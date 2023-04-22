Гальтье подал иски на фоне обвинений в расизме – к экс-директору «Ниццы» за клевету, к журналистам и тем, кто угрожал тренеру «ПСЖ» смертью

Тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье подал несколько исков на фоне обвинений в расизме.

Адвокат 56-летнего француза Оливье Мартен направил несколько обращений в прокуратуру Парижа.

Один иск о клевете касается бывшего спортивного директора «Ниццы» Жюльена Фурнье, в переписке с которым якобы были расистские заявления Гальтье.

Утверждалось, что Гальтье в «Ницце» сказал Фурнье, что в команде «не может быть так много чернокожих и мусульман». После этого тренеру парижан стали поступать угрозы убийством – Гальтье и его семью взяли под охрану. Сообщалось, что Кристофа могут осудить на срок до 3 лет тюрьмы, если обвинения в расистских высказываниях подтвердятся.

Другой иск Гальтье касается журналистов Даниэля Риоло и Ромена Молины, осветивших историю. Речь идет о создании угрозы путем распространения информации. Третий иск направлен против тех, кто угрожал тренеру смертью.

У прокуратуры есть три месяца на то, чтобы решить, начинать расследование по этому делу или нет.

«Мы надеемся, что дело пойдет так же быстро, как и в прокуратуре Ниццы (13 апреля было открыто предварительное расследование на основании дискриминации по расовому или религиозному признаку – Sports.ru).

Мы хотим положить конец неприемлемой для ситуации. Пусть теперь пройдет расследование и свершится правосудие, чтобы можно было остановить все это.

Кристоф Гальтье доступен для суда, готов ответить на все вопросы», – сказал адвокат Гальтье.

В рамках расследования в Ницце тренер « » еще не давал показаний.

Гальтье обвиняют в расизме. Похоже, его злило, что в «Ницце» много чернокожих и мусульман

«Нельзя столько времени быть расистом и не говорить про это». Все заступаются за Гальтье

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