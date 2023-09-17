Соболев о том, зачем нужны товарищеские матчи сборной России: «А что, не играть? Сборная должна жить»

Александр Соболев считает, что сборная России должна играть даже в условиях бана.

Нападающий « » вел на эфир на своем канале на Twitch. Один из зрителей задал вопрос о том, зачем сейчас нужны товарищеские матчи сборной России.

«Такая ситуация произошла. А что, не играть? Сборная должна жить.

По мне, играть за сборную...ты играешь за страну, товарищеская игра или официальная. Понятно, что официальные [матчи] это немножко другое, но пока товарищеские. С кайфом», – сказал .

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