Комличенко о Чехии: «Если по чему и скучаю, то по пиву. А сейчас и в России все хорошо. Говорят, санкции, все позакрывали – все можно достать!»
Николай Комличенко сказал, что скучает по Чехии только в части пива.
Футболист выступал за «Слован» (2016 год) и «Младу Болеслав» (2017-2020).
– По чему из Чехии скучаешь больше всего?
– Не скажу, что там все было просто. Любые вопросы решались с напрягами. Оформлять все самому, везде стоять в очереди. Языка в первое время не знал. Местные, видя, что я русский, особо не стремились помочь.
А сейчас у меня и в России все хорошо. Знаешь, говорят, санкции, все позакрывали – все можно достать! Зашел в гугл, написал, что нужен диван, зашел на сайт, купил – через день-два он у тебя. В Чехии не так: надо самому ехать, вносить данные паспорта, визы, платить какие-то налоги.
Если по чему чешскому и скучаю, так это по пиву. Недорогое и качественное – кайф! – сказал форвард «Ростова».
Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?
Не на правах рекламы, потому что имени тети не помню.