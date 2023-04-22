Гальтье подал иски на фоне обвинений в расизме – к экс-директору «Ниццы» за клевету, к журналистам и тем, кто угрожал тренеру «ПСЖ» смертью
Тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье подал несколько исков на фоне обвинений в расизме.
Адвокат 56-летнего француза Оливье Мартен направил несколько обращений в прокуратуру Парижа.
Один иск о клевете касается бывшего спортивного директора «Ниццы» Жюльена Фурнье, в переписке с которым якобы были расистские заявления Гальтье.
Утверждалось, что Гальтье в «Ницце» сказал Фурнье, что в команде «не может быть так много чернокожих и мусульман». После этого тренеру парижан стали поступать угрозы убийством – Гальтье и его семью взяли под охрану. Сообщалось, что Кристофа могут осудить на срок до 3 лет тюрьмы, если обвинения в расистских высказываниях подтвердятся.
Другой иск Гальтье касается журналистов Даниэля Риоло и Ромена Молины, осветивших историю. Речь идет о создании угрозы путем распространения информации. Третий иск направлен против тех, кто угрожал тренеру смертью.
У прокуратуры есть три месяца на то, чтобы решить, начинать расследование по этому делу или нет.
«Мы надеемся, что дело пойдет так же быстро, как и в прокуратуре Ниццы (13 апреля было открыто предварительное расследование на основании дискриминации по расовому или религиозному признаку – Sports.ru).
Мы хотим положить конец неприемлемой для Кристофа Гальтье ситуации. Пусть теперь пройдет расследование и свершится правосудие, чтобы можно было остановить все это.
Кристоф Гальтье доступен для суда, готов ответить на все вопросы», – сказал адвокат Гальтье.
В рамках расследования в Ницце тренер «Пари Сен-Жермен» еще не давал показаний.
Гальтье обвиняют в расизме. Похоже, его злило, что в «Ницце» много чернокожих и мусульман
«Нельзя столько времени быть расистом и не говорить про это». Все заступаются за Гальтье
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Нет, для меня, конечно, все люди равны по цвету кожи, но некоторые из них возомнили себя королями
Тем более в ЕС соцсети сотрудничают с полицией. Ждать сотен посадок «ниучёмнеуиноуат» лет этак до 5 или это другое?))))
Борьба с расизмом - новая религия
Но довести все до абсурда вообще жест.Какое то больное общество.
А как быть Гальтье?
Совсем с дуба рухнули... Т.е. по факту у различных меньшинств прав больше, чем у белых автохтонных (коренных) граждан. Если и дальше такое будет усугубляться, то кирдык Франции да и Евросоюзу (кроме Венгрии).
Реально сборная Франции выглядит позорно - чёрных 95%.