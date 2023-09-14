«Месси даже в 36 лучший из всех, с кем я встречался, а я в АПЛ играл против потрясающих футболистов. Но без Бускетса ему было бы сложнее». Вествуд об игроках «Интер Майами»

Теги МЛС Лионель Месси Серджи Бускетс Эшли Вествуд Интер Майами Шарлотт Футбол

Эшли Вествуд описал уровень игры Лионеля Месси в 36 лет.

«Поражает все, что он дал МЛС. В АПЛ я играл против потрясающих футболистов, но даже в этом возрасте Месси остается лучшим из всех, с кем я когда-либо встречался.

Серджи Бускетс в полузащите тоже очень силен. Он видит то, чего не видят другие. Без него Месси было бы немного сложнее, но Серджи находит Лео каждым пасом.

Играть против Месси – большая честь для меня. [В Кубке лиг] его команда обыграла нас, но, надеюсь, мы добьемся своего, когда она приедет к нам», – сказал бывший хавбек «Астон Виллы» и «Бернли», сейчас представляющий «Шарлотт».

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

28 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ноябрьский Набат
История Месси и МЛС вообще похожа на сказку.
Никто такого даже представить не мог, перед переходом в Интер Майами.
Первый трофей, Лучший бомбардир Кубка.
Тащит команду в плей офф.
Рвёт в сборной.
Как "второе дыхание" открылось у него. И ведь действительно видно, что он играет в удовольствие, а ВСЕ вокруг как зачарованные... Ничего не понимают, как под гипнозом.
Поиграл бы ещё годика 4, а то потом будем скучать по такому Величию...
P.S. "Точно снимут документалку или кино про приход Месси в МЛС" Фантастика!!!
+15
-6
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
marshalericsson1357
Сейчас пустынные придут и расскажут, кто самый лучший и красивый на свете!
+20
-12
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
VERBLYUD
Ответ Ноябрьский Набат
История Месси и МЛС вообще похожа на сказку. Никто такого даже представить не мог, перед переходом в Интер Майами. Первый трофей, Лучший бомбардир Кубка. Тащит команду в плей офф. Рвёт в сборной. Как "второе дыхание" открылось у него. И ведь действительно видно, что он играет в удовольствие, а ВСЕ вокруг как зачарованные... Ничего не понимают, как под гипнозом. Поиграл бы ещё годика 4, а то потом будем скучать по такому Величию... P.S. "Точно снимут документалку или кино про приход Месси в МЛС" Фантастика!!!
А ведь хейтеры радовались, когда узнали, что Лео переходит в худшую команду МЛС. Думали, что он больше не будет выигрывать трофеи, забивать голы и про него все забудут. Очередное деклассирование от Месси.
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Muhammad Juraev
https://youtu.be/3bpVngY7qoQ?si=re0t7pP3T3eDFDKI

https://youtube.com/shorts/8ItHFcYXOog?si=LV_x2p9INXYB5zr4

Главные звёзды и кумиры сливочных)
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Северный
Ответ marshalericsson1357
Сейчас пустынные придут и расскажут, кто самый лучший и красивый на свете!
не придут, а прискачут🐫🐪
+10
-8
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь Климов
Идёт мировая футбольная Эпоха Лео Месси! 🐐🇦🇷
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alex Soul
Ответ Великий Алонсо
Пока что ты самый первый упомянул Криштиану на ветке Месси. Ох уж эти комплексы 🙏
О комплексах заявил чувак, который под каждым вторым постом пишет о величии Алонсо, где оно в тему и не в тему.)))
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Экспертное мнение
Бускетс это как Месси в опорной зоне.
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
majestic1980
И опять спортс не докрутил кликбейтность заголовка "Месси даже в 36 лучший из всех, с кем я встречался"
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гномович!
Сын ФИФА даже в лиге фермеров не был лучшим, за 2 сезона и 60 матчей еле-еле забил 20 голов...что он вообще несет?!)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lux_Vid Александров
Ответ Александр Северный
не придут, а прискачут🐫🐪
верблюд 🐫 корабль пустыни. А корабли ходят)
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lux_Vid Александров
Ответ Александр Северный
по морю корабли ходят, а по пустыне верблюды скачут))
тебя не переубедить, пусть будет по твоему
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
VERBLYUD
Ответ milya ololo
фнл победить престижнее чем кубок американской медиа лиги))
Бред. Довольно престижные трофеи. Многие легенды играли за клубы МЛС, но не брали трофеи. А Лео такими темпами возьмет минимум 5 трофеев с Интером.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь Климов
Ответ VERBLYUD
А ведь хейтеры радовались, когда узнали, что Лео переходит в худшую команду МЛС. Думали, что он больше не будет выигрывать трофеи, забивать голы и про него все забудут. Очередное деклассирование от Месси.
Точно говоришь, так всё и было)))
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Muhammad Juraev
Ответ milya ololo
фнл победить престижнее чем кубок американской медиа лиги))
Ещё проще перейти в клуб лидер пустыни и даже их развалить 😂
А Месси выиграл 2 титула с последней командой)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Muhammad Juraev
Ответ Андрей Евсеенко
Так перешёл бы этот "лучший" в АПЛ, а не в лигу, где успеешь пересмотреть все видео на Ютуб раньше, чем защитник решит напасть
За свою карьеру он успел уже повозить несколько топ клубов этой АПЛ)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий