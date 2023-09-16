Федотов о настроении после трансферного окна ЦСКА: «Великолепно. Нет лишних и посторонних людей»
Владимир Федотов оценил трансферное окно ЦСКА.
Армейский клуб купил лишь трех игроков в летнее трансферное окно: Виктора Давилу, Хелвена и Аббосбека Файзуллаева. 13 игроков ушли из ЦСКА на правах полноценных трансферов или аренд (без учета приостановивших контракты и тех, чей контракт был выкуплен после аренды).
– По поводу трансферного периода мы слышали историю с Велингтоном. Как ваше настроение теперь? Этот состав – ваша обойма на ближайшее время.
– Великолепно. Нет лишних и посторонних людей. Есть обойма. Как настроение? Работа продолжается, сезон продолжается. Матч на носу.
Горевать не с руки, да и нет времени. Это не наш стиль. Нам нужно показывать футбол, набирать очки и с оптимизмом смотреть вперед, – сказал Федотов.
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У него нет времени думать о чем-то и придется выстраивать в осенней часте игру теми игроками, которые есть сейчас в составе ЦСКА - времени грустить и переживать нет уже.