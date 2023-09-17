«МЮ» на 7 очков отстает от зоны ЛЧ после 5 туров АПЛ, «Челси» – на 8

«Манчестер Юнайтед» на 7 очков отстает от зоны Лиги чемпионов.

В 5-м туре АПЛ « » уступил « » со счетом 1:3. На текущий момент команда под руководством Эрика тен Хага, набрав 6 очков, занимает 13-е место в турнирной таблице.

«Челси», сыгравший в 5-м туре вничью с « » (0:0), идет на 14-й строчке с 5 набранными очками.

После победы «Арсенала», идущего на 4-м месте, над «Эвертоном» (1:0) отставание «МЮ» от зоны Лиги чемпионов составляет 7 очков. « » отстает от первой четверки на 8 очков.

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