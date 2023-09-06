Гюндоган о том, почему не остался в «Сити»: «Клуб довольно поздно начал переговоры – я ничего не мог спланировать. В 1/4 или 1/2 ЛЧ хочется сконцентрироваться на игре»

Илкай Гюндоган рассказал, что повлияло на его решение покинуть «Манчестер Сити».

– Продлили бы вы контракт с « », если бы клуб предложил вам соглашение больше чем на один год?

– Скажу честно. Многие до сих пор этого не знают – речь шла не о том, на год [продлить контракт] или на два. Дело было не в сроке контракта. «Сити» ждал довольно долго, прежде чем начать активные переговоры. Если бы это произошло чуть раньше, исходная позиция была бы другой. Так что, в конце концов, это было идеальное завершение – лучшего времени и быть не могло. Играть за «Барселону» было моей детской мечтой, к тому же.

– Когда поступило предложение от «Сити»? В апреле?

– Не хочу вдаваться в подробности, но это произошло довольно поздно. В четвертьфинале или полуфинале вам, как футболисту, хочется сконцентрироваться на игре. Я не знал, что будет дальше, ничего не мог спланировать. Пеп всегда меня ценил, но со стороны клуба долгое время ничего не предпринималось. До мая у меня было мало причин для ухода. Требл, конечно, был завершающим аккордом. Но невозможно было ничего спланировать, – сказал полузащитник «Барселоны».

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