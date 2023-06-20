Роман Широков: «Если убрать госденьги, в России не будет ни одного вида спорта. Вопрос в том, как их расходовать»
Роман Широков высказался о государственном финансировании российского спорта.
«Если убрать государственные деньги, не будет ни одного вида спорта в стране. Вопрос в том, на какие цели деньги выделяются, как их расходовать.
Турнир Второй лиги, на мой взгляд, турнир менеджеров, которые будут искать таланты, развивать и продавать выше. Но сейчас во Второй лиге вообще нет института продажи игроков. Возможно, в Первую лигу можно продать игрока, условно, за миллион рублей, что при бюджете в 30 миллионов не столь существенно.
Никто не хочет платить Второй лиге за игроков, есть мнение, что лигу и так дотируют, а ваша задача – готовить игроков, а потом бесплатно отдавать в ФНЛ. У меня сложилось впечатление, что система построена именно так: вам дают бюджеты, вы их осваивайте, а лучших игроков мы заберем и, возможно, снизойдем, чтобы заплатить», – сказал бывший капитан сборной России, игравший за «Зенит», «Спартак», ЦСКА и «Краснодар».
Сейчас Широков занимает пост гендиректора «Сатурна», выступающего во Второй лиге.
"Вам дают бюджеты, вы их осваивайте"
В России можно на время оставить бюджетное финансирование на содержание инфраструктуры, но себе на зарплаты, господа-профессионалы, будьте любезны, зарабатывайте сами.
Если заработали всего 100 млн рублей за год на билетах, мерче, ТВ-правах и призовых, то звать игрока на контракт по 3 млн евро в год как-то неправильно.