Ришарлисон плакал после замены в матче с Боливией. Он не забивал за Бразилию в этом году

Теги Сборная Бразилии по футболу сборная Боливии по футболу квалификация ЧМ-2026 Южная Америка Ришарлисон Футбол

Ришарлисон не сдержал слез после замены.

Случилось это в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 против Боливии (5:1). На 71-й минуте форвард него заменил Матеус Кунья.

Ришарлисон начал плакать на скамейке запасных. Globo Esporte полагает, что футболист расстроился из-за того, что вновь не забил за сборную.

Фото: кадр из трансляции

Последний раз за сборную Ришарлисон забивал 5 декабря 2022 года в 1/8 финала ЧМ-2022 против Кореи (4:1).

Кроме того, во 2-м тайме матча с Боливией бразилец не реализовал хороший момент, пробив выше ворот.

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23 комментария

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SWAGG
думаю трио мудрик ришарлисон антони дало бы прикурить всяким распиаренным bbc, msn и салах мане фирмино)
+27
-3
+24
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werowolf-gears
Посмотрел его статистику за этот год - два гола. Не все так плохо как я думал
+14
0
+14
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M a y h e M
Вообще странновато что его вызывают. Объективно он немного не дотягивает до уровня сб. Бразилии
+11
0
+11
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Артур Артур
Вот он - наследник слез Неймара
+6
0
+6
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Антон Фалафель
После кринжёвой наколки на всю спину, зафлопился.
+4
0
+4
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zzzeeerrrooo
Ответ SWAGG
думаю трио мудрик ришарлисон антони дало бы прикурить всяким распиаренным bbc, msn и салах мане фирмино)
В Ливерпуле было трио БЛБ
+5
-1
+4
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<~Inter~>
может ему сказали, что больше не хотят видеть в команде
+1
0
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AnMe
Зато какой голешник на чм сделал))
+1
0
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London-D
Ответ alik055
А кого ставить в центре нападения?
Тикиньо (но увы травмирован), Виктор Роке и Маркос Леонардо (но вызваны в молодёжную сборную)
+1
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Liquidozz
Ответ zzzeeerrrooo
В Ливерпуле было трио БЛБ
Ну зачем вот так, у меня кошмары будут теперь
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Shuller18
Ответ zzzeeerrrooo
В Ливерпуле было трио БЛБ
Балотелли, Ламберт, Борини?)
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DKlevalin
Ответ alik055
Так сломан же
Здоров уже, но хорошо что не рисковали им
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M a y h e M
Ответ alik055
Ну прям настолько он плох? Особо вариантов нет. Вот бегунков на фланг вариантов масса. У Бразилии сейчас серьезный дефицит центральных нападающих. Вагнер лав временн ЦСКА поехали бы на чм 2022
Он не плох, он ужасен
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alik055
Ответ DKlevalin
Габи Жезуса же
Так сломан же
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alik055
Ответ M a y h e M
Я без понятия кого, но не Ришарлисона точно. Буквально берёшь любого нападающего из любого бразильского клуба, и он гарантированно не хуже Ришарлисона. Это вообще какой-то отпадающий скорее, нежели нападающий
Ну прям настолько он плох? Особо вариантов нет. Вот бегунков на фланг вариантов масса. У Бразилии сейчас серьезный дефицит центральных нападающих. Вагнер лав временн ЦСКА поехали бы на чм 2022
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M a y h e M
Ответ Shuller18
20 голов за неё положил, точно не дотягивает?) Или у нынешней сборной Бразилии россыпь крутых нападающих, что зовут Кунья?
В центре нападения сборной Бразилии любая палка забьёт десяток-другой
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DKlevalin
Ответ alik055
А кого ставить в центре нападения?
Габи Жезуса же
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Shuller18
Ответ M a y h e M
Вообще странновато что его вызывают. Объективно он немного не дотягивает до уровня сб. Бразилии
20 голов за неё положил, точно не дотягивает?) Или у нынешней сборной Бразилии россыпь крутых нападающих, что зовут Кунья?
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M a y h e M
Ответ alik055
А кого ставить в центре нападения?
Я без понятия кого, но не Ришарлисона точно. Буквально берёшь любого нападающего из любого бразильского клуба, и он гарантированно не хуже Ришарлисона. Это вообще какой-то отпадающий скорее, нежели нападающий
0
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Bobber
Ответ M a y h e M
Вообще странновато что его вызывают. Объективно он немного не дотягивает до уровня сб. Бразилии
Я бы сказал сильно не дотягивает. Очень странная покупка Тоттенхема честно говоря. Всегда считал его весьма средним нападающим, что впрочем он и доказывает в играх за клуб.
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alik055
Ответ M a y h e M
Вообще странновато что его вызывают. Объективно он немного не дотягивает до уровня сб. Бразилии
А кого ставить в центре нападения?
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red hikkikomori
Тот момент когда запретили танец голубя)
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