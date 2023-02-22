«Не понимаю, когда Соболева сравнивают с Дзюбой. Он не был лидером сборной, игравшей в четвертьфинале ЧМ. «Спартак» пока еще ничего не выиграл». Орлов о форвардах
Геннадий Орлов считает, что Александра Соболева еще нельзя сравнивать с Артемом Дзюбой.
«Верю ли я в Дзюбу в «Локомотиве»? Реанимирует ли он свою карьеру? Вера – это все-таки из области религии. Все от него зависит, от его кондиций. То, что у него есть определенный набор качеств, который позволяет ему играть на довольно приличном уровне, – факт.
Я, например, не понимаю, когда Соболева с ним сравнивают... У Дзюбы такой опыт и столько достижений. Не стоит это сбрасывать со счетов.
Да, Соболев в этом сезоне играет хорошо, не спорю. Но пусть пройдет хотя бы лет пять. Тогда мы и сравним его с Дзюбой. Соболев вообще-то не был лидером сборной России, которая играла в четвертьфинале чемпионата мира. Так что подождите. «Спартак» пока еще ничего не выиграл.
Я, кстати, согласен с Константином Геничем, который не понимает, почему Абаскалю предложили новый контракт уже сейчас. Дождитесь конца сезона – все станет ясно. Куда спешить?» – сказал журналист.
Не за то, что он забивает 4 гола и делает голевую передачу в Лиге Европы, чем помогает выйти Спартаку с 1 места группы, сразу в 1/8. Не за то, что он пашет на всех участках поля(еще и готов играть правого нападающего, а не центрфорварда), не за голы и ассисты в ЧР, не за гол в финале Кубка России.
А вот его 4 гола забитые Зениту, вот это да, это мы ценим. Больше в общем-то ему нечем отметиться. Если во втором круге так-же продолжит плохо играть, то в следующем сезоне можно отправлять в ПФЛ, может хоть в Спартаке 2 что-то покажет.
В сезон с ним Зенит свалился на 5 место когда Кокорин сломался и Дзюба уехал, хотя первый круг всех выносил )))
Факты по губкам тебе дилетант