Ришарлисон про 2 гола в 2023-м: «Люди, которые думали лишь о моих деньгах, ушли. Теперь все наладится»

Теги Сборная Бразилии по футболу премьер-лига Англия Тоттенхэм Ришарлисон Футбол

Ришарлисон рассказал, что в последние месяцы столкнулся с проблемами вне поля.

У нападающего два гола в 29 матчах за «Тоттенхэм» и сборную Бразилии в 2023 году.

«На поле я счастливый командный игрок, стараюсь помогать команде как можно лучше.

Иногда все складывается не так, как мы хотим. Думаю, это касается того, что происходило за пределами поля и встало у меня на пути. Даже если ты хочешь делать все правильно, все идет наперекосяк. Я продолжу концентрироваться на матчах за клуб. Буря миновала.

Последние пять месяцев были неспокойными вне поля. Сейчас дома все в порядке. Люди, которые думали лишь о моих деньгах, ушли. Теперь все пойдет своим чередом. Уверен, я хорошо поработаю в «Тоттенхэме», и все наладится», – сказал Ришарлисон.

Статистику 26-летнего нападающего можно найти здесь.

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12 комментариев

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ZA.RMA
Винить во всем девушку - 👍🏻
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arspurs9
Ну думаю время в Тоттенхэме у Ришарлисона до зимы, и то уже с лавки. Кажется основным центральным станет Сон или Джонсон. Если к зимнему окну Риш не докажет свою состоятельность как форварда, Леви зимой пойдёт за новым. Тони, Дэвид, Орбан.
Он хороший командный игрок, отрабатывает всегда, не ленится. Но он форвард с минимальной результативностью, этого не хватит для борьбы за хорошие места в АПЛ.
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Yri Yrov
Ответ ZA.RMA
Винить во всем девушку - 👍🏻
пральна делает
+3
-2
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ZA.RMA
Ответ chouchou
только по-моему у него агент с таким именем, а не девушка....
«Недавно футболист расстался с бизнесвумен»
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Streetbor
какие футболисты Бразилии прошаренные: у одного банкир была, у второго бизнесвумен))
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chouchou
Автор вы с кем расстались?..Ренато Веласко - это его агент, а не девушка...
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Marcus-light
Всегда радует, когда кто-то поливает грязью человека, с которым прожил много-много лет. Это почти всегда свидетельствует об обратном
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Виталий Ан
Ответ Direct free kick
Тоттеншит загубил Ришарлисона
Посмотрите статистику его Тоттенхэм и Эвертон. 2 года по 13 голов, его лучший результат. В остальных 5-7 голов в Эвертоне. Я вообще не понимаю его популярность. Данные может и есть, но более чем посредственный игрок.
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chouchou
Ответ ZA.RMA
Винить во всем девушку - 👍🏻
только по-моему у него агент с таким именем, а не девушка....
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chouchou
Ответ ZA.RMA
«Недавно футболист расстался с бизнесвумен»
Ренато Веласко, агент форварда «Эвертона» Ришарлисона, прокомментировал появившуюся информацию об интересе к бразильцу со стороны «Зенита».
Ренато Веласко, агент полузащитника "Эвертона" Ришарлисона, рассказал о своей встрече с Юргеном Клоппом. Ранее сообщалось, что они могли обсуждать возможный трансфер бразильца в "Ливерпуль".

Не верьте всему, что пишут...да и на сайте откуда взята эта новость про девушку ни чего нет, автор сам додумал что Ренато Веласко - бизнесвумен.
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