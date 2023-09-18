Пеп о защите титула в ЛЧ: «Это легче. Самое сложное – выиграть впервые. Важно не расслабляться. Сколько клубов брали ЛЧ один раз? Много. Мы не сделали ничего особенного»
Пеп Гвардиола считает, что защитить титул в ЛЧ легче, чем выиграть ее впервые.
«Манчестер Сити» стартует в Лиге чемпионов домашним матчем против «Црвены Звезды».
«Завтра нас ждет первый шаг. Мы постараемся заработать первые три очка. Важно, чтобы игроки не чувствовали себя расслабленными. Для нашего клуба победа в Лиге чемпионов – это невероятно, но сколько клубов брали Лигу чемпионов один раз? Много.
Мы не сделали ничего особенного, выиграв Лигу чемпионов один раз, но все равно очень гордимся этим».
О том, что финал Лиги чемпионов в 2024-м пройдет на «Уэмбли»
«О финале можно думать, когда ты в четвертьфинале или полуфинале. Но нас ждет лишь первый матч, это долгий путь».
О защите титула в Лиге чемпионов
«Это будет легче. Самое сложное – выиграть первый трофей. Для нас это невероятно, но это всего одна победа. Мы постараемся выиграть завтра», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».
Матч «Манчестер Сити» с «Црвеной Звездой» состоится завтра, 19 сентября, и начнется в 22:00 по московскому времени.
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"Много клубов брали ЛЧ 1 раз и мы не сделали ничего особенного".
"Защитить титул будет легче, ведь самое сложное - выиграть первый трофей".
Сколько клубов защищали свой титул? В эпоху ЛЧ - 1. В эпоху КЕЧ еще парочку. Выиграть второй раз сложнее, чем первый (как показывает статистика)
Но Сити в любом случае главный фаворит. С запасом.
«Барселона» выиграла «Мадрид» 5:0 в сезоне 10/11
Когда захотел показаться умным, но забыл выучить матчасть😂😂😂
А при чём здесь «Реал» вообще?