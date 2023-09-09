Ришарлисон плакал после замены в матче с Боливией. Он не забивал за Бразилию в этом году

Ришарлисон не сдержал слез после замены.

Случилось это в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 против Боливии (5:1). На 71-й минуте форвард него заменил Матеус Кунья.

начал плакать на скамейке запасных. Globo Esporte полагает, что футболист расстроился из-за того, что вновь не забил за сборную.

Фото: кадр из трансляции

Последний раз за сборную Ришарлисон забивал 5 декабря 2022 года в 1/8 финала ЧМ-2022 против Кореи (4:1).

Кроме того, во 2-м тайме матча с Боливией бразилец не реализовал хороший момент, пробив выше ворот.

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