Де Поль о том, что Месси присутствовал на матче с Боливией, несмотря на дискомфорт: «Лео – абсолютный лидер. Он мог бы уехать на день рождения сына, но решил приехать на игру»

Родриго Де Поль высказался о лидерских качествах Лионеля Месси.

принял участие в матче сборной против Эквадора (1:0) в квалификации ЧМ-2026, но не сыграл против Боливии (3:0) из-за проблем со здоровьем. Форвард смотрел эту игру, находясь на скамейке запасных свой команды.

«Он абсолютный лидер. Для меня его поступок – это пример любви, привязанности к команде, связи, которая существует между всеми нами.

В конце концов, после того, как он провел великолепную игру [против Эквадора] и принес нам три очка благодаря своему голу, он мог бы уехать, насладиться днем рождения своего сына.

Мы уже более или менее знали, что ему будет очень трудно сыграть [против Боливии], но он, тем не менее, решил приехать. Поэтому я всегда благодарю его и всю команду тоже. И именно поэтому мы полностью выкладываемся на поле», – сказал полузащитник « » и сборной Аргентины.

11 сентября Матео, сыну Лионеля Месси, исполнилось 8 лет.

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