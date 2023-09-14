«Месси даже в 36 лучший из всех, с кем я встречался, а я в АПЛ играл против потрясающих футболистов. Но без Бускетса ему было бы сложнее». Вествуд об игроках «Интер Майами»
Эшли Вествуд описал уровень игры Лионеля Месси в 36 лет.
«Поражает все, что он дал МЛС. В АПЛ я играл против потрясающих футболистов, но даже в этом возрасте Месси остается лучшим из всех, с кем я когда-либо встречался.
Серджи Бускетс в полузащите тоже очень силен. Он видит то, чего не видят другие. Без него Месси было бы немного сложнее, но Серджи находит Лео каждым пасом.
Играть против Месси – большая честь для меня. [В Кубке лиг] его команда обыграла нас, но, надеюсь, мы добьемся своего, когда она приедет к нам», – сказал бывший хавбек «Астон Виллы» и «Бернли», сейчас представляющий «Шарлотт».
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Никто такого даже представить не мог, перед переходом в Интер Майами.
Первый трофей, Лучший бомбардир Кубка.
Тащит команду в плей офф.
Рвёт в сборной.
Как "второе дыхание" открылось у него. И ведь действительно видно, что он играет в удовольствие, а ВСЕ вокруг как зачарованные... Ничего не понимают, как под гипнозом.
Поиграл бы ещё годика 4, а то потом будем скучать по такому Величию...
P.S. "Точно снимут документалку или кино про приход Месси в МЛС" Фантастика!!!
https://youtube.com/shorts/8ItHFcYXOog?si=LV_x2p9INXYB5zr4
Главные звёзды и кумиры сливочных)
А Месси выиграл 2 титула с последней командой)