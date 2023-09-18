Пеп о защите титула в ЛЧ: «Это легче. Самое сложное – выиграть впервые. Важно не расслабляться. Сколько клубов брали ЛЧ один раз? Много. Мы не сделали ничего особенного»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА высшая лига Сербия Црвена Звезда Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола считает, что защитить титул в ЛЧ легче, чем выиграть ее впервые.

«Манчестер Сити» стартует в Лиге чемпионов домашним матчем против «Црвены Звезды».

«Завтра нас ждет первый шаг. Мы постараемся заработать первые три очка. Важно, чтобы игроки не чувствовали себя расслабленными. Для нашего клуба победа в Лиге чемпионов – это невероятно, но сколько клубов брали Лигу чемпионов один раз? Много.

Мы не сделали ничего особенного, выиграв Лигу чемпионов один раз, но все равно очень гордимся этим».

О том, что финал Лиги чемпионов в 2024-м пройдет на «Уэмбли»

«О финале можно думать, когда ты в четвертьфинале или полуфинале. Но нас ждет лишь первый матч, это долгий путь».

О защите титула в Лиге чемпионов

«Это будет легче. Самое сложное – выиграть первый трофей. Для нас это невероятно, но это всего одна победа. Мы постараемся выиграть завтра», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

Матч «Манчестер Сити» с «Црвеной Звездой» состоится завтра, 19 сентября, и начнется в 22:00 по московскому времени.

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22 комментария

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flux
Ответ Экспертное мнение
Ну вылеты такие себе, с Интером в 2010 чистейший гол Бояна отменили, плюс левейший засчитали на Сан Сиро из офсайда. Хейтеров всё устраивало, ведь тогда в мире была только Барса и все остальные.
Ну в 2009 должны были от Челси вылетать, до сих пор помню лицо разгневанного Баллака
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JENNINGS
Легче? У Пепа было 2 попытки защитить титул лучшей команды Европы с праймовой «Барсой», и оба раза - вылет от будущего чемпиона
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EmilKB24
Ну тут чистое противоречие, исходя из его же слов.

"Много клубов брали ЛЧ 1 раз и мы не сделали ничего особенного".
"Защитить титул будет легче, ведь самое сложное - выиграть первый трофей".

Сколько клубов защищали свой титул? В эпоху ЛЧ - 1. В эпоху КЕЧ еще парочку. Выиграть второй раз сложнее, чем первый (как показывает статистика)

Но Сити в любом случае главный фаворит. С запасом.
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OldCityFan
В плане психологии будет легче, очень сильное давление было на клуб и несколько раз были близки к победе, сейчас после победы однозначно команде будет легче с этой стороны
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Golos Razuma
Ну тут скорее всего имеет ввиду про давление, которое оказывали на них, ожидая долгожданный кубок. Сейчас этого давления уже меньше. Главный гештальт закрыт, а все остальное уже бонус приятный.
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Nick Dovgo
у Сити теперь есть праймовый нападающий, регулярно выходящий в основе. если Кевин будет здоров, то будут и все шансы повторить успех
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vel
Ответ JENNINGS
Легче? У Пепа было 2 попытки защитить титул лучшей команды Европы с праймовой «Барсой», и оба раза - вылет от будущего чемпиона
Но он же все равно - вторую ЛЧ с ней и выиграл. Думаю, он вообще говорил о клубах без победной истории, менталитета. Которые еще ни разу не брали трофей в истории.
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red hikkikomori
Ответ flux
Пер сам себе противоречит. Если защищать легче, почему так мало команд это сделали? Вернее, только один клуб смог😂
Ноттингем Форест 2 подряд брал
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Барыга блинами
Црвена Звезда кстати тоже брала один раз ЛЧ. Синиша Михайлович, Деян Савичевич, Дарко Панчев, такие классные игроки были у сербов!
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flux
Пер сам себе противоречит. Если защищать легче, почему так мало команд это сделали? Вернее, только один клуб смог😂
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Бухгалтер2021
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Реал по 3 и 5 раз защищал
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Evincive
Очень достойно.
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JENNINGS
Ответ Экспертное мнение
Мы точно говорим об одном и том же? Это же тот сезон, когда Криштик в прайме отлетел от Лиона в 1/8? Тот год в котором Барса накидала Реалу с Криштиком 5-0, с гениальным голевыми передачами Лионеля Месси? Или другое?
«Реал» с Криштиану вылетел от «Лиона» в сезоне 09/10
«Барселона» выиграла «Мадрид» 5:0 в сезоне 10/11
Когда захотел показаться умным, но забыл выучить матчасть😂😂😂
А при чём здесь «Реал» вообще?
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JENNINGS
Ответ vel
Но он же все равно - вторую ЛЧ с ней и выиграл. Думаю, он вообще говорил о клубах без победной истории, менталитета. Которые еще ни разу не брали трофей в истории.
В интервью речь идёт именно о защите титула, а это именно 2 кубка подряд
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Alexander Tsimbaluk
Ответ Экспертное мнение
Мы точно говорим об одном и том же? Это же тот сезон, когда Криштик в прайме отлетел от Лиона в 1/8? Тот год в котором Барса накидала Реалу с Криштиком 5-0, с гениальным голевыми передачами Лионеля Месси? Или другое?
что у тебя с головой? тебе про Интер-Барса говорят, а ты про Криша. если на улице делают замечание прохожие или родители за плохие отцеки ругают - тоже в качестве оправдания про криша зачесываешь?
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