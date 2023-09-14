Ротенберг о «Сочи»: «Игра есть, Хохлова не трогаю пока. Профессия тренера от бога дается. Отдельная каста, я сам много лет тренером отработал»

Теги Дмитрий Хохлов премьер-лига Россия Борис Ротенберг-старший ТАСС Сочи Футбол

Борис Ротенберг-старший оценил результаты «Сочи» в текущем сезоне Мир РПЛ.

Команда под руководством Дмитрия Хохлова занимает 12-е место в таблице, набрав 6 очков в 7 матчах. 

«Игра неплохая, результат не радует, коротко и ясно. Я не трогаю тренера пока. Это он должен показать результат. Потому что игра есть, не буду сейчас вдаваться в подробности. Тренер – это такая профессия, она от бога дается. Либо она есть, либо ее нет. Можно быть хорошим спортсменом, менеджером, бизнесменом, но тренер – это отдельная каста, отдельная история. Я сам много лет тренером отработал.

Поэтому здесь либо это проявится, либо нет. Нужно с каждым спортсменом разговаривать. В футболе, может быть, это и проще: дайте мне вот этого, купил того, этого, дайте мне того. А если у тебя есть материал, который может расти, из каждого игрока, из каждого спортсмена тренер должен вытащить все то, что он видит в нем.

А если он не видит, значит, он не тренер. Раз он пришел в команду, попал, значит, в нем было заложено то зерно, почему он туда попал, задача тренера – вытащить это все наружу. Это и психология, и физиология. Это все. Это нужно с каждым индивидуально работать, хотя это и команда», – сказал президент сочинского клуба в кулуарах Восточного экономического форума. 

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17 комментариев

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Pushka Zotova
Работать другом главного вора в стране оказалось гораздо выгоднее) Чем тренером
+15
-2
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Yndestad
а все ротенберги - тренеры от бога?
+10
0
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Антиглор17
Че несет 😁
+6
0
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Oz80
Что он несёт🧐😱
+3
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Ahtiar
Каста неприкасаемых?
+3
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Большое сердце Неймара
Рома: "я сам много лет тренером отработал, а ещё я
https://memchik.ru/mem/pizdabol
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Пикачу82
Хохлов это очередной отечественный физрук!
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Дени Сыч
Влади, Шым, Хамиль, Змей.
Где ты там был?
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Mikl_5555
дед че взял его покататься на бронированном поезде и тот с верхней полки головой вниз упал? тренером он работал..
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samarskij-kuzmich
Ротенберг оказывается заслуженный тренер, а мы тут смеялись. В другом интервью он вспомнит, как сам учителем работал, а потому знает как учить. Потом расскажет о своем опыте физика-ядерщика. Затем поделится опытом, как аграрий (дача-то есть) и даст советы по развитию сельского хозяйства. В общем у талантливых родителей и дети талантливые
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Джиза
Ответ Антиглор17
Че несет 😁
Налил воды в уши
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Gestor_36
Да что там- вся семейка вротенбергов просто талантлива от бога, а вся Россия матушка должна быть счастлива что у нас есть такие люди.
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Oleg Pepel
Знаете, я и сам своего рода тренер)
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Трент Резнор
Знаете, я и сам своего рода учёный
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jzx8
Вы хотя бы имена пишите чьи цитаты приводите, редакторы куда смотрят, что за оформление новостей
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Bartez1986
так вот кто Ромку стать тренером надоумил...
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Антон Фалафель
Йози Марине тоже от местного бога все даётся.
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