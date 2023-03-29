Быстров о 1-м тайме с Ираком: «С командой уровнем выше получили бы трешку. Отыгрывали на Песьякова, возили мяч в штрафной. Где наши хваленые футболисты, как Соболев?»

Теги Спартак Локомотив Ростов Владимир Быстров премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Сборная Ирака по футболу Сергей Песьяков товарищеские матчи (сборные) Максим Осипенко Александр Соболев Спорт-Экспресс Сергей Пиняев Руслан Литвинов Футбол

Владимир Быстров раскритиковал игру сборной России в матче с Ираком.

«Много положительного. Например, что Осипенко как центральный защитник не очень уверенно себя чувствует в сборной. Детские ошибки допускал. Как он на это сам смотрит? Причем ладно, если бы это был молодой Литвинов. Вопросов бы не возникло. Но Осипенко уже 28 лет.

С любой другой командой уровнем выше мы бы получили трешку или четыре мяча в первом тайме. А во втором бы мучились. Положительный момент – в том, что мы все это видим. И не только мы, но и тренерский штаб. Я не понимал, почему в первом тайме они не играли высоко, почему Пиняев в 18 лет пытается исполнять роль лидера. Где все наши хваленые футболисты, как Соболев? Вот ты вышел в атаку – понимаю, что тяжело, мяча нет. Но когда идет передача, Пиняев бежит на всей скорости и прессингует, а Соболев идет пешком... Это касается и других игроков. Там нападающий должен рывок делать на всей скорости! Ты можешь просто показать, что готов биться?

Что-то может не получаться, но ты должен бежать на всей скорости. Этого не было в первом тайме. Карпин на установке им сказал, что ли: «Играйте назад, через Песьякова все атаки должны начинаться»? Ну нет, это бред. Когда в перерыве включили запись, он кричал: «Вперед!» А наши что делали? Отыгрывали назад на Песьякова, начинали возить мяч в своей штрафной.

Но такие матчи все равно нужны. [Карпин] попробовал центральных полузащитников, посмотрел, кто на что способен, кого пониже поставить, кого – повыше. С чистого листа мы не выйдем и не сыграем. Нужно устраивать как можно больше таких игр. А то все говорят, что это неизвестно что. Какая разница? Два матча было, а сколько пищи для размышлений», – сказал бывший игрок сборной России.

В чем проблема сборной Валерия Карпина

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6 комментариев

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Peter Parker
Интересно, на испанском тв местные Володьки, Мостовые и прочие тоже устроили плач Ярославны после поражения от Шотландии?
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Peter Parker
Ну вот Иран был уровнем выше Ирана, где обещанная трешка?
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sugafree
Ответ .ru
к Соболеву то какие претензии, он обитатель чужой штрафной... у него совершенно другие, конкретные функции
Возили мяч в штрафной с Песьяковым, а предъявы к Соболеву. Причинно-следственные связи - не конёк Володьки
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.ru
к Соболеву то какие претензии, он обитатель чужой штрафной... у него совершенно другие, конкретные функции
+2
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igls54
Алло, это Володька - сижу рыбачу, где дельфины?
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Ростов-на-Дону
Где бакланы, ложки дёгтя сборной?!
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