Федотов о настроении после трансферного окна ЦСКА: «Великолепно. Нет лишних и посторонних людей»

Владимир Федотов оценил трансферное окно ЦСКА.

Армейский клуб купил лишь трех игроков в летнее трансферное окно: Виктора Давилу, Хелвена и Аббосбека Файзуллаева. 13 игроков ушли из ЦСКА на правах полноценных трансферов или аренд (без учета приостановивших контракты и тех, чей контракт был выкуплен после аренды).

– По поводу трансферного периода мы слышали историю с Велингтоном. Как ваше настроение теперь? Этот состав – ваша обойма на ближайшее время.

– Великолепно. Нет лишних и посторонних людей. Есть обойма. Как настроение? Работа продолжается, сезон продолжается. Матч на носу.

Горевать не с руки, да и нет времени. Это не наш стиль. Нам нужно показывать футбол, набирать очки и с оптимизмом смотреть вперед, – сказал .

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