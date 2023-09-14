Ротенберг о «Сочи»: «Игра есть, Хохлова не трогаю пока. Профессия тренера от бога дается. Отдельная каста, я сам много лет тренером отработал»

Борис Ротенберг-старший оценил результаты «Сочи» в текущем сезоне Мир РПЛ.

Команда под руководством занимает 12-е место в таблице, набрав 6 очков в 7 матчах.

«Игра неплохая, результат не радует, коротко и ясно. Я не трогаю тренера пока. Это он должен показать результат. Потому что игра есть, не буду сейчас вдаваться в подробности. Тренер – это такая профессия, она от бога дается. Либо она есть, либо ее нет. Можно быть хорошим спортсменом, менеджером, бизнесменом, но тренер – это отдельная каста, отдельная история. Я сам много лет тренером отработал.

Поэтому здесь либо это проявится, либо нет. Нужно с каждым спортсменом разговаривать. В футболе, может быть, это и проще: дайте мне вот этого, купил того, этого, дайте мне того. А если у тебя есть материал, который может расти, из каждого игрока, из каждого спортсмена тренер должен вытащить все то, что он видит в нем.

А если он не видит, значит, он не тренер. Раз он пришел в команду, попал, значит, в нем было заложено то зерно, почему он туда попал, задача тренера – вытащить это все наружу. Это и психология, и физиология. Это все. Это нужно с каждым индивидуально работать, хотя это и команда», – сказал президент сочинского клуба в кулуарах Восточного экономического форума.

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