Федотов о настроении после трансферного окна ЦСКА: «Великолепно. Нет лишних и посторонних людей»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия трансферы Владимир Федотов Матч ТВ Футбол

Владимир Федотов оценил трансферное окно ЦСКА.

Армейский клуб купил лишь трех игроков в летнее трансферное окно: Виктора Давилу, Хелвена и Аббосбека Файзуллаева. 13 игроков ушли из ЦСКА на правах полноценных трансферов или аренд (без учета приостановивших контракты и тех, чей контракт был выкуплен после аренды).

– По поводу трансферного периода мы слышали историю с Велингтоном. Как ваше настроение теперь? Этот состав – ваша обойма на ближайшее время.

– Великолепно. Нет лишних и посторонних людей. Есть обойма. Как настроение? Работа продолжается, сезон продолжается. Матч на носу.

Горевать не с руки, да и нет времени. Это не наш стиль. Нам нужно показывать футбол, набирать очки и с оптимизмом смотреть вперед, – сказал Федотов.

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18 комментариев

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Metalloid
Сарказм и правда великолепен, а вот ситуация не очень.
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Чемпион Людей
В составе лишних людей нет, а вот в администрации клуба явно есть
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T622222
0-1 на 2 минуте от КС и Рассказова - да он просто мазохист
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Alexander Prokofyev
Федотов: меньше народа, больше кислорода
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Павел Справедливый
Великолепно? Вот и тащи 0:1 от Крыльев! Здравствуй 8-место!
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Павел Справедливый
Великолепно? Вот и тащи 0:1 от Крыльев! Здравствуй 8-место!!
+2
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MakeBelieve
К зимнему окну найдутся ещё посторонние
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T622222
Ага нет замен во всех линиях посмотрим что к концу осени скажет
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alexsem69
Федотов красава, не скулит как делают это некоторые 💪
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Не уверен!!
И нет полный скамейке запасных...
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Итачи Учиха
В то же время Абаскаль тасует состав из 25 футболистов, не зная кого поставить в старт, и жалуется на жёлтые карточки.
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Мексиканская песня
Лол. Кек. Чебурек.
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rigobersong
Лысый физрук лови 2й:))
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Atsuktuvas
Посторонним В.
(с)
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Кирилл
Ответ Павел Справедливый
Великолепно? Вот и тащи 0:1 от Крыльев! Здравствуй 8-место!
Вы правда не видите толстый сарказм в ответе Федотова в этом ответе ?

У него нет времени думать о чем-то и придется выстраивать в осенней часте игру теми игроками, которые есть сейчас в составе ЦСКА - времени грустить и переживать нет уже.
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