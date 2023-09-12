Мэттью Бут: «Употребление пива футболистами – большая проблема не только в России, но и в ЮАР. Это надо исправлять»

Мэттью Бут высказался о проблеме употребление пива футболистами в России.

– Самара славится пивом. Что думаете об этом?

– Это большая проблема не только в России, но и в . По всему миру существует культура потребления пива среди футболистов, и с этим надо работать и исправлять, потому что карьера игрока очень короткая, и чрезмерное употребление алкоголя делает ее еще короче, поэтому с этим надо что‑то делать.

Я понимаю, что в России пиво популярно, но я делал все возможное, чтобы держаться от него подальше, – сказал бывший защитник « », « » и сборной ЮАР.

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