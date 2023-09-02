Новичок ЦСКА Хелвен: «Я атакующий латераль. Умею играть в отборе, хорошо играю в атаке. Готов на сто процентов»
Новичок ЦСКА Хелвен рассказал о своих игровых качествах.
«Я атакующий латераль. Умею играть в отборе, хорошо играю в атаке. У меня неплохие передачи, подачи в штрафную. Я постараюсь показать свою лучшую игру, чтобы помочь партнерам по команде.
Я прошел медосмотр. Я готов на сто процентов, уже тренировался. Я полностью в распоряжении главного тренера и готов играть», — сказал бразилец, перешедший накануне из «Атлетико Паранаэнсе».
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Ну ничего, новый учебный год начался, авторов научат в школе правописанию.
Они мне ответили и согласились со мной, но редактора спорца ненавидят Ё, впрочем как и другие русскоязычные редактора. И "Ё" они использовать отказались.
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Более того, именно так он сам себя и называет. «И» безударная, может меняться на «е» (Кэлвен/Кэллвен)