Федун о матче с Ираком: «Не спаси Литвинов ворота в 1-м тайме, совсем другая игра была бы. Соболев сделал два гола фактически»

Теги Спартак Локомотив Ростов Леонид Федун премьер-лига Россия Сборная России по футболу Александр Соболев Данил Глебов Спорт-Экспресс Сергей Пиняев Руслан Литвинов Футбол

Леонид Федун назвал игроков сборной России, больше всего впечатливших его в матче с Ираком.

В товарищеском матче сборная России одержала победу со счетом 2:0. Отличились Антон Миранчук и Сергей Пиняев, который побил рекорд Дмитрия Сычева и стал самым молодым автором гола в истории сборной.

«Сейчас все будут отмечать Пиняева. Он провел, конечно, шикарный матч для 18-летнего.

Я бы выделил еще Литвинова. Если бы он не спас ворота в первом тайме, то игра была бы совсем другая.

И Соболева, который фактически был связующим звеном между атакой (видимо, речь о полузащите – Sports.ru) и нападением. Он фактически сделал два гола, которые забила наша сборная. Еще бы отметил Глебова, который провел достаточно качественный матч», – сказал бывший владелец «Спартака».

Пиняев побил рекорд Сычева (гол за сборную в 18), Песьяков страшно привозил – так Россия обыграла Ирак

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39 комментариев

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baldik
Во втором голе какой вклад Соболева? Или я другой матч смотрел?
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Михаил Максаков
Ответ Тайосич
Как обычно, Спартаковцы тащат сборную. Ничего удивительного.
куда тащат, на дно что ли? спартачи ни на что другое не способны
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Slavnov
Ответ Artem Piatkov
Федун так осуждающе критикует Карпина, а у самого 1 Чемпионство за 19 лет президентства в спартаке
У Валерки не одного трофея за сколько там лет тренерства,физрука и надо осуждать,развел там,сто капитанов,двацать вратарей,списки по пол премьер-лиги
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Shuller18
Ответ Юрий Кечко
Соболев был одним из худших на поле , такая же телега как и Комличенко И воообще все спартаковцы не уровень даже этой сборной , исключение мб Зиньковский , и Зобнин которого не было
Литвинов неплох. Сейчас такая сборная, что Пруцевым больше, Обляковым меньше, суть не изменится.
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OldRedWhite
Ответ А если честно.
Федун заговаривается. Особенно Соболев поучаствовал в голе Пиняева...
Нездоровый человек Леня касательно футбола )))
Тут не поспоришь …
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Severfan
кукушка хвалит петуха за то, что петух играет за бывшее гнездо кукушки
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SuperSpartakM
Ну если по Литвинову не согласиться сложно, то про два созданных гола Соболевым как минимум спорно - второй гол точно целиком и полностью заслуга Пиняева, а в первом молодцов хватает помимо Соболева.
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Алексей Никитин
Ответ Юрий Кечко
Соболев был одним из худших на поле , такая же телега как и Комличенко И воообще все спартаковцы не уровень даже этой сборной , исключение мб Зиньковский , и Зобнин которого не было
Соболев первый гол, пас под гол Миранчука и во втором тайме огромное количество выигранных единоборств. Спасибо за объективность.
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ WhoReadThisWillDie
А Карпин ещё Спартак тренировал… только за счет этого Иран и обыграли
Не только тренировал, но и играл заСпартак, что тоже сегодня помогло.
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Direct free kick
Ответ Vyksa
у Валеры 2 серебра + бронза со Спартаком, серебро с Ростов, многие могут похвастаться?
а) нет никакой бронзы, что в 2010, что в 2013 упустил шансы на тройку, хотя по игре и 4-е место много, ближе 6-7 по факту тогда был Спартак
б) 2 серебра с огромными отставаниями от первый мест, Спартак не ДиНамО, чтобы таким козырять (у них и серебра нет с 1994)
в) Ростов не удержит 2-е место, карпуша всегда валиться весной, сейчас пока левые пенальти маскируют проблемы
г) 0 трофеев в любом случае
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Vyksa
у Валеры 2 серебра + бронза со Спартаком, серебро с Ростов, многие могут похвастаться?
У Карпина нет серебра с Ростовом. Как минимум, пока нет. Это я как болельщик Ростова ответственно заявляю.
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WhoReadThisWillDie
А Карпин ещё Спартак тренировал… только за счет этого Иран и обыграли
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Vyksa
в РПЛ 16команд, у Федуна 1 чемпионство, а у всех ,у ВСЕХ остальных их больше?
Не могу сказать за всех, скажу только за Ростов. Бюджеты Спартака и Ростова сравнить не хочешь?
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Vyksa
Ответ Direct free kick
А у карпина 0 титулов за 14 лет. Артёмка не лезь к тему Спартака
у Валеры 2 серебра + бронза со Спартаком, серебро с Ростов, многие могут похвастаться?
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Питон Удавыч
"Когда вы говорите Иван Васильевич, у меня складывается ощущение, что вы бредите" ©
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Тайосич
Как обычно, Спартаковцы тащат сборную. Ничего удивительного.
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Архитектор Мендисабаль
Между атакой и нападением должно быть уютно...
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Vyksa
Ответ Юрий Кечко
Их больше даже у локомотива и Рубина за этот период )))
+ ЦСКА, зенит, а про остальных что молчишь, я за 16 команд писал, а вас циклит, ладно бы по весне, а то ведь круглый год.
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Konstantin Zorin
Литвинов реально был одним из лучших в матче. Подчищал за ростовскими.
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воробей джек
У Федуна со спартачком реально кукуха поехала.
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Кочевник56
как его мадам дала открыть ему рот??
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Direct free kick
Ответ Тюменский медвежонок
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То ли дело жёнушка карпуши и сам валерка безтрофейник
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Direct free kick
Ответ Artem Piatkov
Федун так осуждающе критикует Карпина, а у самого 1 Чемпионство за 19 лет президентства в спартаке
А у карпина 0 титулов за 14 лет. Артёмка не лезь к тему Спартака
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Miron11
С женой на пару нюхают?
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Юрий Кечко
Ответ Vyksa
в РПЛ 16команд, у Федуна 1 чемпионство, а у всех ,у ВСЕХ остальных их больше?
Их больше даже у локомотива и Рубина за этот период )))
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