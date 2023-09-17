Хохлов о будущем: «Скоро все узнаете, есть официальный сайт «Сочи»

Теги Дмитрий Хохлов премьер-лига Россия Матч ТВ Сочи Футбол

Дмитрий Хохлов высказался о своем будущем в «Сочи».

Главный тренер южан выразил мнение после матча со «Спартаком» (0:1) в Мир РПЛ.

— Вы остаетесь в «Сочи»?

— Скоро все узнаете, есть официальный сайт команды, — сказал Хохлов.

После 8 игр «Сочи» занимает в таблице  12‑е место.

Ротенберг о «Сочи»: «Игра есть, Хохлова не трогаю пока. Профессия тренера от бога дается. Отдельная каста, я сам много лет тренером отработал»

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3 комментария

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Mihail0910
Очередной российский тренер, которому дали порулить клубом РПЛ, и который не оправдал надежд. А потом все удивляются, почему к нам едут иностранцы... Да потому что наши тренеры не хотят развивать навыки, не хотят учиться, не хотят работать, ведь они и так все знают.
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+2
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Мурад Сабиев
Гг
P.s. ибо нефиг все замены растрачивать к 70 минуте
+1
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Кино Музыка
Пора в отпуск.
0
0
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