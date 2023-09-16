Месси пропустит матч «Интер Майами» с «Атлантой Юнайтед» в МЛС. Он не поехал на выезд

Теги МЛС Лионель Месси ESPN Интер Майами Атланта Юнайтед Футбол

Лионель Месси пропустит ближайший матч «Интер Майами» в МЛС.

Как сообщает ESPN, нападающий не поехал с «Интер Майами» в Атланту на выездной матч регулярного чемпионата МЛС против «Атланты Юнайтед». Он пропустит эту игру, хотя тренировался с командой в четверг и пятницу.

Ранее Месси не сыграл за сборную Аргентины в матче против Боливии (3:0), который состоялся в рамках квалификации ЧМ-2026, из-за дискомфорта.

Находясь в расположении сборной, Месси пропустил матч регулярного чемпионата МЛС между «Интер Майами» и «Канзас-Сити» (3:2).

Матч между «Атлантой Юнайтед» и «Интер Майами» состоится 17 сентября.

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34 комментария

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Александр Северный
мне жаль Романа, который до сих пор не отошёл от травмы головы.
полученной 18.12.2022
😭🙏
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Ностальгическое Дерьмо
А билеты будут по той же стоимости, что и с Месси?
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Zed_patriot
Главное успеть востановиться к финалу кубка
+5
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Chernoy
С чем всех болел Атланты, решивших пойти «на Месси», и купивших билеты по пятьсот баксов, я и поздравляю!
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Мурад Сабиев
Ответ Александр Северный
мне жаль Романа, который до сих пор не отошёл от травмы головы. полученной 18.12.2022 😭🙏
я думаю что травма была куда раньше))
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Александр Северный
ну тут явно у него травма. а тренеры сборной и клуба как заклинание на исцеление повторяют в один голос : с Лео всё в порядке, нам нужно немного подождать) чего!? пока билеты раскупят на игры Аргентины и Майами
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Мурад Сабиев
Темный рыцарь всея спортс.ру тут как тут. Его имя Роман. Он продолжает бдить и защищать честь и достоинство другого футболиста. А как это сделать, конечно же нападать на конкурента (ну типа конкурент). Почему же он темный рыцарь? А потому что его атаки и защита сопровождается метанием темно-коричневой массой и отправлением всех неугодных в ЧС.
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Кино Музыка
Похоже на травму. Странно что не говорят.
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Zed_patriot
здоровья Лео ЧМ Месси!
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Achilles 21
Ответ ЦСКА1960
Он просто не хочет никуда ездить. Будет теперь сам выбирать матчи в которых сыграет. Вот такой вот скромняжка.
так ехать не далеко, так что мимо ты накинул)))))
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Barca, Liverpool_forever
Ответ Роман
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Ну как играет. Кристи в штрафной стоит просто, так можно и до 90 лет играть 😂😂😂
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Экспертное мнение
Ответ Великий Алонсо
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Конечно, тот же Кампана сильнее Криша и замыкает лучше, осталось поработать над инстаграмом и вот тебе новый выдуманный конкурент для Лео
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Moscwow
Ответ Кино Музыка
Похоже на травму. Странно что не говорят.
Похоже, что пешеходу просто надоело участвовать в цирковых матчах
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Александр Северный
Ответ Ностальгическое Дерьмо
А билеты будут по той же стоимости, что и с Месси?
там ждали его, вместимость стадиона увеличели. скорее всего уже сдают билеты, и цены упали. на кого там смотреть? на Джесику с Бусей:))
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Я Гражданин Мира
Ответ Сикарио
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Я вам от души верю!
Кому, как не вам верить нам .
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Spaten
Там наверное билеты сдавать будут
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Игорь Климов
Лео Месси решил полностью залечить своё повреждение, здоровья!
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Skiffiks
Мне кажется дело в нежелании играть на искусственном покрытии на стадионе
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Кашшай Чакырович
Как раз два матча, которые были в удобное время в 23 и в 00 часов, он пропускает, закон подлости !
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