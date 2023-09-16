Постекоглу о проблемах Ришарлисона: «Мы думаем: он футболист, у него есть деньги – чего вообще жаловаться? Но деньги не страхуют от жизни»

Эндж Постекоглу заявил, что «Тоттенхэм» поможет Ришарлисону.

Несколько дней назад нападающий заплакал после замены в матче Бразилии с Боливией. Потом он высказался о своей низкой результативности и объяснил ее сложностями в личной жизни. Также форвард рассказал, что хочет обратиться к психологу.

– Он получит всю необходимую помощь. Такое обычно не происходит публично, эти вопросы решаются внутри клуба. Иногда футболисты просят о помощи, и мы им ее предлагаем. Что бы ни понадобилось , мы поможем ему оказаться в том положении, в каком он хочет.

После той игры он был эмоционален, и это нормально. Мы предоставим ему всю необходимую поддержку.

– Достаточно ли делается для поддержки ментального здоровья футболистов?

– Думаю, мы действительно все понимаем – мы просто игнорируем это.

У кого в жизни не случалось чего-то, что вызывало бы стресс? Я потерял отца три года назад, и он должен был быть видеть это путешествие. Мне пришлось с этим смириться. Что-то в твоей жизни может быть на высоте, но всегда есть какие-то сложности.

Мы думаем: он футболист, у него есть деньги – чего вообще жаловаться? Есть много людей, которые, как мы предполагаем, обладают всеми преимуществами в жизни, но которые при этом довольно несчастливы. По большей части люди понимают, что это так, и проявляют чуткость. Иногда люди предпочитают игнорировать это, потому что это создает более впечатляющий образ. «У фантастического футболиста проблемы» – у них у всех проблемы, приятель. У всех.

У футболистов много денег, и мы думаем, что это идеальная жизнь, но это не страхует вас от самой жизни. Я почти уверен, что каждый в нашей раздевалке с чем-то сталкивается.

Иногда игроки попадают в ловушку, думая, что их жизнь должна быть идеальной из-за положения, в котором они находятся, но жизнь устроена не так. Все дело в том, чтобы сохранять положительный взгляд и баланс, – сказал главный тренер « ».

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