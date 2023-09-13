Ришарлисон про 2 гола в 2023-м: «Люди, которые думали лишь о моих деньгах, ушли. Теперь все наладится»
Ришарлисон рассказал, что в последние месяцы столкнулся с проблемами вне поля.
У нападающего два гола в 29 матчах за «Тоттенхэм» и сборную Бразилии в 2023 году.
«На поле я счастливый командный игрок, стараюсь помогать команде как можно лучше.
Иногда все складывается не так, как мы хотим. Думаю, это касается того, что происходило за пределами поля и встало у меня на пути. Даже если ты хочешь делать все правильно, все идет наперекосяк. Я продолжу концентрироваться на матчах за клуб. Буря миновала.
Последние пять месяцев были неспокойными вне поля. Сейчас дома все в порядке. Люди, которые думали лишь о моих деньгах, ушли. Теперь все пойдет своим чередом. Уверен, я хорошо поработаю в «Тоттенхэме», и все наладится», – сказал Ришарлисон.
Статистику 26-летнего нападающего можно найти здесь.
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Он хороший командный игрок, отрабатывает всегда, не ленится. Но он форвард с минимальной результативностью, этого не хватит для борьбы за хорошие места в АПЛ.
Ренато Веласко, агент полузащитника "Эвертона" Ришарлисона, рассказал о своей встрече с Юргеном Клоппом. Ранее сообщалось, что они могли обсуждать возможный трансфер бразильца в "Ливерпуль".
Не верьте всему, что пишут...да и на сайте откуда взята эта новость про девушку ни чего нет, автор сам додумал что Ренато Веласко - бизнесвумен.