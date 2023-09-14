Де Поль о том, что Месси присутствовал на матче с Боливией, несмотря на дискомфорт: «Лео – абсолютный лидер. Он мог бы уехать на день рождения сына, но решил приехать на игру»

Теги МЛС Атлетико Лионель Месси Ла Лига Сборная Аргентины по футболу Родриго Де Поль Интер Майами Футбол

Родриго Де Поль высказался о лидерских качествах Лионеля Месси.

Месси принял участие в матче сборной Аргентины против Эквадора (1:0) в квалификации ЧМ-2026, но не сыграл против Боливии (3:0) из-за проблем со здоровьем. Форвард смотрел эту игру, находясь на скамейке запасных свой команды. 

«Он абсолютный лидер. Для меня его поступок – это пример любви, привязанности к команде, связи, которая существует между всеми нами.

В конце концов, после того, как он провел великолепную игру [против Эквадора] и принес нам три очка благодаря своему голу, он мог бы уехать, насладиться днем рождения своего сына.

Мы уже более или менее знали, что ему будет очень трудно сыграть [против Боливии], но он, тем не менее, решил приехать. Поэтому я всегда благодарю его и всю команду тоже. И именно поэтому мы полностью выкладываемся на поле», – сказал полузащитник «Атлетико» и сборной Аргентины. 

11 сентября Матео, сыну Лионеля Месси, исполнилось 8 лет. 

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18 комментариев

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Барыга блинами
Несомненно Лео Месси является настоящим патриотом Аргентины! 🇦🇷
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S1rAlex
Хорош, Лео. Когда такие легенды, как он, показывают, насколько им важна команда, это наилучший пример для молодежи!
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Раиль Гайнетдинов
Король футбола 🔥👍🏻⚽️
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S1rAlex
Ответ Zed_patriot
Мог бы оседлать верблюда по приказу шейхов
тебя?
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rigobersong
Месси

ЧМ 2014 - МВП Турнира✅
Финалиссима - МВП Турнира✅
МЧМ - МВП Турнира✅
КА 2015 - МВП Турнира✅
КА 2021 - МВП Турнира✅
ЧМ 2022 - МВП Турнира✅
МЧМ - Лучший игрок Финала ✅
Финалиссима - Лучший игрок Финала✅
КА - 2021 - Лучший игрок Финала ✅
ЧМ - 2022 Лучший игрок Финала✅

6 раз становился лучшим игроком турнира в сборной✅😎

4 раза лучшим игроком Финальных матчей✅😎

Самый титулованный игрок в истории футбола✅

роналду

МВП турнира сборных - 0⛔
МВП финала - 0⛔
МВП финала Евро-2016 - Пепе⛔
МВП Лиги Наций 2019 - Диаш⛔

5 Чемпионатов Мира - 0 МВП⛔
5 Чемпионатов Европы - 0 МВП⛔
3 Лиги Наций - 0 МВП⛔
1 Кубок Конфедераций - 0 МВП⛔
+5
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Zed_patriot
Мог бы оседлать верблюда по приказу шейхов
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иц а мен
Ответ Барыга блинами
Несомненно Лео Месси является настоящим патриотом Аргентины! 🇦🇷
а кринж легко променял бы матч португалии на день рождение бадрика
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Александр Северный
видно своим поведением батю достал, тот и сделал ему такой подарок.
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Игорь Климов
Не смог Лео Месси оставить своих партнёров по сборной Аргентины в игре против Боливии.
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Игорь Климов
Ответ rigobersong
Месси ЧМ 2014 - МВП Турнира✅ Финалиссима - МВП Турнира✅ МЧМ - МВП Турнира✅ КА 2015 - МВП Турнира✅ КА 2021 - МВП Турнира✅ ЧМ 2022 - МВП Турнира✅ МЧМ - Лучший игрок Финала ✅ Финалиссима - Лучший игрок Финала✅ КА - 2021 - Лучший игрок Финала ✅ ЧМ - 2022 Лучший игрок Финала✅ 6 раз становился лучшим игроком турнира в сборной✅😎 4 раза лучшим игроком Финальных матчей✅😎 Самый титулованный игрок в истории футбола✅ роналду МВП турнира сборных - 0⛔ МВП финала - 0⛔ МВП финала Евро-2016 - Пепе⛔ МВП Лиги Наций 2019 - Диаш⛔ 5 Чемпионатов Мира - 0 МВП⛔ 5 Чемпионатов Европы - 0 МВП⛔ 3 Лиги Наций - 0 МВП⛔ 1 Кубок Конфедераций - 0 МВП⛔
Factos! 🇦🇷
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Дамир Айчараков
В этом и отличие КР и Месси от звёзд типа Неймара. Профессионализм.
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GuruFutbola
Ответ Сикарио
Не "л", а "п".
В 23 году так в казахских аулах шутят?) наверное все сожители смеялись за тарелкой риса)
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Игорь Климов
Ответ Барыга блинами
Несомненно Лео Месси является настоящим патриотом Аргентины! 🇦🇷
Молодец, ты находчивый!
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