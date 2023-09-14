Велингтон прошел медосмотр для ЦСКА. Сделка с «Сан-Паулу» на 8 млн долларов согласована

Теги ЦСКА высшая лига Бразилия премьер-лига Россия Сан-Паулу возможные трансферы Чемпионат.com Велингтон Футбол

ЦСКА и «Сан-Паулу» договорились о трансфере Велингтона.

По данным «Чемпионата», стороны согласовали все детали сделки.

Защитник уже прошел медосмотр. Если результаты обследования устроят армейцев, с 22-летним футболистом будет заключен контракт.

Сообщалось, что ЦСКА заплатит за Велингтона 8 млн долларов.

В 2023 году игрок провел в высшей лиге Бразилии 5 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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37 комментариев

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titov-and-trubach
Ответ Groznyi2024
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4 бразильца стало в ЦСКА. В Зените 8. Конечно другое.
+31
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Mihamoscow
По оценкам он ТОП , контракт на 5 лет за 7,2 миллиона евро в рассрочку на 4 года , супер сделка 👌🏾
+28
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Честный контроль
Хороший трансфер, породистый.
+8
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+8
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Дружная Тыковка
Бабаев всемогущий, или мне почудилось, трансферы трансферы😍❤️
+9
-2
+7
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Amalfitano
Армейцы конечно молодцы, но куда столько бразильских защитников? Может всё же присмотреться к бразильскому полузащитнику или нападающему?
+5
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Metalloid
Ответ AAAARMEEC
Разве он топ? Как для меня то Набабкин не хуже
Вот поэтому вы и не скаут )
+3
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Aleksey Yashin
Бабаев уже заряжает плёнку в фотоаппарат?
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Александер Мухаметшин
Отличный трансфер, посмотрел нарезку, иметь два таких латераля это мощно.
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ks1923
С интересом жду комментаторов, жалеющих об уходе Носкова.
+2
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Mike 60
Ответ Groznyi2024
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Ну до Питера- де-Жанейро еще ох как далеко! )).
+3
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Bob_Kolomb
Ответ Тимур Таубаев
А , он уже в Москве получается ? неплохо так скрывали до конца детали все
Да и хорошо, а то когда инфа выходит за пределы клуба, у нас постоянно какие-то проблемы начинаются
+3
-1
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Кирилл Белкин
Ответ Тимур Таубаев
А , он уже в Москве получается ? неплохо так скрывали до конца детали все
он Мед осмотр прошло в Бразилии и прилетит в Москву послезавтра
+2
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I Zh
Ответ Дружная Тыковка
Бабаев всемогущий, или мне почудилось, трансферы трансферы😍❤️
А слабо 10 защитников прям в старте?
+4
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Олег Сазонов
А заявить успеют? Сегодня же закрывается окно
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vovka vorenok
а в полузащите кто будет играть? Мухин и Беберко?
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Иван б
Ответ titov-and-trubach
4 бразильца стало в ЦСКА. В Зените 8. Конечно другое.
Конечно другое, у ЦСКА сейчас ситуация такая под санкциями, приходиться только с латиносами работать!
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ks1923
Ответ Groznyi2024
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Восемь не четыре.
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Denchik 001
Блин, ну наконец-то..
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Тимур Таубаев
Ответ Bob_Kolomb
Да и хорошо, а то когда инфа выходит за пределы клуба, у нас постоянно какие-то проблемы начинаются
Ну вообще согласен , лучше так 👍🏻
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Тимур Таубаев
А , он уже в Москве получается ? неплохо так скрывали до конца детали все
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Алексей Васильев
Ответ Groznyi2024
Основа Зенита в матче с конями - 4 бразильца Основа коней в матче с Зенитом - 3 бразильца, ну и этого берут явно не на лавку. Зенит - основа 4 бразильца, ЦСКА - основа 4 бразильца, но Питер-де-Жанейро, смотри не перепутай.
Сами открыли этот ящик Пандоры, а теперь хны-хны.
Не сцы Колбасун, зимой ещё 2их бразилов прикупили.
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forever 77
Ответ Британский шпион
Я просто напомню, что физруку купили Мойзеса и Гайича в прошлом году на фланг, но у нашего стратега, которого рисуют спецом по использованию латералей, похоже что-то пошло не так, и теперь клуб снова раскошелился на крайних защитников, вместо усиления тренерской позиции и полузащиты.
Какие претензии к тренерской позиции?
2 место и кубок в том сезоне, лучше быть не могло
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S. A.
Ответ ks1923
С интересом жду комментаторов, жалеющих об уходе Носкова.
Куда Носков ушёл?
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Серёга Соколов
Ответ Eugene88
С 2020го футбол смотришь?
Я,нет. А ты? Этому парню 22 года. Дальше логическую цепочку расписать,или ты сам догадаешься,что обделался своим комментом.
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Серёга Соколов
Ответ Eugene88
Конифей вздрогнул
То,о чём ты вспомнил,вообще не в тему!
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