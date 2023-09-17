«МЮ» на 7 очков отстает от зоны ЛЧ после 5 туров АПЛ, «Челси» – на 8
«Манчестер Юнайтед» на 7 очков отстает от зоны Лиги чемпионов.
В 5-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» уступил «Брайтону» со счетом 1:3. На текущий момент команда под руководством Эрика тен Хага, набрав 6 очков, занимает 13-е место в турнирной таблице.
«Челси», сыгравший в 5-м туре вничью с «Борнмутом» (0:0), идет на 14-й строчке с 5 набранными очками.
После победы «Арсенала», идущего на 4-м месте, над «Эвертоном» (1:0) отставание «МЮ» от зоны Лиги чемпионов составляет 7 очков. «Челси» отстает от первой четверки АПЛ на 8 очков.
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То один умнику мешал (27 голов за сезон с месяцем), то второй ногами играет плохо, то третий плохо тренируется.
Четвертый вообще насильник (не доказано, по итогу).
Игроков ему купили, на кого пальцем показал.
В составе играют Магваеры (идиотия в принципе его выпускать на поле), Марсиали и Антони. Капитаном сделал нытика вечного.
Все перед ним извиняться должны, все уважать.
В игре у него каждый раз кто-то виноват, а на поле он видит одни сплошные плюсы)))
По итогу: самонадеянный евнух, который трясти может только на публику. Уважения к нему только от фанатиков, да антипортугалов)
Ни взрослые игроки его ни во что не ставят, ни молодые.
Игры нет, толка нет, одни проблемы от лысого шарлатана.
Наконец-то до некоторых мумушников доходить стало то, о чем говорили сразу после скандала с портком. Какие там кто просветы в игре видел - загадка))
Про Челси вообще молчу-потратить столько и купить максимум одного топ игрока это надо уметь
ЭТХ. Итоги
Местный аккаунт-провокатор, вроде ригоберок и тд)
Но раньше соседствовали на подиуме с медалями.
Или вы думаете МЮ вдруг чемпионом должен стать? Это долгий и сложный путь, ни один тренер мира не сделает нынешний МЮ сразу чемпионом. При правильном развитии и топовейшем тренере минимум 2-3 сезона, это минимум.
А вот МЮ уже не первый год у руля этот товарищ и пока МЮ топчется на месте. Конечно результаты будут получше со временем и даже за 5 побороться смогут, но вот не видно за счет чего он хочет получить титулы.