тренировать супер команду
ну такими темпами выиграют
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Kevin de Bruyne
Ответ Я Гражданин Мира
Это уже за граню моего понимания. Я считаю пеп абсолютно не причём к их игорвым качествам Как вы вообще можете так думать?
везде где он находился, при нем прибавили многие, Бавария и Сити подтверждение, но конечно, при становлении ХИМ нет никакой заслуги пера, справедливо?!
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Я Гражданин Мира
Ответ FrankieWild
ну такими темпами выиграют
Там пока Бавария есть другие от испуга сами отдаёт золотые медали каждый год Баварии.
Иначе я ничем не могу объяснить проигрыш Боруссия в прошлом году
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FrankieWild
Ответ Я Гражданин Мира
Там пока Бавария есть другие от испуга сами отдаёт золотые медали каждый год Баварии. Иначе я ничем не могу объяснить проигрыш Боруссия в прошлом году
Байер привел пример,то что там видна тренерская работа а Хави больше говорит чем делает
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#SharkTeam
Ответ Я Гражданин Мира
Он в Баварии выиграл лигу чемпионов? нет конечно А в сити после 7 лет миллиардными расходами трудом выиграли в прошлом году . Я не спорю что он хороший тренер Но с такими материалами он просто обязан чуть ли не каждый год выиграть лигу чемпионов Мне не даст со врать мадридский Реал
чел ты понимаешь насколько в отрыве от всех остальных он был бы выиграй лч и в баварии и еще в Сити уже больше одной?
Он итак лучший, но пока не еще не в гигантском отрыве от всех в истории.
И причем тут конкретно клуб, ты с тренерами, конкретными людьми сравни
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