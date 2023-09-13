Ришарлисон про 2 гола в 2023-м: «Люди, которые думали лишь о моих деньгах, ушли. Теперь все наладится»

Ришарлисон рассказал, что в последние месяцы столкнулся с проблемами вне поля.

У нападающего два гола в 29 матчах за «Тоттенхэм» и сборную в 2023 году.

«На поле я счастливый командный игрок, стараюсь помогать команде как можно лучше.

Иногда все складывается не так, как мы хотим. Думаю, это касается того, что происходило за пределами поля и встало у меня на пути. Даже если ты хочешь делать все правильно, все идет наперекосяк. Я продолжу концентрироваться на матчах за клуб. Буря миновала.

Последние пять месяцев были неспокойными вне поля. Сейчас дома все в порядке. Люди, которые думали лишь о моих деньгах, ушли. Теперь все пойдет своим чередом. Уверен, я хорошо поработаю в « », и все наладится», – сказал .

Статистику 26-летнего нападающего можно найти здесь.

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