Хохлов о будущем: «Скоро все узнаете, есть официальный сайт «Сочи»

Дмитрий Хохлов высказался о своем будущем в «Сочи».

Главный тренер южан выразил мнение после матча со «Спартаком» (0:1) в Мир .

— Вы остаетесь в «Сочи»?

— Скоро все узнаете, есть официальный сайт команды, — сказал Хохлов.

После 8 игр «Сочи» занимает в таблице 12‑е место.

Ротенберг о «Сочи»: «Игра есть, Хохлова не трогаю пока. Профессия тренера от бога дается. Отдельная каста, я сам много лет тренером отработал»

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