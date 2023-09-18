20 сентября пройдет матч четвертого тура групповой стадии Кубка России по футболу «Урал» — «Локомотив». Команды сыграют в Екатеринбурге на поле стадиона «Екатеринбург Арена». Начало встречи в 15:00 по московскому времени.

В паре нет явного фаворита. «Урал» после яркого старта не побеждает в четырех матчах. Команда идет в зоне лидеров в турнирной таблице РПЛ. У «Локомотива» два поражения в трех последних встречах. Команда с середины августа не показывает цельной игры. Железнодорожники в середине турнирной таблицы РПЛ. В последнем туре красно-зеленые дома проиграли одному из аутсайдеров чемпионата.

В текущем сезоне команды уже играли. Матч первого тура Кубка России завершился волевой победой «Локомотива» 2:1. В прошлом чемпионате «Урал» сыграл 2:2 дома и был сильнее 4:2. В гостях. Всего у команд 49 очных матчей. Баланс побед 26:10 в пользу столичного клуба при 13 ничьих. Разница голов 79:43 в пользу красно-белых. В Кубке России команды сыграли пять раз: четыре победы «Локомотива» и одна победа «Урала». Разница голов 9:2. У «Локомотива» 5 побед в 10 последних официальных очных матчах при 3 ничьих и 2 победах «Урала». В Екатеринбурге результаты железнодорожников еще лучше. У «Локомотива» 5 побед, 4 ничьи и всего одно поражение.

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Рекомендованная ставка: победа или ничья «Локомотива», ИТМ1,5 «Локомотива», победа «Локомотива» с форой 0, ИТМ1,5 «Урала».

Урал

В последней игре чемпионата России «шмели» сыграли вничью 0:0. На домашней арене «Урал» не сумел обыграть и забить «Факелу». По статистике хозяева были ближе к голу. Баланс ударов 16:10 при 6:3 в створ, показатель xG 1,02:0,35 в пользу «Урала».

«Урал» не побеждает в четырех последних встречах, проиграв в трех из них. В Кубке России у команды победа и два поражения. Разница голов 3:4. «Урал» занимает последнее место в группе B. В чемпионате России у подопечных Виктора Ганчаренко 4 победы, 2 ничьи и 2 поражения. Разница голов 8:8. С 14 очками команда на пятом месте.

Результаты «Урала» в пяти играх:

РПЛ, «Урал» — «Факел» 0:0;

РПЛ, «Урал» — «Ахмат» 0:1;

Кубок России, «Рубин» — «Урал» 2:1;

РПЛ, «Зенит» — «Урал» 4:0;

РПЛ, «Балтика» — «Урал» 0:1.

На официальном уровне у команды четыре победы, две ничьи и четыре поражения в 10 играх. Разница голов 9:11. На домашней арене у «шмелей» пять побед, две ничьи и три поражения. Разница голов 11:10.

Интересные статистические факты по игре «Урала»:

Самый результативный игрок команды Алексей Каштанов с 3 голами, по 2 гола у Андрея Егорычева, Тимура Аюпова, Даниэля Мишкича, 1+1 у Александра Юшина;

«Урал» не побеждает в 4 официальных матчах;

«Урал» не забивает более гола в 5 играх;

«Урал» пропускает в 4 из 6 матчах;

В 9 из 10 играх Кубка России забивали обе команды;

«Урал» забивает в 10 играх в Кубке России;

«Урал» проиграл 4 из 5 матчей в Кубке России;

«Урал» победил в 8 из 10 домашних матчах в Кубке России;

«Урал» сыграл вничью во втором тайме в 6 домашних встречах.

Из-за травмы не играет Эрик Бикфалви и Рай Влут.

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Локомотив

Красно-зеленые в последней игре чемпионата не смогли набрать очки в матче с «Оренбургом». Домашнее поражение 0:2. Оба гола были забиты в концовке встречи. На 85 минуте отличился Иван Башич, на четвертой компенсированной забил Дмитрий Воробьев.

Для «Локомотива» поражение стало вторым в трех встречах. В рамках Кубка страны у железнодорожников две победы и поражение. Разница голов 4:3. С 6 очками команда на втором месте в квартете. В чемпионате России у «Локомотива» три победы, три ничьи и два поражения. Разница голов 13:13. С 12 очками команда на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ.

Результаты «Локомотива» в пяти последних встречах:

РПЛ, «Локомотив» — «Оренбург» 0:2;

РПЛ, «Локомотив» — «Балтика» 3:2;

Кубок России, «Ростов» — «Локомотив» 2:1;

РПЛ, «Сочи» — «Локомотив» 0:1;

РПЛ, «Краснодар» — «Локомотив» 1:1.

На официальном уровне у красно-зеленых пять побед, две ничьи и три поражения. Разница голов 15:14. На выезде у столичного клуба пять побед, три ничьи и два поражения в 10 встречах. Разница голов 19:13.

Интересные статические факты по игре «Локомотива»:

Самые результативные игроки команды — Наир Тикнизян 4 гола, Артем Дзюба 2+2, Максим Глушенко 2+2, Сергей Пиняев 1+3;

«Локомотив» забивает в 10 гостевых встречах;

В 8 из 10 матчах на выезде забивали обе команды;

«Локомотив» пропускает в 9 из 10 последних матчах;

«Локомотив» пропускает по 2 гола в 3 матчах кряду;

В Кубке России «Локомотив» пропускает в 7 из 8 играх;

«Локомотив» проиграл в 5 из 7 гостевых матчах в турнире;

В 12 гостевых играх «Локомотив» забивает во втором тайме;

«Локомотив» забивает «Уралу» во втором тайме в 4 играх;

«Локомотив» не проигрывает «Уралу» в 8 гостевых встречах;

«Локомотив» забивает в 15 гостевых играх.

В лазарете команды Станислав Макгеев. Остальные готовы сыграть.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России Урал — Локомотив

В матче не выделили явного фаворита. У «Локомотива» хорошие результаты в очных матчах, особенно в гостевых встречах, в которых железнодорожники не проигрывают в 8 играх. Обе команды находятся на спаде. У «Урала» серия из четырех матчей без побед, «Локомотив» проиграл в двух их трех последних играх.

Коэффициенты на матч «Урал» — «Локомотив» от букмекерской конторы BetBoom:

Победа «Урала» — 2,59;

Ничья — 3,64;

Победа «Локомотива» — 2,62;

ТБ2,5 — 1,69;

ТМ2,5 —2,21;

«Обе забьют — да» — 1,58;

«Обе забьют — нет» — 2,39.

Обе команды находятся на спаде. В последней встрече «Локомотив» прервал голевую серию. На выезде команда забивает в 15 играх и вероятно в Екатеринбурге прервется и эта серия. Для ставки на игру хорошо подходят ИТМ «Локомотива» и «Урала». Обе команды испытывают серьезные проблемы с созданием и реализацией моментов. На ИТМ1,5 «Локомотива» и ИТМ 1,5 «Урала» букмекерская контора BetBoom предлагает одинаковые коэффициенты по 1,72. С учетом последних результатов очных матчей можно выбрать победу «Локомотива» с форой 0 с коэффициентом 1,93 по линии букмекерской конторы «БетБум».

Где смотреть матч Урал – Локомотив

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