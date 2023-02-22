«Не понимаю, когда Соболева сравнивают с Дзюбой. Он не был лидером сборной, игравшей в четвертьфинале ЧМ. «Спартак» пока еще ничего не выиграл». Орлов о форвардах

Теги Спартак Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Сборная России по футболу Геннадий Орлов Александр Соболев Спорт-Экспресс Гильермо Абаскаль Футбол

Геннадий Орлов считает, что Александра Соболева еще нельзя сравнивать с Артемом Дзюбой.

«Верю ли я в Дзюбу в «Локомотиве»? Реанимирует ли он свою карьеру? Вера – это все-таки из области религии. Все от него зависит, от его кондиций. То, что у него есть определенный набор качеств, который позволяет ему играть на довольно приличном уровне, – факт.

Я, например, не понимаю, когда Соболева с ним сравнивают... У Дзюбы такой опыт и столько достижений. Не стоит это сбрасывать со счетов.

Да, Соболев в этом сезоне играет хорошо, не спорю. Но пусть пройдет хотя бы лет пять. Тогда мы и сравним его с Дзюбой. Соболев вообще-то не был лидером сборной России, которая играла в четвертьфинале чемпионата мира. Так что подождите. «Спартак» пока еще ничего не выиграл.

Я, кстати, согласен с Константином Геничем, который не понимает, почему Абаскалю предложили новый контракт уже сейчас. Дождитесь конца сезона – все станет ясно. Куда спешить?» – сказал журналист.

27 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
градус ненависти
На ЧМ лидерами, тащившими сборную были Черышев, Марио, и Головин, но никак не любимец домохозяек
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ильдар Фарукшин
Дед странный, сам сравнивает, сам отвечает, сам с собой. Как дзюба 😊
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Marcus-light
Ответ Юрий Кечко
Альварес начинал победный чм для Аргентины в запасе и ?)) а его вроде как считают чуть ли не главнее Месси для победы значимым
Ну мало ли что считают "эксперты" по поводу Альвареса (хотя про лидерство никогда не слышал). Но если так рассуждать, я бы пальму первенства отдал Габулову. Вот кто лидер в раздевалке, и только.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Охинец Сахалинцев
Лидеры той сборной игроки ЦСКА - Игорь, Игнашевич, Головин - центральная ось. А этот - балабол и балагур.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
аффтар жжёт
"Где твоя медаль АПЛ?"
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Jaxongir Shodiev
"А играл Дзюба в четвертьфинале ЧМ благодаря тому, что наюрался опыта в Зените" - подытожил Орлов
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dan Kennedy
Ответ Юрий Кечко
Как бы не хейтили Дзюба , до уровня когда он на пике был Соболеву далеко Я представляю если бы Соболев за групповой этап лч забивал бы мячей 5 делал голевые , какой вой был бы от спартачей, а тут просто ненавистный Питер , и не очень приятный как человек Дзюба
Согласен, мы ценим Соболева только потому, что ненавидим Питер.

Не за то, что он забивает 4 гола и делает голевую передачу в Лиге Европы, чем помогает выйти Спартаку с 1 места группы, сразу в 1/8. Не за то, что он пашет на всех участках поля(еще и готов играть правого нападающего, а не центрфорварда), не за голы и ассисты в ЧР, не за гол в финале Кубка России.

А вот его 4 гола забитые Зениту, вот это да, это мы ценим. Больше в общем-то ему нечем отметиться. Если во втором круге так-же продолжит плохо играть, то в следующем сезоне можно отправлять в ПФЛ, может хоть в Спартаке 2 что-то покажет.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Тимофей Кушнир
Лидер? Лидеры сборной России 2018 года – Акинфеев, вытащивший все, что мог, Игнашевич, показавший защитникам АПЛ как нейтрализовать Салаха, Зобнин, отбегавший больше любого и начавший победу над Египтом, и Черышев, о пользе которого даже рассказывать не нужно. А Артем – игрок одного пенальти и одной речи перед пенальти
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Владимир Молявин
Две одинаковых новости подряд ( слово в слово ) - класс!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Spartakus1984
КТо сравнивают?Такие кловуны как ты некомпетентные Гена .Прицепился к Спартаку флюгер недоделанный.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
korobokchekhova
Их не поэтому признаку сравнивают, просто оба какашки))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Посторонним В
Вообще, сравнивать можно по разному. Не только по достижениям. Кстати при их сравнении про достижения никто, кажется, кроме Орлова, не вспоминал)). Сравнивает и не понимает, как это можно. Бывает...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пользователь Имени
Ответ Екн Лор
Соболеву даже до Погребняка пока далеко, будем честны. Как никак лучший бомбардир Кубка УЕФА и 5 голов в 3 дебютных играх АПЛ
Да с чего все взяли, что кто-то сравнивает достижения, количество забитых мячей? Орлов покусал? Берешь футболиста хорошо за 30, сравниваешь с тем кто хорошо так помоложе, не учитываешь объективную реальность и всё - экспертное мнение готово?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Юрий Кечко
Ответ Екн Лор
Соболеву даже до Погребняка пока далеко, будем честны. Как никак лучший бомбардир Кубка УЕФА и 5 голов в 3 дебютных играх АПЛ
Всмысле даже ? Погребняк в топ 5 нападающий за Российскую историю , ещё вопрос он или Дзюба класснее, Паша в Европе забивал , а тут Соболев
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Юрий Кечко
Ответ Kemal Gul
Так и Дзюба со Спартаком ничего не выиграл, а в Зените даже у Заболотного есть трофеи. Странный критерий для оценки игроков
А голы есть у Заболотного за Зенит кроме СКА Хабаровску и Мельде?) и что выиграл Заболотный?
В сезон с ним Зенит свалился на 5 место когда Кокорин сломался и Дзюба уехал, хотя первый круг всех выносил )))
Факты по губкам тебе дилетант
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
savik-A.M.
" "Спартак" ничего не выиграл " - ну так то они обладатели кубка России , так , для деда
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
evil
Саша ещё у одноклубников не воровал, и сам себя на камеру не любил, согласен с флюгером
+17
-1
+16
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Кузичкин
Ответ Faust Doc
Нормальное сравнение, оба на Д, один дельфин, другой ...)))
Одно второму не мешает))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kemal Gul
Так и Дзюба со Спартаком ничего не выиграл, а в Зените даже у Заболотного есть трофеи. Странный критерий для оценки игроков
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Faust Doc
Нормальное сравнение, оба на Д, один дельфин, другой ...)))
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Екн Лор
Соболеву даже до Погребняка пока далеко, будем честны. Как никак лучший бомбардир Кубка УЕФА и 5 голов в 3 дебютных играх АПЛ
+3
-6
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Юрий Кечко
Ответ Marcus-light
А ничего, что в сборной Артём не был даже в составе до второго матча на ЧМ? Я уж не говорю про легендарное КоСмоДзю
Альварес начинал победный чм для Аргентины в запасе и ?)) а его вроде как считают чуть ли не главнее Месси для победы значимым
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Bartez1986
а зачем говорить про ЧМ, если у Соболева, в принципе, сейчас нет возможности на нем сыграть? или дед не в курсе?
+22
-8
+14
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ильдар Фарукшин
Иди дедушка к зениту, готовся, склероз, вот там статейки печатай
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Marcus-light
А ничего, что в сборной Артём не был даже в составе до второго матча на ЧМ? Я уж не говорю про легендарное КоСмоДзю
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий