Хохлов о 0:1 от «Спартака»: «Сочи» не приезжал обороняться. Планировали контроль мяча, но не получилось»
Дмитрий Хохлов оценил поражение «Сочи» от «Спартака» (0:1) в 8-м туре Мир РПЛ.
— Очень тяжелый матч, потратили много сил и эмоций. Была излишняя нервозность, были вынужденные замены, жаль, что недотерпели.
— Нобоа вышел вынужденно?
— Естественно, он 16 дней не тренировался.
— Вышел Нобоа и был одним из лучших сегодня. Будете его продлевать?
— У него есть действующий контракт, он один из лидеров. Сегодня он не смог выйти с первых минут. Шли на риск вообще, выпуская его сегодня. Как и Ангбана.
— Какие перспективы клуба?
— У нас идет обновление. Надо идти от игры к игре.
— Сегодня позитив?
— Команда проиграла, никакого позитива. Залетел один случайный гол. У нас Нобоа не забил из выгодной позиции, у «Спартака» тоже был незабитый момент. Футбол — это забитые голы. У нас ноль очков сегодня.
— «Сочи» приехал исключительно обороняться. За счет чего хотели забить?
— «Спартак» нас придавил, начали играть забросами, хотя планировали контроль мяча, но не получилось. Мы не приезжали обороняться, — сказал главный тренер «Сочи».
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