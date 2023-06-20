Роман Широков: «Если убрать госденьги, в России не будет ни одного вида спорта. Вопрос в том, как их расходовать»

Роман Широков высказался о государственном финансировании российского спорта.

«Если убрать государственные деньги, не будет ни одного вида спорта в стране. Вопрос в том, на какие цели деньги выделяются, как их расходовать.

Турнир Второй лиги, на мой взгляд, турнир менеджеров, которые будут искать таланты, развивать и продавать выше. Но сейчас во Второй лиге вообще нет института продажи игроков. Возможно, в Первую лигу можно продать игрока, условно, за миллион рублей, что при бюджете в 30 миллионов не столь существенно.

Никто не хочет платить Второй лиге за игроков, есть мнение, что лигу и так дотируют, а ваша задача – готовить игроков, а потом бесплатно отдавать в . У меня сложилось впечатление, что система построена именно так: вам дают бюджеты, вы их осваивайте, а лучших игроков мы заберем и, возможно, снизойдем, чтобы заплатить», – сказал бывший капитан сборной России, игравший за « », « », и « ».

Сейчас Широков занимает пост гендиректора «Сатурна», выступающего во Второй лиге.