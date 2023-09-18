Где смотреть Ахмат – Зенит, во сколько прямая трансляция матча, ФОНБЕТ Кубок России 20 сентября

Теги Зенит ФОНБЕТ Кубок России Ахмат Футбол

В среду, 20 сентября, сыграют Ахмат и Зенит в пути команд РПЛ ФОНБЕТ Кубка России по футболу.

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Во сколько играют Ахмат – Зенит

  • Начало матча запланировано на 17:15 по московскому времени.

Ахмат: все новости

Зенит: все новости

ФОНБЕТ Кубок России по футболу: все новости

Прогноз на матч Ахмат – Зенит

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