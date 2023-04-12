Гальтье в «Ницце» пораньше отпускал мусульман с пятничных занятий – на молитву. В «Лилле» он просил медработников следить за состоянием постящихся, в «Сент-Этьене» звал имама на тренировки

В экс-клубах Кристофа Гальтье выступили в поддержку обвиняемого в расизме тренера «ПСЖ».

Сегодня стало известно, что во времена работы в «Ницце» французский специалист сказал спортивному директору, что в команде «не может быть так много чернокожих и мусульман». Из-за угроз убийством Гальтье и его семья находятся под охраной.

Ролан Ромейер, один из руководителей « » (первый клуб в тренерской карьере Гальтье), сказал Le Parisien: «Что, простите? Гальтье – расист? Это что за чушь?»

Менеджер отметил, что за восемь лет работы не слышал от ни одного расистского замечания. Тренер заботился о том, чтобы в особенно жаркие дни во время Рамадана у футболистов не возникало проблем со здоровьем. Когда команда занималась в Эвиан-ле-Бене, он приглашал имама, чтобы тот объяснил игрокам, что во время интенсивных нагрузок допускается делать перерыв в посте.

Также Ромейер сообщил, что ни разу при обсуждении трансферов не поднимался вопрос о религии. Гальтье беспокоили только потенциальные потери игроков из-за Кубка Африки.

Во время работы в « » в период Рамадана тренер обеспечивал присутствие медицинской бригады, которая следила за соблюдающими пост футболистами. При этом Гальтье старался добиться того, чтобы в команде было не слишком много игроков одной национальности – во избежание образования клики. При этом никакой дискриминации (ни по цвету кожи, ни по религиозным взглядам) он не допускал.

В «Ницце» Le Parisien сообщили, что Гальтье иногда позволял мусульманам пораньше уходить с пятничных видеоразборов, чтобы у них была возможность отправиться на молитву.