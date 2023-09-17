Мартинелли получил травму в 1-м тайме с «Эвертоном» и был заменен. Гол полузащитника «Арсенала» отменили из-за офсайда за несколько минут до этого
Полузащитник «Арсенала» Габриэл Мартинелли получил травму в матче с «Эвертоном».
В первом тайме матча 5-го тура АПЛ Мартинелли не смог продолжить игру из-за повреждения. На 24-й минуте его заменил Леандро Троссард.
За несколько минут до этого судья Саймон Хупер отменил гол Мартинелли после того, как ВАР зафиксировал офсайд.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию игры (0:0, первый тайм).
⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS
специально нашел пересмотрел, игрок Эвертона ОСОЗНАННО ногу выставляет под мяч посланный Габриэлем, т.е. делает перехват, тем самым обнуляя передачу и делая гол чистым, но ВАР как я понял это даже не смотрел))) просто линии начертили, такие эпизоды должны несколько минут смотреть внимательно и принимать решение была осознанная игра или нет, но английские арбитры - гении своего дела, за 10 секунд поняли
но это был не рикошет а осознанный перехват, осознанная игра в мяч, которая обнуляет передачу Габриэля
Английский судьи будто соревнуются, кто сделает более тупую ошибку.
Просто клоунада.