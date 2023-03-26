Федун о матче с Ираком: «Не спаси Литвинов ворота в 1-м тайме, совсем другая игра была бы. Соболев сделал два гола фактически»

назвал игроков сборной России, больше всего впечатливших его в матче с Ираком.

В товарищеском матче сборная России одержала победу со счетом 2:0. Отличились Антон Миранчук и , который побил рекорд Дмитрия Сычева и стал самым молодым автором гола в истории сборной.

«Сейчас все будут отмечать Пиняева. Он провел, конечно, шикарный матч для 18-летнего.

Я бы выделил еще . Если бы он не спас ворота в первом тайме, то игра была бы совсем другая.

И Соболева, который фактически был связующим звеном между атакой (видимо, речь о полузащите – Sports.ru) и нападением. Он фактически сделал два гола, которые забила наша сборная. Еще бы отметил , который провел достаточно качественный матч», – сказал бывший владелец « ».

Пиняев побил рекорд Сычева (гол за сборную в 18), Песьяков страшно привозил – так Россия обыграла Ирак