Мартинелли получил травму в 1-м тайме с «Эвертоном» и был заменен. Гол полузащитника «Арсенала» отменили из-за офсайда за несколько минут до этого

Полузащитник «Арсенала» Габриэл Мартинелли получил травму в матче с «Эвертоном».

В первом тайме матча 5-го тура АПЛ Мартинелли не смог продолжить игру из-за повреждения. На 24-й минуте его заменил .

За несколько минут до этого судья Саймон Хупер отменил гол Мартинелли после того, как ВАР зафиксировал офсайд.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию игры (0:0, первый тайм).

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