Зарема о ничьей с Ираном: «Не поняла выбор форварда, Соболев – № 1. Качество игры печалит, страшно представить, что будет через 5 лет»
Зарема Салихова удивлена игрой и составом сборной России в матче с Ираном (1:1).
Не поняла выбор нападающего. Для меня Соболев – номер 1.
Печально, что такое качество игры после года отстранения от международных соревнований. Страшно представить, что будет с российским футболом лет через пять», – сказала супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.
У сборной есть тренер !
Это его зона ответственности.
всегда мечтал играть за великий Спартак
будучи игроком зенита
Соболев номер один
Спартак клуб номер один России