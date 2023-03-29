Быстров о 1-м тайме с Ираком: «С командой уровнем выше получили бы трешку. Отыгрывали на Песьякова, возили мяч в штрафной. Где наши хваленые футболисты, как Соболев?»

раскритиковал игру сборной России в матче с .

«Много положительного. Например, что Осипенко как центральный защитник не очень уверенно себя чувствует в сборной. Детские ошибки допускал. Как он на это сам смотрит? Причем ладно, если бы это был молодой . Вопросов бы не возникло. Но уже 28 лет.

С любой другой командой уровнем выше мы бы получили трешку или четыре мяча в первом тайме. А во втором бы мучились. Положительный момент – в том, что мы все это видим. И не только мы, но и тренерский штаб. Я не понимал, почему в первом тайме они не играли высоко, почему Пиняев в 18 лет пытается исполнять роль лидера. Где все наши хваленые футболисты, как ? Вот ты вышел в атаку – понимаю, что тяжело, мяча нет. Но когда идет передача, Пиняев бежит на всей скорости и прессингует, а Соболев идет пешком... Это касается и других игроков. Там нападающий должен рывок делать на всей скорости! Ты можешь просто показать, что готов биться?

Что-то может не получаться, но ты должен бежать на всей скорости. Этого не было в первом тайме. Карпин на установке им сказал, что ли: «Играйте назад, через Песьякова все атаки должны начинаться»? Ну нет, это бред. Когда в перерыве включили запись, он кричал: «Вперед!» А наши что делали? Отыгрывали назад на Песьякова, начинали возить мяч в своей штрафной.

Но такие матчи все равно нужны. [Карпин] попробовал центральных полузащитников, посмотрел, кто на что способен, кого пониже поставить, кого – повыше. С чистого листа мы не выйдем и не сыграем. Нужно устраивать как можно больше таких игр. А то все говорят, что это неизвестно что. Какая разница? Два матча было, а сколько пищи для размышлений», – сказал бывший игрок сборной России.

В чем проблема сборной Валерия Карпина