Зарема о ничьей с Ираном: «Не поняла выбор форварда, Соболев – № 1. Качество игры печалит, страшно представить, что будет через 5 лет»

удивлена игрой и составом сборной России в матче с (1:1).

Не поняла выбор нападающего. Для меня – номер 1.

Печально, что такое качество игры после года отстранения от международных соревнований. Страшно представить, что будет с российским футболом лет через пять», – сказала супруга экс-владельца « » Леонида Федуна.

К сожалению, сборная России – это фантом