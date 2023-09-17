Соболев о том, зачем нужны товарищеские матчи сборной России: «А что, не играть? Сборная должна жить»

Теги Спартак премьер-лига Россия Сборная России по футболу Александр Соболев Спорт-Экспресс Футбол

Александр Соболев считает, что сборная России должна играть даже в условиях бана.

Нападающий «Спартака» вел на эфир на своем канале на Twitch. Один из зрителей задал вопрос о том, зачем сейчас нужны товарищеские матчи сборной России.

«Такая ситуация произошла. А что, не играть? Сборная должна жить.

По мне, играть за сборную...ты играешь за страну, товарищеская игра или официальная. Понятно, что официальные [матчи] это немножко другое, но пока товарищеские. С кайфом», – сказал Соболев

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6 комментариев

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ПавелАвер
так играйте тогда живыми игроками на поле, а не зомби
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сборная должна играть во все паузы на сборные...
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Oleg Olegov
А это инициатива самого Соболева выйти с эфиром? Часто он там? И бывают ли подобные стримы и общение у других игроков?
Впервые такое вижу, и, по-моему, тема и задумка интересная. Александр хоть и дельфин, но молодец!)
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Влад Чучкалов
пациент скорее мёртв, чем жив
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analogia
Для кого ? Ну и играйте тогда там бесплатно, пусть живет
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