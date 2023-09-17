Хохлов о будущем: «Скоро все узнаете, есть официальный сайт «Сочи»
Дмитрий Хохлов высказался о своем будущем в «Сочи».
Главный тренер южан выразил мнение после матча со «Спартаком» (0:1) в Мир РПЛ.
— Вы остаетесь в «Сочи»?
— Скоро все узнаете, есть официальный сайт команды, — сказал Хохлов.
После 8 игр «Сочи» занимает в таблице 12‑е место.
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P.s. ибо нефиг все замены растрачивать к 70 минуте