Экс-защитник «Ростова» Мэттью Бут рассказал, что его удивило в России.

«Первое, что вспоминаю – поход в продуктовый магазин в первый день после перехода в « ». Зашел в супермаркет, где было десять стеллажей, пять из которых – алкоголь.

Мои глаза ушли на лоб, но только тогда я понял, что благодаря водке и пиву Россия – страна с огромной культурой пития. Она на том же уровне, как в Англии. То, к чему мне надо было долго привыкать – это пить как мои товарищи по команде», – сказал Бут.

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