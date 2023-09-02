Новичок ЦСКА Хелвен: «Я атакующий латераль. Умею играть в отборе, хорошо играю в атаке. Готов на сто процентов»

Новичок ЦСКА Хелвен рассказал о своих игровых качествах.

«Я атакующий латераль. Умею играть в отборе, хорошо играю в атаке. У меня неплохие передачи, подачи в штрафную. Я постараюсь показать свою лучшую игру, чтобы помочь партнерам по команде.

Я прошел медосмотр. Я готов на сто процентов, уже тренировался. Я полностью в распоряжении главного тренера и готов играть», — сказал бразилец, перешедший накануне из «Атлетико Паранаэнсе».

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