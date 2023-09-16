Мэттью Бут о 1-м дне в «Ростове»: «Зашел в супермаркет, где 5 из 10 стеллажей – алкоголь. Понял, что благодаря водке и пиву Россия – страна с огромной культурой пития»

Теги Ростов Мэттью Бут премьер-лига Россия алкоголь и спорт Футбол

Экс-защитник «Ростова» Мэттью Бут рассказал, что его удивило в России.

«Первое, что вспоминаю – поход в продуктовый магазин в первый день после перехода в «Ростов». Зашел в супермаркет, где было десять стеллажей, пять из которых – алкоголь.

Мои глаза ушли на лоб, но только тогда я понял, что благодаря водке и пиву Россия – страна с огромной культурой пития. Она на том же уровне, как в Англии. То, к чему мне надо было долго привыкать – это пить как мои товарищи по команде», – сказал Бут. 

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16 комментариев

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Кинглер
Был на море, захотел холодной воды и зашёл в пятерочку. Абсолютно все холодильники были забиты пивом. Не нашёл в магазине простой холодной воды, вот так и живём
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SKA Rostov1992
Не знаю, что то преувеличивает Бут. Я сам ростовчанин, в обычных продуктовых магазинах и близко нет такого. В условных пятёрочках/магнитах максимум 2 стеллажа с алкоголем, а зачастую 1. А 20 лет назад, когда он играл и подавно такого разнообразия не было.
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Андрей Александров
Так, как бухают англичане, не бухают даже немцы и финны)
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Антимосковский
Ответ Кинглер
Был на море, захотел холодной воды и зашёл в пятерочку. Абсолютно все холодильники были забиты пивом. Не нашёл в магазине простой холодной воды, вот так и живём
попил бы с прилавка, она там тоже прохладная
+3
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Bul.Bul
Ответ Кинглер
Был на море, захотел холодной воды и зашёл в пятерочку. Абсолютно все холодильники были забиты пивом. Не нашёл в магазине простой холодной воды, вот так и живём
И зачастую ассортимент выстроен таким образом, что 0,5 литра пива стоит дешевле, чем вода
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balander09
да в спальных районах через одну разливайки пива и известные алкомаркеты, при чем одни закрываются другие открываются
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Антон Фалафель
Ничего плохого в холодном пиве не вижу. А вот водяра - зло.
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Тмб68рус
А почему Ян Коллер на фото?
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Дед Щукарь порожняк не гонит
И весь алкоголь с одной бочки розлит был в то время. ))
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Nick Crosier
Немцы,чехи,эстонцы,литовцы пьют не меньше.Просто в России водка более распространена И она всегда была в большом количестве.Не как средство чтобы напиваться,но еще и для компрессов,обеззараживания.
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Кинглер
Был на море, захотел холодной воды и зашёл в пятерочку. Абсолютно все холодильники были забиты пивом. Не нашёл в магазине простой холодной воды, вот так и живём
Простой воды море. А вот в холодильниках только подороже. А как ты хотел, за удовольствие платить надо.))
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Niko [Ars]
Ответ Bul.Bul
И зачастую ассортимент выстроен таким образом, что 0,5 литра пива стоит дешевле, чем вода
раньше часто ловил себя на мысли, мол зачем брать газировочку или воду, если пиво можно купить дешевле
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Ответ balander09
да в спальных районах через одну разливайки пива и известные алкомаркеты, при чем одни закрываются другие открываются
Тебе как-то мешают они ?
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Антон Фалафель
Ничего плохого в холодном пиве не вижу. А вот водяра - зло.
Пиво без водки деньги на ветер. 😊
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