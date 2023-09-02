Новичок ЦСКА Хелвен: «Я атакующий латераль. Умею играть в отборе, хорошо играю в атаке. Готов на сто процентов»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Хелвен Футбол

Новичок ЦСКА Хелвен рассказал о своих игровых качествах.

«Я атакующий латераль. Умею играть в отборе, хорошо играю в атаке. У меня неплохие передачи, подачи в штрафную. Я постараюсь показать свою лучшую игру, чтобы помочь партнерам по команде.

Я прошел медосмотр. Я готов на сто процентов, уже тренировался. Я полностью в распоряжении главного тренера и готов играть», — сказал бразилец, перешедший накануне из «Атлетико Паранаэнсе».

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27 комментариев

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Marcus Varro
Авторы спортс элементарно не могут даже прочесть фамилию на футболке КЕЛЛВЕНА и упорно пишут фамилию какого-то другого игрока в новости.
Ну ничего, новый учебный год начался, авторов научат в школе правописанию.
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Радик_Казань
Ну давай тогда в стартовый состав на матч "Зенитом", почему бы и нет)))
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Владислав Бондарчук
Все подачи в Зэ будут отлетать обратно)
+8
-1
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GucciGuilty
Ответ olander
С каких пор “Kh” читается, как «К» ?
С тех пор, что h здесь не за х отвечает, а за твердость к
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Иванинью Лав
Ответ Marcus Varro
Авторы спортс элементарно не могут даже прочесть фамилию на футболке КЕЛЛВЕНА и упорно пишут фамилию какого-то другого игрока в новости. Ну ничего, новый учебный год начался, авторов научат в школе правописанию.
у спорца это постоянно! Когда к нам пришёл БаХтиЁр Зайнутдинов, то я им лично написал в поддержку, что бы они называли его правильно, а не БаКтиЯр.
Они мне ответили и согласились со мной, но редактора спорца ненавидят Ё, впрочем как и другие русскоязычные редактора. И "Ё" они использовать отказались.
Так БаКтиЯр стал БаХтиЕром)
+3
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Fd KiRPiC
Ответ olander
С каких пор “Kh” читается, как «К» ?
Посмотрел какую-то передачу бразильскую. Там его читают как "Къелви". Куда там звуки пропадают в конце – не знаю, но первая точно "К".
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FilinMD
Ответ Stepan_Dog
Я склоняюсь к тому, что ты прав, но все же возможно это какие-то особенности португальского языка и он действительно начинается на «Х»
Вообще читается как «Кэлвин/Кэллвин»

Более того, именно так он сам себя и называет. «И» безударная, может меняться на «е» (Кэлвен/Кэллвен)
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Bob_Kolomb
Ответ Радик_Казань
Ну давай тогда в стартовый состав на матч "Зенитом", почему бы и нет)))
В стартовом вряд ли, но на замену вероятно выйдет
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Любитель побеждать
Ответ Радик_Казань
Ну давай тогда в стартовый состав на матч "Зенитом", почему бы и нет)))
Э нет, в старте еще надо Глебова вытеснить и Гайича.
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Brennet
Это он такой бодрый, потому что ещё не играл на выезде на сочинском поле.
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Pol Belov
Ответ Marcus Varro
Авторы спортс элементарно не могут даже прочесть фамилию на футболке КЕЛЛВЕНА и упорно пишут фамилию какого-то другого игрока в новости. Ну ничего, новый учебный год начался, авторов научат в школе правописанию.
все просто, фамилия произносится "Келлвен", а вот гугл в текстовом переводе чёрт знает почему пишит "Хелвен", хотя произносит правильно... так же чёрт его знает почему для авторов спортса мнение "гугл-переводчика" - непререкаемо...
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Stepan_Dog
Ответ Marcus Varro
Авторы спортс элементарно не могут даже прочесть фамилию на футболке КЕЛЛВЕНА и упорно пишут фамилию какого-то другого игрока в новости. Ну ничего, новый учебный год начался, авторов научат в школе правописанию.
Я склоняюсь к тому, что ты прав, но все же возможно это какие-то особенности португальского языка и он действительно начинается на «Х»
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Полосатый Октобус*)
Ответ Радик_Казань
Ну давай тогда в стартовый состав на матч "Зенитом", почему бы и нет)))
будет джокером завтра
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apossym
Будешь играть, куда Федотов поставит! У нас атакующие латерали обычно центральных защитников играют и наоборот.
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Валерий Котолев
Ответ Marcus Varro
Авторы спортс элементарно не могут даже прочесть фамилию на футболке КЕЛЛВЕНА и упорно пишут фамилию какого-то другого игрока в новости. Ну ничего, новый учебный год начался, авторов научат в школе правописанию.
Это как с Халком. Вот его вью: https://www.championat.com/football/article-3178987-jeks-zvezda-portu-i-forvard-zenita-khalk---o-svojom-pereezde-v-rossiju.html
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Роман Олегов
Не Сутормин, конечно.. но тоже ничего
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Vatikan
Главное не говори, что ни в один клуб в России не перейдешь, кроме цска
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Евгений В
Прямо будущий Комбаров
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nick-basil
Если смотреть на все глазами агентов - то все чудесно. Регулярные покупки -продажи. Что еще надо?
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Pushka Zotova
Ответ Vatikan
Главное не говори, что ни в один клуб в России не перейдешь, кроме цска
Главное, если предложат зарплату выше, не надо демонстрировать преданность клубу и отказываться, смело уходи. ЦСКА не тот клуб, где преданность, даже 10-летняя, чего-то стоит.
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