Месси пропустит матч «Интер Майами» с «Атлантой Юнайтед» в МЛС. Он не поехал на выезд

Лионель Месси пропустит ближайший матч «Интер Майами» в МЛС.

Как сообщает , нападающий не поехал с «Интер Майами» в Атланту на выездной матч регулярного чемпионата МЛС против « ». Он пропустит эту игру, хотя тренировался с командой в четверг и пятницу.

Ранее Месси не сыграл за сборную Аргентины в матче против Боливии (3:0), который состоялся в рамках квалификации ЧМ-2026, из-за дискомфорта.

Находясь в расположении сборной, Месси пропустил матч регулярного чемпионата между « » и «Канзас-Сити» (3:2).

Матч между «Атлантой Юнайтед» и «Интер Майами» состоится 17 сентября.

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