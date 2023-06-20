Роман Широков: «Если убрать госденьги, в России не будет ни одного вида спорта. Вопрос в том, как их расходовать»

Теги Спартак ЦСКА Зенит Сатурн Роман Широков премьер-лига Россия Сборная России по футболу Первая лига Вторая лига Краснодар Политика деньги Футбол

Роман Широков высказался о государственном финансировании российского спорта.

«Если убрать государственные деньги, не будет ни одного вида спорта в стране. Вопрос в том, на какие цели деньги выделяются, как их расходовать.

Турнир Второй лиги, на мой взгляд, турнир менеджеров, которые будут искать таланты, развивать и продавать выше. Но сейчас во Второй лиге вообще нет института продажи игроков. Возможно, в Первую лигу можно продать игрока, условно, за миллион рублей, что при бюджете в 30 миллионов не столь существенно.

Никто не хочет платить Второй лиге за игроков, есть мнение, что лигу и так дотируют, а ваша задача – готовить игроков, а потом бесплатно отдавать в ФНЛ. У меня сложилось впечатление, что система построена именно так: вам дают бюджеты, вы их осваивайте, а лучших игроков мы заберем и, возможно, снизойдем, чтобы заплатить», – сказал бывший капитан сборной России, игравший за «Зенит», «Спартак», ЦСКА и «Краснодар».

Сейчас Широков занимает пост гендиректора «Сатурна», выступающего во Второй лиге.

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29 комментариев

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ГРУПА ЗИСК
Редкий случай когда с Широковым нельзя не согласиться... Главное только ключевое выделить:

"Вам дают бюджеты, вы их осваивайте"
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Ambivalent
Не вижу проблем. Люди будут учиться зарабатывать по рынку. Конечно, не при этом режиме.
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<~Inter~>
в медиалиге же несмотря на всё как-то зарабатывают деньги. Вот пусть и профессиональный футбол живёт по средствам
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Глеб Саратов
Теннис: чего-чего?
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Очки Дани Алвеса
Если убрать госденьги, то никто никогда в жизни при спонсорских вложениях не наймет в тот же Сатурн проходимцев типа Широкова.
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Злобный Конь
Главное - держать подальше от госденег таких как Широков. Его деятельность в "Динамо" должна быть расследована компетентными органами,например.
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Евгений Фабиянчук
здорово, а почему это в теннисном разделе?
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Сергей Жарковский
Ответ Доктор Верховцев
Что примечательно, в комментариях все умные, честные, справедливые, предприимчивые! А пусти каждого к кормушке — станет чавкать и других локтями расталкивать.
Ещё и похрюкивать от удовольствия!👍
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Самозанятый
Честно работать...
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Гоша Петров
Дело не в том что выделяются гос деньги,в этом нет ничего плохого,плохо что часть этих денег разворовывается.
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Один живой
Домино 100% останется.
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Боевой Бурят Путина
Просто спорту надо учиться жить по средствам, а не оставаться инструментом распильно-откатных схем по выкачиванию средств бюджета и госкомпаний.
В России можно на время оставить бюджетное финансирование на содержание инфраструктуры, но себе на зарплаты, господа-профессионалы, будьте любезны, зарабатывайте сами.
Если заработали всего 100 млн рублей за год на билетах, мерче, ТВ-правах и призовых, то звать игрока на контракт по 3 млн евро в год как-то неправильно.
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Георгий Михеев
Поленья, которые там играют, по мне и бесплатно никому не нужны -))
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Andrey Yaroslavtsev
Какой умный товарищ.
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sled
Тоже неплохо, зачем бюджетных широковых содержать?
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Melnikov1968
Предлагаю убрать. Посмотрим что будет... С такими как Широков:)
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Александр Александрович
Широков нерукопожатный
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YOKODZUMA
Ответ Злобный Конь
Главное - держать подальше от госденег таких как Широков. Его деятельность в "Динамо" должна быть расследована компетентными органами,например.
Это какие органы у нас компетентные? Которые золотой унитаз у зам. ростовского гибдд найти не могут? Или те которые обещают что если украинцев начать бомбить они с цветами встречать выйдут?
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Валерий Охотин
Ответ Ambivalent
Не вижу проблем. Люди будут учиться зарабатывать по рынку. Конечно, не при этом режиме.
А при каком режиме ? Лёши не будет , не видишь проблем? Люди не будут зарабатывать ни по какому рынку .Много заработал ? Когда уезжаешь , туда где рынок.Диван с собой заберёшь ?
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Боевой Бурят Путина
Ответ Георгий Михеев
Я бы 2 лигу сократил и отправил бы всех в ЛФЛ на пиво играть. Все равно на них полтора землекопа ходит. Это в Италии Палермо в Серии С может 10.000 фанов собрать.
Так дело даже не в футболе. В видах спорта попроще игроков и тренеров оформляют как ИП, в таком статусе они заключают с клубом контракты. В бюджет клуба закидывают деньги, распихивают по игрокам и обналичивают через этих ИП на упрощенке, а львиную долю потом несут налом добрым дядям из администрации/госкорпорации😂
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GullitRuud
Ответ uralets46
Это очень спорное утверждение, может для начала стоит попробовать?)
Стрельнуть в голову и посмотреть что будет ? Думаю нужно быть поумнее .)) Вот уже 30 лет новой РФ, посмотри вокруг и найди успешный вид спорта без помощи государства ау... отзовитесь частные лиги и вообще хоть что-нибудь .))
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Melnikov1968
Ответ Доктор Верховцев
Что примечательно, в комментариях все умные, честные, справедливые, предприимчивые! А пусти каждого к кормушке — станет чавкать и других локтями расталкивать.
Где-то Вы правы. Но не все же такие сволочи, как некоторые:)
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SAF22
Если убрать рому широкова со спорта, то ничего не произойдёт
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Mixet.spb
Ответ Melnikov1968
Где-то Вы правы. Но не все же такие сволочи, как некоторые:)
Не сволочи и не лицемеры, молчат при своем мнении)
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