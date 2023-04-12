Гальтье в «Ницце» пораньше отпускал мусульман с пятничных занятий – на молитву. В «Лилле» он просил медработников следить за состоянием постящихся, в «Сент-Этьене» звал имама на тренировки

Теги Лилль Ницца ПСЖ Сент-Этьен лига 1 Франция Кристоф Гальтье религия дискриминация Футбол

В экс-клубах Кристофа Гальтье выступили в поддержку обвиняемого в расизме тренера «ПСЖ».

Сегодня стало известно, что во времена работы в «Ницце» французский специалист сказал спортивному директору, что в команде «не может быть так много чернокожих и мусульман». Из-за угроз убийством Гальтье и его семья находятся под охраной.

Ролан Ромейер, один из руководителей «Сент-Этьена» (первый клуб в тренерской карьере Гальтье), сказал Le Parisien: «Что, простите? Гальтье – расист? Это что за чушь?»

Менеджер отметил, что за восемь лет работы не слышал от Кристофа ни одного расистского замечания. Тренер заботился о том, чтобы в особенно жаркие дни во время Рамадана у футболистов не возникало проблем со здоровьем. Когда команда занималась в Эвиан-ле-Бене, он приглашал имама, чтобы тот объяснил игрокам, что во время интенсивных нагрузок допускается делать перерыв в посте.

Также Ромейер сообщил, что ни разу при обсуждении трансферов не поднимался вопрос о религии. Гальтье беспокоили только потенциальные потери игроков из-за Кубка Африки.

Во время работы в «Лилле» в период Рамадана тренер обеспечивал присутствие медицинской бригады, которая следила за соблюдающими пост футболистами. При этом Гальтье старался добиться того, чтобы в команде было не слишком много игроков одной национальности – во избежание образования клики. При этом никакой дискриминации (ни по цвету кожи, ни по религиозным взглядам) он не допускал.

В «Ницце» Le Parisien сообщили, что Гальтье иногда позволял мусульманам пораньше уходить с пятничных видеоразборов, чтобы у них была возможность отправиться на молитву.

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Киселёв
Ответ Pucheslav
"Звука". Так нет никакой записи звуковой. там вроде как письмо электронное
Причëм письмо не от имени Галтье, а "Кто-то что-то про него рассказал" и в адрес тренера и его семьи понеслись обвинения и угрозы
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pucheslav
Ответ Екн Лор
Скоро окажется, что Гальтье соблюдает Рамадан и каждый день чтит Джорджа Флойда, а его слова были наглой подтасовкой звука
"Звука". Так нет никакой записи звуковой. там вроде как письмо электронное
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Екн Лор
Скоро окажется, что Гальтье соблюдает Рамадан и каждый день чтит Джорджа Флойда, а его слова были наглой подтасовкой звука
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spaten
Подставили, причём по серьезке
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Полуэктов Пётр
Боже мой, да всем насрать! (с)
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий