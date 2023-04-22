Гальтье подал иски на фоне обвинений в расизме – к экс-директору «Ниццы» за клевету, к журналистам и тем, кто угрожал тренеру «ПСЖ» смертью

Теги Ницца ПСЖ лига 1 Франция происшествия Кристоф Гальтье дискриминация Футбол

Тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье подал несколько исков на фоне обвинений в расизме.

Адвокат 56-летнего француза Оливье Мартен направил несколько обращений в прокуратуру Парижа.

Один иск о клевете касается бывшего спортивного директора «Ниццы» Жюльена Фурнье, в переписке с которым якобы были расистские заявления Гальтье.

Утверждалось, что Гальтье в «Ницце» сказал Фурнье, что в команде «не может быть так много чернокожих и мусульман». После этого тренеру парижан стали поступать угрозы убийством – Гальтье и его семью взяли под охрану. Сообщалось, что Кристофа могут осудить на срок до 3 лет тюрьмы, если обвинения в расистских высказываниях подтвердятся.

Другой иск Гальтье касается журналистов Даниэля Риоло и Ромена Молины, осветивших историю. Речь идет о создании угрозы путем распространения информации. Третий иск направлен против тех, кто угрожал тренеру смертью.

У прокуратуры есть три месяца на то, чтобы решить, начинать расследование по этому делу или нет.

«Мы надеемся, что дело пойдет так же быстро, как и в прокуратуре Ниццы (13 апреля было открыто предварительное расследование на основании дискриминации по расовому или религиозному признаку – Sports.ru).

Мы хотим положить конец неприемлемой для Кристофа Гальтье ситуации. Пусть теперь пройдет расследование и свершится правосудие, чтобы можно было остановить все это.

Кристоф Гальтье доступен для суда, готов ответить на все вопросы», – сказал адвокат Гальтье.

В рамках расследования в Ницце тренер «Пари Сен-Жермен» еще не давал показаний.

Гальтье обвиняют в расизме. Похоже, его злило, что в «Ницце» много чернокожих и мусульман

«Нельзя столько времени быть расистом и не говорить про это». Все заступаются за Гальтье

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20 комментариев

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mArty-.-
Желаю выиграть во всех, если действительно не виновен
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LIVERPOOL18921503/25052005
Гальтье я верю почему-то больше, эти ч######## и геи совсем в своих псевдоправах охренели.

Нет, для меня, конечно, все люди равны по цвету кожи, но некоторые из них возомнили себя королями
+12
-3
+9
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predMBAPPE
Мужик! Жахни их всех!
+8
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rigobersong
Даже если выиграет, никто перед ним извинятся не будет:)
+4
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olimbek
Я хоть и мусульманин, поддерживаю Галтье. Тренер в ответе за результатов команды и он хочет чтобы все были в боевом строе. Молитва молитвой но контракт есть контракт. Наемник должен отрабатывать свою зарплату.
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Adeen
Ответ Бестрофейник 19/20
А если виновен?
Ну тут всё ясно – проиграть!
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Tun
Давно пора, но осадок уже остался
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Бестрофейник 19/20
Лучшая защита это нападение
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RealJon
мне всё таки кажется что их наняли кто-то с третьей стороны. и мы с легкостью можем предполагать кто эта 3я сторона
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dmitryGoose
Если за якобы расизм в частной переписке ему грозит до 3 лет, то на сколько должны посадить всех пожелавших ему смерти?

Тем более в ЕС соцсети сотрудничают с полицией. Ждать сотен посадок «ниучёмнеуиноуат» лет этак до 5 или это другое?))))

Борьба с расизмом - новая религия
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А.Э.РАСИМ
Я думаю, Гальте и мог бы где-то сказать что-то от души, и наверное его можно понять.
Но довести все до абсурда вообще жест.Какое то больное общество.
А как быть Гальтье?
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Радость Ди Мария
/ Кристофа могут осудить на срок до 3 лет тюрьмы /

Совсем с дуба рухнули... Т.е. по факту у различных меньшинств прав больше, чем у белых автохтонных (коренных) граждан. Если и дальше такое будет усугубляться, то кирдык Франции да и Евросоюзу (кроме Венгрии).

Реально сборная Франции выглядит позорно - чёрных 95%.
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MonkeyMeister
Расизм на уровне "в команде РПЛ не может быть столько южноамериканцев".
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9черное
Ответ Andrey Yaroslavtsev
За на?
Клевету)
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