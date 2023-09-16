Месси пропустит матч «Интер Майами» с «Атлантой Юнайтед» в МЛС. Он не поехал на выезд
Лионель Месси пропустит ближайший матч «Интер Майами» в МЛС.
Как сообщает ESPN, нападающий не поехал с «Интер Майами» в Атланту на выездной матч регулярного чемпионата МЛС против «Атланты Юнайтед». Он пропустит эту игру, хотя тренировался с командой в четверг и пятницу.
Ранее Месси не сыграл за сборную Аргентины в матче против Боливии (3:0), который состоялся в рамках квалификации ЧМ-2026, из-за дискомфорта.
Находясь в расположении сборной, Месси пропустил матч регулярного чемпионата МЛС между «Интер Майами» и «Канзас-Сити» (3:2).
Матч между «Атлантой Юнайтед» и «Интер Майами» состоится 17 сентября.
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