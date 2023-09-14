Мартино о Месси: «После ничьей с «Нэшвиллом» он был расстроен, как будто мы проиграли. Лео постоянно стремится к победе, я не хочу менять этот менталитет»

Херардо Мартино рассказал о постоянном стремлении Лионеля Месси к победам.

– Величайшие игроки в разных видах спорта взрослеют и меняют свою игру на более позднем этапе карьеры. Майкл Джордан, Кобе Брайант, Леброн Джеймс, Зинедин Зидан – все они оставались топ-игроками, когда им было за 30. Вы можете сказать, что развивался аналогичным образом?

– Думаю, да, потому что у всех этих спортсменов схожий менталитет. Это менталитет, который он не менял с тех пор, как ему исполнилось 17 лет, вплоть до нынешнего этапа своей спортивной карьеры.

Так что в этом смысле это то, что объединяет всех этих спортсменов. То, как они соревнуются. То, как они всегда стараются быть лучшими. В некоторых случаях это индивидуальные виды спорта, а иногда – командные. Но они всегда стараются быть лучшими, делать свои команды лучше и своих партнеров по команде лучше.

Кроме того, у них есть интеллектуальная способность осмыслять каждый этап своей жизни и проявлять себя наилучшим образом в эти моменты. Они понимают, как они могут максимально выгодно использовать свои характеристики, потому что человек не может обладать одними и теми же чертами в 20, 25, 30 и 35 лет.

Никто не достигает этих высот, не обладая интеллектуальными способностями высочайшего уровня. Они сами понимают, где они находятся, как они могут внести свой вклад, что им нужно сделать, чтобы быть лучшими. Они легко делают это на протяжении всей своей карьеры.

– Такие спортсмены, как Месси, также обладают неутолимой жаждой побед.

– Лео был явно расстроен после нашей нулевой ничьей с « ». Мне пришлось сказать ему: «Расслабься, мы не можем выигрывать каждый матч. Мы не должны допускать ничьих, но должны продолжать находить способы расти».

Ему было очень грустно. Это выглядело так, будто мы проиграли матч. Мы все еще пытаемся найти себя [как команда], но он находится в постоянном стремлении к победе, и очень трудно изменить этот менталитет. Я бы тоже никогда не хотел менять этот менталитет. Это то, что делает его лучше, – сказал главный тренер « ».

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