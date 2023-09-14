«Месси даже в 36 лучший из всех, с кем я встречался, а я в АПЛ играл против потрясающих футболистов. Но без Бускетса ему было бы сложнее». Вествуд об игроках «Интер Майами»

Эшли Вествуд описал уровень игры Лионеля Месси в 36 лет.

«Поражает все, что он дал . В АПЛ я играл против потрясающих футболистов, но даже в этом возрасте Месси остается лучшим из всех, с кем я когда-либо встречался.

в полузащите тоже очень силен. Он видит то, чего не видят другие. Без него было бы немного сложнее, но Серджи находит Лео каждым пасом.

Играть против Месси – большая честь для меня. [В Кубке лиг] его команда обыграла нас, но, надеюсь, мы добьемся своего, когда она приедет к нам», – сказал бывший хавбек «Астон Виллы» и «Бернли», сейчас представляющий « ».

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