Мартинелли получил травму в 1-м тайме с «Эвертоном» и был заменен. Гол полузащитника «Арсенала» отменили из-за офсайда за несколько минут до этого

Теги Эвертон премьер-лига Англия Арсенал травмы судьи Саймон Хупер Леандро Троссард видеоповторы Габриэл Мартинелли Футбол

Полузащитник «Арсенала» Габриэл Мартинелли получил травму в матче с «Эвертоном».

В первом тайме матча 5-го тура АПЛ Мартинелли не смог продолжить игру из-за повреждения. На 24-й минуте его заменил Леандро Троссард.

За несколько минут до этого судья Саймон Хупер отменил гол Мартинелли после того, как ВАР зафиксировал офсайд.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию игры (0:0, первый тайм).

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7 комментариев

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Артём Лапицкий
чистейший гол отменили, идиоты
специально нашел пересмотрел, игрок Эвертона ОСОЗНАННО ногу выставляет под мяч посланный Габриэлем, т.е. делает перехват, тем самым обнуляя передачу и делая гол чистым, но ВАР как я понял это даже не смотрел))) просто линии начертили, такие эпизоды должны несколько минут смотреть внимательно и принимать решение была осознанная игра или нет, но английские арбитры - гении своего дела, за 10 секунд поняли
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enechipo
Офсайд левый полностью. Не было паса, был рикошет. Саймон Хупер идиот.
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Артём Лапицкий
Ответ enechipo
Офсайд левый полностью. Не было паса, был рикошет. Саймон Хупер идиот.
вот именно, что это был НЕ рикошет, если бы это был рикошет, то это как раз был бы офсайд, как и засчитали
но это был не рикошет а осознанный перехват, осознанная игра в мяч, которая обнуляет передачу Габриэля
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SAF22
Ответ enechipo
Офсайд левый полностью. Не было паса, был рикошет. Саймон Хупер идиот.
я точно знаю, что раньше такое трактовали, как офсайд. Если ничего не изменилось, то все нормально
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Виьалий
Капец, снова травмы. Надеюсь всё норм. Перестраховки. Офсайд на усмотрение. Но когда это было в нужную сторону?))
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Mykytka
Ответ Артём Лапицкий
чистейший гол отменили, идиоты специально нашел пересмотрел, игрок Эвертона ОСОЗНАННО ногу выставляет под мяч посланный Габриэлем, т.е. делает перехват, тем самым обнуляя передачу и делая гол чистым, но ВАР как я понял это даже не смотрел))) просто линии начертили, такие эпизоды должны несколько минут смотреть внимательно и принимать решение была осознанная игра или нет, но английские арбитры - гении своего дела, за 10 секунд поняли
Абсолютно согласен.
Английский судьи будто соревнуются, кто сделает более тупую ошибку.
Просто клоунада.
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Sergey Rubtsov
Ответ Артём Лапицкий
чистейший гол отменили, идиоты специально нашел пересмотрел, игрок Эвертона ОСОЗНАННО ногу выставляет под мяч посланный Габриэлем, т.е. делает перехват, тем самым обнуляя передачу и делая гол чистым, но ВАР как я понял это даже не смотрел))) просто линии начертили, такие эпизоды должны несколько минут смотреть внимательно и принимать решение была осознанная игра или нет, но английские арбитры - гении своего дела, за 10 секунд поняли
Да шапито полное, пас даже не в ту сторону шел, а поперек. Впервые вижу оффсайд при пасе поперек поля
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