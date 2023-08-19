Комличенко о Чехии: «Если по чему и скучаю, то по пиву. А сейчас и в России все хорошо. Говорят, санкции, все позакрывали – все можно достать!»

Теги Ростов премьер-лига Россия высшая лига Чехия Николай Комличенко кризис алкоголь и спорт Футбол

Николай Комличенко сказал, что скучает по Чехии только в части пива.

Футболист выступал за «Слован» (2016 год) и «Младу Болеслав» (2017-2020).

– По чему из Чехии скучаешь больше всего?

– Не скажу, что там все было просто. Любые вопросы решались с напрягами. Оформлять все самому, везде стоять в очереди. Языка в первое время не знал. Местные, видя, что я русский, особо не стремились помочь.

А сейчас у меня и в России все хорошо. Знаешь, говорят, санкции, все позакрывали – все можно достать! Зашел в гугл, написал, что нужен диван, зашел на сайт, купил – через день-два он у тебя. В Чехии не так: надо самому ехать, вносить данные паспорта, визы, платить какие-то налоги.

Если по чему чешскому и скучаю, так это по пиву. Недорогое и качественное – кайф! – сказал форвард «Ростова». 

Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?

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13 комментариев

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Savardus
Получается, диван и пивасик - все что нужно Комличенко. Типичный батя просто.
+16
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+11
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slipar
Достать-то можно. Только не все получают столько же как футболисты
+5
-2
+3
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Mamba Mentality
Зарабатывая миллионы евро конечно можно достать,и на цену можно не смотреть)
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Ответ slipar
Достать-то можно. Только не все получают столько же как футболисты
Не нужно иметь прям футбольную зп, чтоб позволить себе то самое, как хочешь
+4
-1
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Хороший подгон из вью: а раки откуда?
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tankist231
Щя налетят хейтеры и докажут что в России не может быть хорошо, особенно по сравнению с Чехией) а Колян прав, в России всё норм, особенно если на диване не лежать))
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Альтависта
А в остальном, прекрасная Маркиза...
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Mark Safa
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Хороший подгон из вью: а раки откуда?
С аквариума🤓
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Ответ Mark Safa
С аквариума🤓
Есть же история, у кого все Ростовские футболеры берут раков, типа самые вкусные

Не на правах рекламы, потому что имени тети не помню.
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