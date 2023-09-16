Хелвен об РПЛ: «Уровень лиги очень высокий, соперники серьезные. Матчи против «Зенита» и «Крыльев» были напряженными, с высокой интенсивностью»

Полузащитник ЦСКА Хелвен высоко оценил уровень Мир РПЛ.

Бразилец перешел в ЦСКА из «Атлетико Паранаэнсе» в минувшее трансферное окно. 22-летний полузащитник выходил на поле в матчах с « » (1:1) и «Крыльями Советов» (2:2), начав обе игры в стартовом составе.

«Меня очень хорошо приняли все ребята, с распростертыми объятиями, они помогают мне адаптироваться. Конечно, не успел много потренироваться, сразу был матч с «Зенитом», поэтому я сейчас начинаю знакомиться с ребятами, узнаю всех по именам. Наше взаимопонимание от матча к матчу будет только улучшаться, потому что мы будем срабатываться, сыгрываться и добиваться результатов.

Уровень лиги очень высокий, очень боевая лига, серьезные соперники. Провел матчи против «Зенита» и « », теперь знаю их уровень, матчи были напряженные, с высокой интенсивностью. Мы будем стараться тренироваться и работать, чтобы соответствовать уровню лиги, потому что соперники хорошие, а уровень лиги высокий.

Честно говоря, ничего практически не знал о России до этого, знал о , а также знал, что наш легендарный вратарь [ ], у которого огромный послужной список, очень титулован. Поскольку я сюда приехал, буду набирать больше информации о городе и о стране – хочу погрузиться в историю, узнать получше город, так что сейчас я очень счастлив, потому что моя семья со мной», – сказал .

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