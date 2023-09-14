Велингтон прошел медосмотр для ЦСКА. Сделка с «Сан-Паулу» на 8 млн долларов согласована
ЦСКА и «Сан-Паулу» договорились о трансфере Велингтона.
По данным «Чемпионата», стороны согласовали все детали сделки.
Защитник уже прошел медосмотр. Если результаты обследования устроят армейцев, с 22-летним футболистом будет заключен контракт.
Сообщалось, что ЦСКА заплатит за Велингтона 8 млн долларов.
В 2023 году игрок провел в высшей лиге Бразилии 5 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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