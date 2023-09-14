Мартино о Месси: «После ничьей с «Нэшвиллом» он был расстроен, как будто мы проиграли. Лео постоянно стремится к победе, я не хочу менять этот менталитет»

Теги МЛС Лионель Месси Херардо Мартино Интер Майами ФК Нэшвилл Футбол

Херардо Мартино рассказал о постоянном стремлении Лионеля Месси к победам.

– Величайшие игроки в разных видах спорта взрослеют и меняют свою игру на более позднем этапе карьеры. Майкл Джордан, Кобе Брайант, Леброн Джеймс, Зинедин Зидан – все они оставались топ-игроками, когда им было за 30. Вы можете сказать, что Месси развивался аналогичным образом?

– Думаю, да, потому что у всех этих спортсменов схожий менталитет. Это менталитет, который он не менял с тех пор, как ему исполнилось 17 лет, вплоть до нынешнего этапа своей спортивной карьеры.

Так что в этом смысле это то, что объединяет всех этих спортсменов. То, как они соревнуются. То, как они всегда стараются быть лучшими. В некоторых случаях это индивидуальные виды спорта, а иногда – командные. Но они всегда стараются быть лучшими, делать свои команды лучше и своих партнеров по команде лучше.

Кроме того, у них есть интеллектуальная способность осмыслять каждый этап своей жизни и проявлять себя наилучшим образом в эти моменты. Они понимают, как они могут максимально выгодно использовать свои характеристики, потому что человек не может обладать одними и теми же чертами в 20, 25, 30 и 35 лет.

Никто не достигает этих высот, не обладая интеллектуальными способностями высочайшего уровня. Они сами понимают, где они находятся, как они могут внести свой вклад, что им нужно сделать, чтобы быть лучшими. Они легко делают это на протяжении всей своей карьеры.

– Такие спортсмены, как Месси, также обладают неутолимой жаждой побед.

– Лео был явно расстроен после нашей нулевой ничьей с «Нэшвиллом». Мне пришлось сказать ему: «Расслабься, мы не можем выигрывать каждый матч. Мы не должны допускать ничьих, но должны продолжать находить способы расти».

Ему было очень грустно. Это выглядело так, будто мы проиграли матч. Мы все еще пытаемся найти себя [как команда], но он находится в постоянном стремлении к победе, и очень трудно изменить этот менталитет. Я бы тоже никогда не хотел менять этот менталитет. Это то, что делает его лучше, – сказал главный тренер «Интер Майами».

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20 комментариев

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corazón blanco
Выиграть хотят все, а великие еще и делают все для этого и даже больше - поэтому такие игроки как Месси и находятся на вершине.
+9
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+5
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milky way
Прийти в последнюю команду и поднять её в середину таблицы дороже, чем прийти в стан фаворита и взять с ней очередное чемпионство.
+3
-3
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yrok77
Ответ Доброжелатель98
Ну, телефоны он точно бить не будет, как и пинать бутылки с повязками. А всё остальное - радость, грусть - это нормальное человеческое состояние..
ты не можешь прожить без того чтобы кинуть камень в огород Роналду? Жаль тебя
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Геннадий Тимченко
Ответ Доброжелатель98
Ну, телефоны он точно бить не будет, как и пинать бутылки с повязками. А всё остальное - радость, грусть - это нормальное человеческое состояние..
да и с расистскими выходками пешему следует завязывать: если простил Эдгар Давидс, то это не значит, что и в следующий раз с рук сойдёт ☝️
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Доброжелатель98
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
А что тебя так волнуют эти бутылки? В мире же так много мебели для сидения, почему ты вечно уплминаешь бутылки не можешь слезть?
Они не меня волнуют, а того кто их пинает. Так что его спрашивай - чего они его волнуют. Стояли себе на бровке - никого не трогали. Так и с телефонами, повязками, куртками. Кому они мешали? Видать кому-то обдолбанному на голову. Конечно будем писать про это. А о чём ещё писать про Авейру?. Футбола у него нет - значит будем писать про бутылки. Логично..
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0:4 на спотифай камп ноу
Ответ Доброжелатель98
Они не меня волнуют, а того кто их пинает. Так что его спрашивай - чего они его волнуют. Стояли себе на бровке - никого не трогали. Так и с телефонами, повязками, куртками. Кому они мешали? Видать кому-то обдолбанному на голову. Конечно будем писать про это. А о чём ещё писать про Авейру?. Футбола у него нет - значит будем писать про бутылки. Логично..
Ты чем футбол смотришь? Роналду с мячом это потенциально гол. Не надо Ля ля
0
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yrok77
Ответ milky way
Прийти в последнюю команду и поднять её в середину таблицы дороже, чем прийти в стан фаворита и взять с ней очередное чемпионство.
ну молодец что сказать, но он не за хлеб играет
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yrok77
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
В мире миллионы футболистов, есть молодые звезды есть уже выдающиеся игроки, есть разностаронние игроки, 24/7 все разговоры о Месси, Месси тут Месси там, везде в интервью о Месси в новостях о Месси. Когда прекратится этот поток новостей об одном и том же человеке? Просто высосанные из пальца новости, и потом этот поток комментаторов которые не в тему начинают говорить о его трофеях и достижениях 🤣 будто это нельзя сделать при помощи Википедии. Скоро будут новости Леха из Химки сказал что Месси хороший футболист и выйдет эта новость с заголовком мнение серьёзного эксперта
и под такими новостями пепсифаны будут писать какой Роналду плохой, классика
+1
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yrok77
Ответ Александр Северный
Мартино, Акунья, Де Пауль , Вествуд, Семак Может хватит уже испытывать на прочность психику клубничных))))
ты про что?
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