Де Поль о том, что Месси присутствовал на матче с Боливией, несмотря на дискомфорт: «Лео – абсолютный лидер. Он мог бы уехать на день рождения сына, но решил приехать на игру»
Родриго Де Поль высказался о лидерских качествах Лионеля Месси.
Месси принял участие в матче сборной Аргентины против Эквадора (1:0) в квалификации ЧМ-2026, но не сыграл против Боливии (3:0) из-за проблем со здоровьем. Форвард смотрел эту игру, находясь на скамейке запасных свой команды.
«Он абсолютный лидер. Для меня его поступок – это пример любви, привязанности к команде, связи, которая существует между всеми нами.
В конце концов, после того, как он провел великолепную игру [против Эквадора] и принес нам три очка благодаря своему голу, он мог бы уехать, насладиться днем рождения своего сына.
Мы уже более или менее знали, что ему будет очень трудно сыграть [против Боливии], но он, тем не менее, решил приехать. Поэтому я всегда благодарю его и всю команду тоже. И именно поэтому мы полностью выкладываемся на поле», – сказал полузащитник «Атлетико» и сборной Аргентины.
11 сентября Матео, сыну Лионеля Месси, исполнилось 8 лет.
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