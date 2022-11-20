Соболев про 0:0 с Узбекистаном: «Неплохая игра, должны были побеждать. Я не реализовал 3-4 момента»

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Александр Соболев считает, что сборная России провела неплохой матч против команды Узбекистана.

Товарищеская игра в Ташкенте завершилась со счетом 0:0.

– Можешь подвести итоги двух матчей?

– Нормально сыграли, сегодня должны были побеждать. Я не реализовал 3-4 момента, а в целом сегодня была точно неплохая игра.

– Если бы удалось забить через себя, эмоциональный фон был бы совсем другим?

– Я уже забивал через себя. Гол не пахнет, не важно, как забил.

У меня было сегодня 3-4 момента, хотя бы один из которых я должен был реализовать, но, к сожалению, не смог, – сказал нападающий сборной России и «Спартака».

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