«МЮ» на 7 очков отстает от зоны ЛЧ после 5 туров АПЛ, «Челси» – на 8

Теги Манчестер Юнайтед Челси Эвертон премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Арсенал Брайтон Борнмут Маурисио Почеттино Эрик тен Хаг Футбол

«Манчестер Юнайтед» на 7 очков отстает от зоны Лиги чемпионов.

В 5-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» уступил «Брайтону» со счетом 1:3. На текущий момент команда под руководством Эрика тен Хага, набрав 6 очков, занимает 13-е место в турнирной таблице.

«Челси», сыгравший в 5-м туре вничью с «Борнмутом» (0:0), идет на 14-й строчке с 5 набранными очками.

После победы «Арсенала», идущего на 4-м месте, над «Эвертоном» (1:0) отставание «МЮ» от зоны Лиги чемпионов составляет 7 очков. «Челси» отстает от первой четверки АПЛ на 8 очков.

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28 комментариев

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Wizard Harry
Вот что бывает, когда эго ставится выше, чем команда.
То один умнику мешал (27 голов за сезон с месяцем), то второй ногами играет плохо, то третий плохо тренируется.
Четвертый вообще насильник (не доказано, по итогу).

Игроков ему купили, на кого пальцем показал.
В составе играют Магваеры (идиотия в принципе его выпускать на поле), Марсиали и Антони. Капитаном сделал нытика вечного.

Все перед ним извиняться должны, все уважать.
В игре у него каждый раз кто-то виноват, а на поле он видит одни сплошные плюсы)))

По итогу: самонадеянный евнух, который трясти может только на публику. Уважения к нему только от фанатиков, да антипортугалов)
Ни взрослые игроки его ни во что не ставят, ни молодые.
Игры нет, толка нет, одни проблемы от лысого шарлатана.

Наконец-то до некоторых мумушников доходить стало то, о чем говорили сразу после скандала с портком. Какие там кто просветы в игре видел - загадка))
+26
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Трент 66
Ответ м м
Ну ладно у Челси 11 травмированных и куча ноунеймов, и откровенно слабых типа Мудрика... Но у МЮ куча реально талантливых футболистов, которые ранее показывали неплохой футбол. Типа Рэшфорда. Почему они (мю)на таком месте?
Куча) Фернандеш, Каземиро, Рэшфорд с натяжкой, остальные бревна полные)
+12
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llolishe
Тен Хааг думал что если у него лысина как у Пепа и борода почти как у Клоппа то он возомнил себя топ тренером
Про Челси вообще молчу-потратить столько и купить максимум одного топ игрока это надо уметь
+5
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Born is the King
Американцы в футболе это та ещё клоунада. Футбол слишком древняя и сложная игра для любителей регби
+7
-4
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bibendum
МЮ на 7 очков отстает от зоны ЛЧ, и на 5 очков впереди зоны вылета
ЭТХ. Итоги
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City 100 points
Ответ м м
Ну ладно у Челси 11 травмированных и куча ноунеймов, и откровенно слабых типа Мудрика... Но у МЮ куча реально талантливых футболистов, которые ранее показывали неплохой футбол. Типа Рэшфорда. Почему они (мю)на таком месте?
В маню кроме пенальдеша и сдавшего каземиро, все тоже самое.
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Esu
Goodbye Erik
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bzm77
По ходу зона ЛЧ на этот сезон уже определилась
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Wizard Harry
Ответ Экспертное мнение
Чего-то вы всё перевираете, тен Хаг Криштика всего лишь держал в запасе и приказал ему привести себя в форму после того как фрукт всё лето искал клуб в ЛЧ вместо того чтобы тренироваться) То есть тен Хаг даже не выгонял Рона, но истеричка вместо того чтобы слушаться тренера начал убегать со стадионов и устроил проверку бассейнов, хотя его вообще никто не просил об этом. Или по вашему тренер должен был подчиниться клубнике? Не слишком ли много чести для игрока который не делает разницы в лиге и отправляет клуб с 2-го на шестое место?
У тебя такой мусор неадекватный под каждым постом изо рта, что даже отвечать не буду. Неинтересно)
Местный аккаунт-провокатор, вроде ригоберок и тд)
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Zagashtok
Ответ Wizard Harry
Вот что бывает, когда эго ставится выше, чем команда. То один умнику мешал (27 голов за сезон с месяцем), то второй ногами играет плохо, то третий плохо тренируется. Четвертый вообще насильник (не доказано, по итогу). Игроков ему купили, на кого пальцем показал. В составе играют Магваеры (идиотия в принципе его выпускать на поле), Марсиали и Антони. Капитаном сделал нытика вечного. Все перед ним извиняться должны, все уважать. В игре у него каждый раз кто-то виноват, а на поле он видит одни сплошные плюсы))) По итогу: самонадеянный евнух, который трясти может только на публику. Уважения к нему только от фанатиков, да антипортугалов) Ни взрослые игроки его ни во что не ставят, ни молодые. Игры нет, толка нет, одни проблемы от лысого шарлатана. Наконец-то до некоторых мумушников доходить стало то, о чем говорили сразу после скандала с портком. Какие там кто просветы в игре видел - загадка))
То что тен Хаг проваливается не говорит о том, что Роналду был прав. Хватит уже смешивать всë.
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134572784@vkontakte.ru
Ответ Трент 66
Куча) Фернандеш, Каземиро, Рэшфорд с натяжкой, остальные бревна полные)
Вдруг неожиданно стали
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Фарид Харисов
Ответ Отец Абду
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Тогда были соседями и сейчас соседи.

Но раньше соседствовали на подиуме с медалями.
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Audi
цыплят по осени считают. Тен Хаг пришел в команду, которая заняла 6 место, с ним она стала 3й и попала в ЛЧ. Если в этом сезоне попадут в ЛЧ то тоже хорошо, если нет, то провал. А делать выводы сейчас могут только обиженные фаны одного португальца и Пирс Морган.
Или вы думаете МЮ вдруг чемпионом должен стать? Это долгий и сложный путь, ни один тренер мира не сделает нынешний МЮ сразу чемпионом. При правильном развитии и топовейшем тренере минимум 2-3 сезона, это минимум.
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Eclatsport
Пожалуйста, верните Сольскьяера. При нем хотя бы вырисовывалась игра. Да, от обороны и контратакующая. Это вообще что.
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Отец Абду
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Дмитрий Крутенко
Сегодня Челси был очень неплох и это у них куча травм. Мне кажется в ближайшие туры они наладят игру и получат результат.
А вот МЮ уже не первый год у руля этот товарищ и пока МЮ топчется на месте. Конечно результаты будут получше со временем и даже за 5 побороться смогут, но вот не видно за счет чего он хочет получить титулы.
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Экспертное мнение
Кринжефаны как всегда исчезают при серии побед и появляются при поражениях)) Чего-то вы пропали из веток Ювентуса? Ах верно, там же пока порядок с результатами)
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Woodman137
после 5 туров смешно такое читать, даже несмотря на всю убогость мю и челси
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