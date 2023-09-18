Пеп о защите титула в ЛЧ: «Это легче. Самое сложное – выиграть впервые. Важно не расслабляться. Сколько клубов брали ЛЧ один раз? Много. Мы не сделали ничего особенного»

Пеп Гвардиола считает, что защитить титул в ЛЧ легче, чем выиграть ее впервые.

« » стартует в Лиге чемпионов домашним матчем против « ».

«Завтра нас ждет первый шаг. Мы постараемся заработать первые три очка. Важно, чтобы игроки не чувствовали себя расслабленными. Для нашего клуба победа в Лиге чемпионов – это невероятно, но сколько клубов брали Лигу чемпионов один раз? Много.

Мы не сделали ничего особенного, выиграв Лигу чемпионов один раз, но все равно очень гордимся этим».

О том, что финал Лиги чемпионов в 2024-м пройдет на «Уэмбли»

«О финале можно думать, когда ты в четвертьфинале или полуфинале. Но нас ждет лишь первый матч, это долгий путь».

О защите титула в Лиге чемпионов

«Это будет легче. Самое сложное – выиграть первый трофей. Для нас это невероятно, но это всего одна победа. Мы постараемся выиграть завтра», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

Матч «Манчестер Сити» с «Црвеной Звездой» состоится завтра, 19 сентября, и начнется в 22:00 по московскому времени.

Соберите свою команду в Fantasy Лиги чемпионов, вступайте в лигу c друзьями и поборитесь за призы – iPad и Apple Watch