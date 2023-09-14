Велингтон прошел медосмотр для ЦСКА. Сделка с «Сан-Паулу» на 8 млн долларов согласована

ЦСКА и «Сан-Паулу» договорились о трансфере Велингтона.

По данным «Чемпионата», стороны согласовали все детали сделки.

Защитник уже прошел медосмотр. Если результаты обследования устроят армейцев, с 22-летним футболистом будет заключен контракт.

Сообщалось, что заплатит за Велингтона 8 млн долларов.

В 2023 году игрок провел в высшей лиге Бразилии 5 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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