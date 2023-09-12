Мэттью Бут: «Употребление пива футболистами – большая проблема не только в России, но и в ЮАР. Это надо исправлять»

Теги Крылья Советов Ростов Мэттью Бут премьер-лига Россия сборная ЮАР по футболу ЗОЖ Матч ТВ алкоголь и спорт Футбол

Мэттью Бут высказался о проблеме употребление пива футболистами в России.

– Самара славится пивом. Что думаете об этом?

– Это большая проблема не только в России, но и в ЮАР. По всему миру существует культура потребления пива среди футболистов, и с этим надо работать и исправлять, потому что карьера игрока очень короткая, и чрезмерное употребление алкоголя делает ее еще короче, поэтому с этим надо что‑то делать.

Я понимаю, что в России пиво популярно, но я делал все возможное, чтобы держаться от него подальше, – сказал бывший защитник «Ростова», «Крыльев Советов» и сборной ЮАР.

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20 комментариев

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Ебздрогыч
Это надо исправлять - надо пить водку!
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Ярик01
Ответ Balt39
Исследование: пиво полезнее для здоровья кишечника, чем кефиры и йогурты. Китайские ученые заявили, что в пиве содержится в несколько раз больше полезных микроэлементов для кишечника. По их словам, полифенолы, клетчатка и этанол — главные ингредиенты для укрепления иммунной системы, но при умеренном потреблении: для мужчин 700мл, а для женщин — 350мл в день. Шах и мат, Мэтью Бутт
Китайские учёные тестировали российское пиво?
+7
-1
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Сельмаш1930
Эх, нам бы сейчас в Сельмаш найти такого же ещё одного Бута. Отлично играл, не зря про него кричалка была "Если есть в команде Бут - значит нас не от...бут"
+4
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Тосканский_Виноградник
Пиво полезнее всяких энергетиков, хорошо справляется с обезвоживанием. Не знаю о чем говорит этот лысый амбал. Вот курение да, почему об этом никто не говорит. Даже в одной раздевалке находиться с курильщиком для некурящего большое испытание нервов. Я уже не говорю о всяких любителях солёных дуижений.
+7
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Никита Алексеев
А как же пивка для рывка?
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Мукунку хороший
Ответ Никита Алексеев
А как же пивка для рывка?
Водочки для обводочки
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Артём Амирджанян
Губит людей не пиво, губит людей вода!
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Алексей Ненахов
Ответ Ебздрогыч
Это надо исправлять - надо пить водку!
Потому-что , пиво без водки деньги на ветер)
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Balt39
Ответ Ярик01
Китайские учёные тестировали российское пиво?
Нет. Российское пиво запрещено Венской конвенцией)
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Glory Real Madrid
Китайские ученые обнаружили, что пиво может быть полезно для здоровья

В хмельном напитке содержится больше полезных микроэлементов, чем в йогурте, сыре, кефире и других кисломолочных продуктах.
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Evgeny Trifonov
лицо Гаскойна даже представлять не надо
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stalkers111
второе интервью за день о вреде пива. спортс, не узнаю тебя.
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Raven437
Ответ Ебздрогыч
Это надо исправлять - надо пить водку!
Нельзя замещать, потому что "пивка для рывка, водочки для обводочки". Футболист должен быть всесторонне развит
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Dmitry Aqf
Ответ Balt39
Исследование: пиво полезнее для здоровья кишечника, чем кефиры и йогурты. Китайские ученые заявили, что в пиве содержится в несколько раз больше полезных микроэлементов для кишечника. По их словам, полифенолы, клетчатка и этанол — главные ингредиенты для укрепления иммунной системы, но при умеренном потреблении: для мужчин 700мл, а для женщин — 350мл в день. Шах и мат, Мэтью Бутт
Комментарий удален пользователем
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Pigmalion
Ответ Dmitry Aqf
Комментарий удален пользователем
Что такое "нормальное пиво"?
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Дмитрий Медведев
Ответ Ярик01
Китайские учёные тестировали российское пиво?
Если китайские ученые тестировали китайское, а не импортное пиво, то российское вообще чудотворным окажется!
П.С. Пил только два китайских пива, знаменитое цзинтао и второе ему подобное, остался не в восторге.
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