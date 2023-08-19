Николай Комличенко сказал, что скучает по Чехии только в части пива.

Футболист выступал за «Слован» (2016 год) и «Младу Болеслав» (2017-2020).

– По чему из Чехии скучаешь больше всего?

– Не скажу, что там все было просто. Любые вопросы решались с напрягами. Оформлять все самому, везде стоять в очереди. Языка в первое время не знал. Местные, видя, что я русский, особо не стремились помочь.

А сейчас у меня и в России все хорошо. Знаешь, говорят, санкции, все позакрывали – все можно достать! Зашел в гугл, написал, что нужен диван, зашел на сайт, купил – через день-два он у тебя. В Чехии не так: надо самому ехать, вносить данные паспорта, визы, платить какие-то налоги.

Если по чему чешскому и скучаю, так это по пиву. Недорогое и качественное – кайф! – сказал форвард « ».

Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?