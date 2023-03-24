Зарема о ничьей с Ираном: «Не поняла выбор форварда, Соболев – № 1. Качество игры печалит, страшно представить, что будет через 5 лет»

Теги Спартак премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сборная Ирана по футболу товарищеские матчи (сборные) Александр Соболев Спорт-Экспресс Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова удивлена игрой и составом сборной России в матче с Ираном (1:1).

Не поняла выбор нападающего. Для меня Соболев – номер 1.

Печально, что такое качество игры после года отстранения от международных соревнований. Страшно представить, что будет с российским футболом лет через пять», – сказала супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.

К сожалению, сборная России – это фантом

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15 комментариев

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KOTOV71
Лет через 5- ть ,появится " Соболев - номер 2" , зачем переживать?!
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proiski_vragov
не знаю, что будет через 5 лет, но надеюсь, что очередной поток бессвязных мыслей этой женщины я не буду читать
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Ракелль
Для чего у нее берут интервью?какое она имеет отношение к футболу ?
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Zenith forever
Ответ Roman
По какому показателю Соболев лучший? По голам Писарский его обходит, по системе гол+пас Чалов лучше, по ныряниям Комличенко тоже не уступит. Так что вопросы к заявлению Заремы
Подводим итог вашему посту. Соболев - посредственность по всем показателям.
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валя_стакан
Соболев – номер 1 по нырянию
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Кирилл.С-Пб
Федуны конечно... Топ-семейка 🤦🤣🤣🤣
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Olegovich1007
Не поняла, так и не надо !

У сборной есть тренер !
Это его зона ответственности.
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Спартак сила
Ответ Зелёный гопник
Соболев это русский Холланд🤡
даже ваша легенда и воспитанник Аршавин
всегда мечтал играть за великий Спартак
будучи игроком зенита
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Герман Блант
Ответ Зелёный гопник
Соболев это русский Холланд🤡
Холланд это норвежский Соболев)
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Спартак сила
всё правильно
Соболев номер один
Спартак клуб номер один России
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Зелёный гопник
Соболев это русский Холланд🤡
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Severfan
конечно же, дульфин - панацея от всех бед, поставь его в сборную - чемпионами мира будем. он же ведь со спараком лигу чемпинов затащил и всех порвал!
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s1nt4x
Ну как бы вопрос с невызовом Чалова больше напрашивается.
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FNT
Соболев с октября не забивает, девушка. Проснитесь.
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Roman
По какому показателю Соболев лучший? По голам Писарский его обходит, по системе гол+пас Чалов лучше, по ныряниям Комличенко тоже не уступит. Так что вопросы к заявлению Заремы
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+23
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