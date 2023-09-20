В среду, 20 сентября, в Грозном состоится очередной матч групповой стадии Кубка России (так называемый «путь РПЛ»). Местный Ахмат будет принимать Зенит Сергея Семака. Встреча начнется в 17:15 по московскому времени.

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Рекомендованные ставки: победа Зенита с форой 0 (1,5); тотал меньше 3 голов (1,53).

Ахмат

Грозненцы переживают настоящий ренессанс после смены тренера. Ахмат принялся исправно набирать очки после прихода в команду Мирослава Ромащенко, а в минувший уик-энд дал бой нынешнему лидеру РПЛ Краснодару, отобрав очки у «быков» (1:1).

Клуб из Грозного выдал пятиматчевую беспроигрышную серию и настроен развить успех в поединке с флагманом российского футбола. При этом Ромащенко открыто говорит о том, что является приверженцем консервативной игры.

«Любая команда строится от обороны, и мы фокусируемся на этом. Индивидуально сильные футболисты атаки дают результат в отдельно взятых матчах, но титулы приносит командная игра в обороне. Мы сразу озвучили, что у нас будут обороняться все 11 человек. Даже лидеры. Не будет такого, что кто-то впереди постоит, а кто-то за них сзади побегает», – озвучил свою философию новый рулевой Ахмата.

Если говорить о Кубке России, то на данный момент грозненцы занимают третью строчку в квартете C, имея в активе 3 очка после 3 туров.

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Зенит

Питерцы набирают обороты в РПЛ и вплотную приближаются к Краснодару. Отставание составляет лишь одно очко. Перед кубковой встречей с Ахматом Зенит спокойно одолел Рубин Рашида Рахимова. Отметим, что свой премьерный гол в составе команды Сергея Семака забил универсальный форвард Вильсон Изидор.

«Не буду врать – мне пришлось тяжеловато, потому что я не играл уже довольно давно. Показал, что могу сыграть 60 минут на хорошем уровне. После я попросил у тренера замену, потому что начал уставать. Думаю, в целом я в порядке и на неделе выйду на свой привычный уровень», – отмечает Вильсон Изидор.

Что касается Кубка России, то в этом турнире у «сине-бело-голубых» не всё идеально. После трех матчей в активе Зенита 6 очков. Подопечные Семака могут снова не попасть в верхнюю сетку плей-офф, поэтому игру в Грозном сложно назвать проходной.

Ахмат – Зенит: история личных встреч

В Кубке России соперники встречались четыре раза. Преимущество на стороне «сине-бело-голубых» – Зенит одержал три победы, уступив лишь единожды.

Матч первого круга состоялся 25 июля на «Газпром Арене» и завершился комфортной победой подопечных Сергея Семака – 2:0.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Ахмат – Зенит

Аналитики букмекерских контор предсказуемо считают фаворитом встречи представителей Санкт-Петербурга. БК BetBoom предлагает поставить на победу Зенита с коэффициентом 2,07. Успех Ахмата оценивают цифрой 3,57. Ничья – 3,57.

Вероятнее всего оба тренера прибегнут к ротации, что является вполне традиционным событием в матчах групповой стадии национального Кубка. Зенит обладает куда более внушительным ростером и, по сути, не имеет права проигрывать в Грозном при условии, если «сине-бело-голубые» хотят попасть в верхнюю сетку плей-офф.

Считаем, что Зенит как минимум не уступит подопечным Ромащенко, и предлагаем поставить на победу питерцев с нулевой форой. Букмекерская контора BetBoom дает на такое развитие событий кеф 1,5.

Как упоминалось выше, Ахмат предпочитает выстраивать игру от надежной обороны. Стало быть, едва ли матч в Грозном подарит град голов. Неплохим вариантом для экспресса смотрится ставка на ТМ 3 мячей. БК BetBoom предлагает поставить на такой исход с коэффициентом 1,53.

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